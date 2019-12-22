رياضة

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
الشوط الأول انتهى سلبيًّا، بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، وفي الدقيقة 53، افتتح آنخل مارتين كوريا، التسجيل لفريق أتليتكو مدريد، بعد خطأ من أليكس مورينو، في تشتيت الكرة، استغلها كوريا وسدد الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 84، أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني للأتليتي، بعدما استقبل عرضية كوريا،
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لاتسيو

لاتسيو يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

توج فريق لاتسيو بلقب بطولة السوبر الإيطالي، بعدما حقق الفوز على يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد جامعة الملك سعود»، أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو، فيما سجل باولو ديبالا هدف السيدة العجوز الوحيد. فريق لاتسيو توج بلقب بطولة السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم فريق إنتر ميلان، فيما ظل فريق يوفنتوس في الصدارة برصيد 8 ألقاب، بفارق لقب ميلان الثاني.
بنى سويف-البنك الأهلى

المظاليم.. البنك الأهلي يخطف الصدارة وفوز الألمونيوم

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني سويف بهدف نظيف، جاء عن طريق إسلام سولاري، ليرتقي البنك إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بني سويف الذي يحتل المركز الثاني. وفاز فريق الألمونيوم على ديروط بهدفين لهدف، سجل محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد، وأهدر ميدو ركلة جزاء للألومنيوم، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
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ريال مدريد

ريال مدريد يستهدف قمة الليجا أمام بلباو

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد نظيره أتلتيك بلباو على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في تمام الساعة العاشرة مساء، ويحتل الفريق الملكي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد الفريق الباسكي في المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في الدوري الإسباني في 176 مباراة سابقة، حقق خلالها ريال مدريد الانتصار في 90 مباراة وتعرض للهزيمة في 51 لقاء وتعادلا في 35 مواجهة، وسجل لاعبو الريال في تلك المباريات 352 هدفًا واستقبلت شباك الريال 240 هدفًأ.
برشلونة

برشلونة يكتسح ألافيس في الدوري الإسباني

نجح فريق برشلونة في اكتساح نظيره ألافيس بأربع أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، علي ملعب كامب نو، بالجولة الـ18 من عمر بطولة الدوري الإسباني (الليجا)، سجل أهداف الفريق الكتالوني أنطوان جريزمان في الدقيقة الـ14، فيدال في الدقيقة الـ45، ليونيل ميسي في الدقيقة الـ69 ولويس سواريز في الدقيقة الـ75 من ضربة جزاء، بينما سجل هدف ألافيس الوحيد بيري بونس في الدقيقة الـ56 من عمر المباراة، ليحتل البلوجرانا صدارة الدوري الإسباني بصفقة مؤقتة .
برشلونة

برشلونة في نزهة أمام ألافيس بالليجا اليوم

تتواصل اليوم السبت مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإسباني، وذلك عندما يستقبل حامل اللقب برشلونة، نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب الكامب نو، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحتل برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة، وسبق وأن تواجه الفريقان في 28 مباراة من قبل في الدوري، حقق خلالها البرسا الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم، وسجل لاعبو العملاق الكتالوني في تلك المباريات 70 هدفًا واستقبلت شباكهم 26 هدفًا.
برشلونة- وريال مدريد‎

برشلونة بالقوة الضاربة وبنزيما يقود هجوم ريال مدريد

أعلن المدرب الإسباني، إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، عن تشكيل فريقه الذي سيلاقي نظيره ريال مدريد، في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «كامب نو»، معقل الفريق الكتالوني، خلال المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، ويسعى كل من الفريقين لحسم اللقاء والانفراد بالصدارة مع أفضلية إحصائية لبرشلونة الذي لم يذق طعم الهزيمة أمام النادي الملكي في المباريات الست الأخيرة، بينها نصف نهائي الكأس الموسم الماضي.
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