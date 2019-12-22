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ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير في سوريا

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
سيارة مفخخة-أرشيفية
سيارة مفخخة-أرشيفية
ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية، إذ قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد: «إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف».
وأضاف الضابط، أنه تم العثور أيضًا على كميات من الشظايا والقطع الحديدية، لإحداث أكبر قدر ممكن من الضحايا في حال التفجير.وكانت قوات الأمن السوري قد عثرت في 11 ديسمبر الجاري على أسلحة وألغام متفجرة وسيارة مفخخة وخزانات ودراجات نارية معبأة بمواد متفجرة من مخلفات الإرهابيين بين بلدتي المسيفرة وأم ولد بريف
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غارات-إسرائيلية-على-سوريا

مقتل زعيم تنظيم «حراس الدين» في غارة للتحالف بسوريا

أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، المدعو أبو خديجة الأردني، في ريف إدلب شمالي سوريا، إذ قالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندنك «إن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة (ترمانين) في ريف إدلب». ويضم تنظيم «حراس الدين» كلا من مجموعات «جيش الملاحم»، و«جيش الساحل»، و«جيش البادية»، و«سرايا الساحل»، و«سرية كابل»، و«جند الشريعة»، وفلول «جند الأقصى».
مستوطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، «شمعدانا» على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحجة عيد «الحانوكا». ففي الخليل، جنوب الضفة الغربية، قال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا شمعدانا على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف. ويعد الحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

الرئيس الجزائري: الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية

دعا الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، رجال الصناعة في بلاده إلى الاقتداء بالصناعة العسكرية في مجال نسبة الاندماج الوطني، لافتا إلى أن الصناعة العسكرية تمثل قاطرة للصناعة الوطنية. جاء ذلك على هامش افتتاحه الدورة 28 لمعرض الإنتاج الوطني الجزائري بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، والذي يقام تحت شعار "الجزائر: اقتصاد متنوع، خلاق وتنافسي" ، ويستمر حتى 28 ديسمبر الجاري بمشاركة 467 مؤسسة جزائرية عامة وخاصة وكذلك مؤسسات ناشئة على مساحة إجمالية قدرها 22.352 م2، وذلك بحضور العديد من الوزراء والشخصيات وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بالجزائر.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
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الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

قنصل فلسطين: غزة تتعرض لمؤامرة.. ولا حل إلا بإقامة دولتنا

قال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، السفير حسام الدباس، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقدم الدعم السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في المحافل الدولية لإثبات حقوق فلسطين ورؤيته الثابتة، بأن لا حل في المنطقة والعالم إلا بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف، حسب قرارات الشرعية الدولية، جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي نظمته القنصلية العامة لدولة فلسطين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بدار أوبرا الإسكندرية.
قوات-الاحتلال

مركز حقوقي إسرائيلي: هدم 165 منزلا في القدس منذ مطلع 2019

هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في "القدس" 165 منزلا في مدينة القدس المحتلة منذ مطلع العام 2019، بذريعة البناء دون التراخيص. وقال الناطق باسم منظمة (بتسليم) الحقوقية الإسرائيلية كريم جبران، إن البلدية الإسرائيلية صعدت من سياسة هدم المنازل وتمتنع عن إقرار الخرائط الهيكلية للمقدسيين، إذ بلغ عدد المنازل التي هدمتها منذُ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر الماضي 165 منزلا. وأوضح أن البلدية تفرض غرامات كبيرة على أصحاب المنازل كتحمل تكاليف الهدم، لذلك يلجأ عدد من المقدسين إلى هدم منازلهم بأيديهم، فمن بين 165 حالة هدم لهذا العام، هناك 40 منها قام أصحابها بهدمها بأنفسهم تجنبا لتحمل فاتورة تكاليف الهدم الكبيرة التي يفرضها الاحتلال.
اسرى-فى-السجون

فلسطين: 100 أسير من ذوي الإعاقة داخل سجون الاحتلال

ذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها أكثر من 100 أسير ممن يعانون إعاقات جسدية إما كاملة أو جزئية، وإعاقات ذهنية وعقلية ونفسية وحسية كالإعاقة السمعية والبصرية، إذ قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في الهيئة عبد الناصر فروانة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال ينتهك في اعتقالهم كافة الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي كفلت لهذه الفئة حق التمتع في الحرية والأمن الشخصي، وعدم حرمانهم من حريتهم بشكل تعسفي.
الاردن

محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.
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