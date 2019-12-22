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مقتل زعيم تنظيم «حراس الدين» في غارة للتحالف بسوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٨ م
غارة جوية في سوريا_أرشيفية
غارة جوية في سوريا_أرشيفية
أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، المدعو أبو خديجة الأردني، في ريف إدلب شمالي سوريا، إذ قالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندنك «إن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة (ترمانين) في ريف إدلب». ويضم تنظيم «حراس الدين» كلا من مجموعات «جيش الملاحم»، و«جيش الساحل»، و«جيش البادية»، و«سرايا الساحل»، و«سرية كابل»، و«جند الشريعة»، وفلول «جند الأقصى».
ويعد تنظيم حراس الدين منشقا عن «هيئة تحرير الشام» جبهة النصرة سابقا، بسبب رفض قيادييه فك ارتباط الفصيل بـ«تنظيم القاعدة» الإرهابي.من ناحية أخرى، تمكن عناصر قوى الأمن الداخلي والجهات المختصة السورية، اليوم الأحد، من ضبط سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي (دمشق - درعا) بين بلدتي صيدا والغارية
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سيارة -مفخخة (1)

ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير في سوريا

ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية، إذ قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد: «إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف».
مستوطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، «شمعدانا» على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحجة عيد «الحانوكا». ففي الخليل، جنوب الضفة الغربية، قال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا شمعدانا على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف. ويعد الحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الرئيس الجزائري: الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رجال الصناعة في بلاده إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، لافتا إلى أن الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية. جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" ، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
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قصف-سوريا

دمشق: هجمات مجهولة على 3 منشآت وقود كبيرة

تعرضت 3 منشآت حكومية للنفط والغاز في وسط سوريا لهجمات شبه متزامنة يعتقد أنها تمت بواسطة طائرات من دون طيار "درون"، وفقا لما ذكر التلفزيون الرسمي، بحسب "سكاي نيوز عربية". ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مصفاة حمص النفطية، وهي واحدة من اثنتين فقط في البلاد، فضلاً عن منشأتين للغاز الطبيعي في أجزاء مختلفة من محافظة حمص. وقال التلفزيون السوري إنه يعتقد أن الهجمات نفذتها طائرات غير مأهولة، وحدثت في نفس الوقت.
الجيش-السورى

روسيا: الجيش السوري يصد هجمات واسعة في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الجيش السوري صدت اليوم الأربعاء، 3 هجمات على مواقعها في منطقة إدلب من قبل المسلحين، إذ نقلت قناة «روسيا اليوم» الفضائية عن اللواء يوري بورينكوف مدير مركز حميميم في سوريا قوله: «عناصر تنظيمات هيئة تحرير الشام وحراس الدين والجيش الوطني السوري حاولوا مرارا، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مهاجمة مواقع القوات السورية الحكومية»، موضحًا: «أن مجموعة مسلحين شملت نحو 40 عنصرا بدعم من دبابتين وناقلة جنود مدرعة هاجمت اليوم مواقع وحدات الجيش السوري في منطقة بلدة التمانعة بمحافظة إدلب».
كيم-جونج-اون-زعيم-كوريا-الشمالية-2

إعفاء كوريا الشمالية من عقوبات بـ3 ملايين دولار

منح مجلس الأمن الدولي إعفاء من العقوبات بقيمة 3 ملايين دولار مفروضة على كوريا الشمالية، لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من أجل شحن المواد اللازمة لبرامج الرعاية الصحية في كوريا الشمالية، وذلك بحسب ما جاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن لجنة تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية بمجلس الأمن الدولي وافقت على طلب اليونيسيف بإعفاء المواد، اللازمة لإيصال إمدادات المياه الآمنة للجماعات والأطفال، لأغراض برامج الرعاية الصحية والنظافة الصحية التابعة لها.
-بشار-الأسد

الأسد: على فرنسا وقف دعمها للإرهاب والخروج من سوريا

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن بلاده "لا تطلب من فرنسا دعما للرئيس ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري.. وعلى فرنسا أن توقف دعمها للإرهاب وتخرج قواتها من سوريا"، مضيفا: "لا نطلب شيئا من الحكومة الفرنسية، لا نطلب منهم حتى دعما، لا سياسيا، ولا اقتصاديا، ولا أمنيا. لسنا بحاجة لهم ونستطيع أن ندير أمورنا في سوريا، لا نريد منهم دعما للرئيس، لا يعنيني هذا الموضوع، ولا يهمنا أن يقولوا إنه جيد أو سيء، هذا موضوع سوري أيضا، ولكن ما نطلبه هو أن يتوقفوا عن دعم كل ما من شأنه أن يزيد الدماء والقتل والعذاب في سوريا".
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