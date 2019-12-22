شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
وأشاد الوزير بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتي المعادي ومصر القديمة منها إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة.ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة
وأشاد الوزير بحجم الأعمال التي قامت بها محافظة القاهرة بمنطقتي المعادي ومصر القديمة منها إعادة رصف الشوارع المحيطة بالكنيسة بالمعادي وإزالة أكبر مقلب قمامة لقطاع غرب القاهرة وتحويله إلى حديقة مفتوحة يتم تطويرها لتصبح ممر سياحي بين مجمع الأديان ومتحف الحضارة.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات المشاركة في المشروع بسرعة الانتهاء من الملاحظات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع للبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المطروحة في خطة كل محافظة ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء آلية تواصل إلكترونية للمحافظات المعنية لسرعة التواصل والتنسيق، موضحا أنه يتم التركيز خلال العمل بالمشروع على توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيمر بها المسار حيث سيتم توفير أراضي صغيرة لإقامة مشروعات يتم خلالها عرض وبيع المنتجات المحلية التي تتميز بها كل محافظة على المترددين والسائحين من كافة دول العالم.
من جانبهم استعرض ممثلو المحافظات - خلال الاجتماع - الجهود التي قامت بها بعض المحافظات، فعرضت محافظة البحيرة الأعمال التي قامت بها منها رصف وتوسعة طريق الأنبا بيشوي ودير البراموس وبيت الوادي بتكلفة 24,8 مليون جنيه، وإعادة تهيئة وإنارة الطريق الدائري بتكلفة 17,2 مليون جنيه وتحديد 3 مخيمات كنقاط استراحة للسائحين على الطريق المؤدى إلى الأديرة الثلاث.
كما استعرضت محافظة المنيا الأعمال التي نفذتها منها الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة بالدير بمبلغ 2,5 مليون جنيه، ورصف وإنارة مدخل الكنيسة من الطريق الصحراوي، فيما عرضت محافظة أسيوط أهم الأعمال منها رصف وتهيئة طريق أسيوط - الغنايم الذي يمر على دير العذراء درنكة بتكلفة 23 مليون جنيه، وتشجير الطريق الرئيسي المؤدي إلى الدير وتوسعة بعض الطرق بجوار ترعة القوصية بتكلفة 55 مليون جنيه.
وأشار ممثل محافظة كفر الشيخ إلى الأعمال التي تمت بالمحافظة ضمن المشروع منها ترميم مبنى الكنيسة بتكلفة مليون جنيه، وأعمال التجميل بالشارع الرئيسي بين ميداني الجامعة والمحطة وإحلال وتجديد ميدان المحطة الرئيسي المؤدى ورصف الطرق وإنارتها وزراعة بعض الأشجار في الشوارع المؤدية للكنيسة.
من جهتهم أشاد ممثلو مجلس النواب بجهود وزارة التنمية المحلية في متابعة تنفيذ مسار العائلة المقدسة بالمحافظات وسرعة تفاعلها في حل كافة المشكلات والعوائق التي تواجه المسار والتنسيق التام مع باقي الوزارات والجهات المعنية لتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها المحافظات لإنجاز المشروع في أسرع وقت وبصورة مشرفة تليق بمكانة مصر وبأهمية المشروع الذي يساهم في تنشيط السياحة الدينية لمصر.