أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٤ م

أتليتكو مدريد

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

الشوط الأول انتهى سلبيًّا، بعدما فشل الفريقان في الوصول إلى الشباك، وفي الدقيقة 53، افتتح آنخل مارتين كوريا، التسجيل لفريق أتليتكو مدريد، بعد خطأ من أليكس مورينو، في تشتيت الكرة، استغلها كوريا وسدد الكرة في الشباك. وفي الدقيقة 84، أضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني للأتليتي، بعدما استقبل عرضية كوريا،