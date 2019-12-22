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شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
وأشاد الوزير بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتي المعادي ومصر القديمة منها إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة.ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة
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اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

«شعراوي»: خدمة المواطن أهم أولوياتي الفترة المقبلة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة وجهت العديد من الإنذارات لرؤساء أحياء المرج وحلوان وخصوصًا «حى المرج» بتحسين مستوى البيئة الموجودة لكنهما لم يستجيبا، فكان لابد من إقالتهما وإعطاء فرصة لأشخاص آخرين لتقديم خدمة جيدة للمواطن. وأضاف شعراوى خلال حديثه في برنامج «على مسؤوليتى»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامى أحمد موسى، اليوم الثلاثاء، أنه توجه بصورة مفاجئة إلى أكثر من حى وقرر إحالة رؤساء أحياء للنيابة وإيقاف آخرين عن العمل، مؤكدًا أن الحملة على الأحياء مستمرة فى المحافظات ولن تتوقف.
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اتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي بـ9 ملايين يورو

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في تصريح له، اليوم الخميس، إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتوفير 9 ملايين يورو، لتمويل البرامج الخاصة بتطوير الإطار المؤسسي للحكم المحلي، ودعم كفاءة وتميز الوحدات المحلية وقدرتها على أداء مهامها وفقا لقواعد اللامركزية، بما يمكنها من الاستجابة الفعالة لاحتياجات السكان والتنمية المستدامة في مختلف محافظات مصر، موضحا أن البرامج التي سيتم تمويلها من جانب الاتحاد الأوروبي تشمل (برنامج تحسين مهارات المرأة القيادية) الهادف إلى إنشاء وحدة مركزية لتمكين المرأة في الوزارة.
اللواء-محمود-شعراوي-وزير-التنمية-المحلية

وزير التنمية المحلية: الدولة أشركت الشباب في مشاكل الوطن

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أنه يجب أن يضع الجميع أيديهم في أيدي الشباب الذين تولوا مؤخرا مناصب نواب المحافظين لإنجاح هذه التجربة، ولكي يكون حصولهم على المناصب الوزارية هو التطور لهذه التجربة، إذ توجه شعراوي بالتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته هذه الفكرة؛ قائلا: «إن بعض نواب المحافظين قادوا المحافظات من قبل في فترة غياب المحافظ»، متمنيا أن يخرج من نواب المحافظين الجدد 20 أو 30 قيادة ليصبحوا هم مستقبل مصر.
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