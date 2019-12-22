شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.

وأشاد الوزير بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتي المعادي ومصر القديمة منها إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة.ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة