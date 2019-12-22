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الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
يُشار إلى أن القانون الجديد يسمح للهندوس والمسيحيين وبعض الأقليات الدينية الأخرى من غير المسلمين، الموجودين في الهند بشكل غير شرعي أن يصبحوا مواطنين إذا أثبتوا أنهم يتعرضون للاضطهاد الديني في ثلاث دول ذات أغلبية مسلمة وهي: «بنجلاديش، وباكستان وأفغانستان». وترى الحكومة الهندية، أن الهدف من
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«غير قادرين على حماية أراضينا».. الجراد يغزو الصومال

حث المزارعون الصوماليون حكومة بلادهم والمجتمع الدولي، أمس السبت، على مساعدتهم من أجل حماية محاصيلهم من غزو الجراد، الذي قد يمنعهم حتى من إطعام أسرهم. وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، الأسبوع الماضي إن الجراد دمر قرابة 175 ألف فدان من المزارع في الصومال وإثيوبيا المجاورة. وأضافت أن الخراب الذي ألحقه "غزو الجراد"، قد يهدد إمدادات الغذاء في البلدين في ظل أسوأ غزو للجراد منذ 70 عاما، بحسب وكالة "رويترز".
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مصرع وإصابة 33 شخصا في حريق فندق جنوب كوريا الجنوبية

ذكرت قوات الإطفاء الكورية الجنوبية أن حريقا يعتقد أنه مفتعل، نشب في فندق بجنوب غرب كوريا الجنوبية اليوم الأحد؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 32 آخرين. وأوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الحريق بدأ في الفندق المكون من خمسة طوابق في كوانغجو، على بعد حوالي 330 كلم جنوب سول، وتمت السيطرة عليه في غضون 30 دقيقة. ونقل نحو 33 شخصًا إلى مستشفيات قريبة من مكان الفندق، ولكن تم الإعلان عن وفاة واحد منهم في وقت لاحق. والبعض الآخر يتلقى العلاج من استنشاق الدخان والحروق والإصابات الأخرى، وبعضها في حالة حرجة.
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إثيوبيا تُدين هجمات استهدفت 4 مساجد في منطقة أمهرة

أدان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، الهجمات "الجبانة" التي استهدفت مؤخرا 4 مساجد في منطقة أمهرة وسط البلاد، مؤكدا أن المتطرفين لن ينجحوا في إشعال فتنة دينية بين الإثيوبيين. وقال رئيس وزراء إثيوبيا في بيان نشره عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "محاولات المتطرفين تدمير تاريخنا الغني بالتسامح الديني والتعايش لا مكان لها في إثيوبيا الجديدة المتطلعة إلى الازدهار".
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7 قتلى و30 مصابًا جراء انفجار سيارة ملغومة وسط الصومال

انفجرت سيارة ملغومة خارج فندق بمدينة جالكعيو في إقليم مدج وسط الصومال؛ مما أسفر عن مقتل 7 مدنيين على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وقال عمر علي الرائد في الجيش الصومالي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأحد، إن "السائق فشل في دخول مجمع الفندق؛ مما دفعه للاصطدام بعربة عسكرية كانت متوقفة قرب حاجز أمني؛ الأمر الذى أسفر عن مقتل 7 أشخاص، لكن عدد القتلى قد يرتفع، فيما أصيب أكثر من 10 آخرين أغلبهم عسكريون صوماليون"، بينما قال مسعف بمستشفى جالكعيو، إن المستشفى استقبل أكثر من 30 مصابا نتيجة الانفجار.
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الهند

تحذير عاجل للمصريين المتواجدين في الهند

أهابت سفارة مصر في نيودلهي، بالمواطنين المصريين المقيمين والمتواجدين بالهند، الابتعاد عن أماكن المظاهرات على ضوء الاحتجاجات التى تشهدها عدة مناطق بالبلاد. ونصحت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الجمعة، بضرورة أخذ الحيطة والحذر من جراء الاحتجاجات المنتشرة فى عدد من المدن والولايات الهندية.
إخماد حريق - أرشيفية

مصرع 43 شخصًا جراء اندلاع حريق ضخم وسط العاصمة الهندية

أفادت مصادر طبية بمستشفى حكومي في الهند اليوم الأحد، بمصرع 43 شخصا على الأقل جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى وسط العاصمة نيودلهي. وذكرت شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية أن أسباب اندلاع الحريق ما زالت غير معروفة، مشيرة إلى أنه تم نقل الضحايا إلى المستشفى. من جانبه، قال رئيس خدمات الإطفاء أتول جارج إن الحريق تم إخماده بواسطة 30 سيارة إطفاء كما أن رجال الإنقاذ قاموا بمهمتهم على أكمل وجه.
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مقتل وإصابة 8 من الشرطة الهندية جراء حادث إطلاق نار

لقى 6 من أفراد شرطة الحدود الهندية التبتية حتفهم، فيما أصيب اثنان آخران إثر تعرضهم لإطلاق نار في ولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية عن الشرطة الهندية قولها إن أحد أفراد شرطة الحدود قام بإطلاق النار على زملائه باستخدام سلاح خدمته، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وإصابة اثنين آخرين..مشيرة إلى أنه قام بعد ذلك بإطلاق النار على نفسه.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

الهند تكرم وزيرة الصحة هالة زايد وتمنحها جائزة الريادة

يكرم مؤتمر "جوائز الصحة والعافية العالمية" بمدينة مومباي الهندية، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بمنحها جائزة " الريادة فى الرعاية الصحية" تقديرا لجهودها ومساهمتها كنموذج متميز فى إحداث طفرة بالمنظومة الصحية فى مصر. و من المقرر أن تستعرض الدكتورة هالة زايد الإنجازات التي حققتها مصر فى مجال الصحة العامة من خلال المبادرات الرئاسية التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتى استفاد منها ملايين المصريين، بالإضافة إلي تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بهدف استفادة الدول المشاركة من تجارب مصر الرائدة في المجال الصحي.
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