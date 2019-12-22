مقتل زعيم تنظيم «حراس الدين» في غارة للتحالف بسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م

غارة جوية في سوريا_أرشيفية

أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، المدعو أبو خديجة الأردني، في ريف إدلب شمالي سوريا، إذ قالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندنك «إن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة (ترمانين) في ريف إدلب». ويضم تنظيم «حراس الدين» كلا من مجموعات «جيش الملاحم»، و«جيش الساحل»، و«جيش البادية»، و«سرايا الساحل»، و«سرية كابل»، و«جند الشريعة»، وفلول «جند الأقصى».

ويعد تنظيم حراس الدين منشقا عن «هيئة تحرير الشام» جبهة النصرة سابقا، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي.من ناحية أخرى، تمكن عناصر قوى الأمن الداخلي والجهات المختصة السورية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي (دمشق - درعا) بين بلدتي صيدا والغارية