رياضة

لاتسيو يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م
لاتسيو
لاتسيو
توج فريق لاتسيو بلقب بطولة السوبر الإيطالي، بعدما حقق الفوز على يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد جامعة الملك سعود»، أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو، فيما سجل باولو ديبالا هدف السيدة العجوز الوحيد. فريق لاتسيو توج بلقب بطولة السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم فريق إنتر ميلان، فيما ظل فريق يوفنتوس في الصدارة برصيد 8 ألقاب، بفارق لقب ميلان الثاني.
فريق لاتسيو نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عشرة، عن  طريق لويس البيرتو، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة صاروخية في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أدرك باولو ديبالا، هدف التعادل لليوفي، بعدما تابع كرة عائدة من الحارس، الذي تصدى لتصويبة رونالدو، ببراعة لكن الكرة وصلت لديبالا
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أتليتكو مدريد

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزًا ثمينًا على نظيره ريال بيتيس، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد بينتو فيامارين»، ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، سجل آنخل مارتين كوريا، هدف التقدم للأتليتي، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني، وقلص مارك بارترا الفارق لبيتيس، ليرفع الروخي بلانكوس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن إشبيلية صاحب المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد بيتيس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.
بنى سويف-البنك الأهلى

المظاليم.. البنك الأهلي يخطف الصدارة وفوز الألمونيوم

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا ثمينًا على نظيره بني سويف بهدف نظيف، جاء عن طريق إسلام سولاري، ليرتقي البنك إلى صدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، بعدما رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن بني سويف الذي يحتل المركز الثاني. وفاز فريق الألمونيوم على ديروط بهدفين لهدف، سجل محمد عبد الحميد ميدو، ومصطفى ناصر هدفي الألومنيوم، فيما سجل إبراهيم سعيد هدف ديروط الوحيد، وأهدر ميدو ركلة جزاء للألومنيوم، الذي رفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثالث، في المقابل تجمد رصيد ديروط عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.
حوار- مع- كابتن -مدحت -السيد (3)

فقوسة: «أنا غاوى فقر» والسرطان زارنى مرتين

«على أغنية وحياة عنيكى للراحل فريد الأطرش، الذى يعشقه، استقبلنا فى منزله الصغير، بمنطقة الشروق، القريبة من النادى الأهلى بمدينة نصر، بضحكته الساطعة،ونكاته الجميلة، على الرغم من إصابته بمرض السرطان الذى يداهمه، بعدما أجرى عملية جراحية فى القلب، فلم يستسلم وقاوم ومارس حياته بصورة طبيعية».. هو الكابتن مدحت فقوسة، الذى ولد فى الأول من شهر أبريل عام 1946 بمدينة بورسعيد، وكتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يتمتع بشعبية جارفة بين جماهير بورسعيد بسبب موهبته الكبيرة، وأهدافه الرائعة خلال فترة وجوده بالملاعب.
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يوفنتوس

السعودية تحتضن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود اليوم الأحد، النسخة رقم 32 من السوبر الإيطالي، وذلك عندما يواجه يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي نظيره لاتسيو حامل لقب كأس إيطاليا، ويحمل السيدة العجوز الرقم القياسي كأكثر من توج اللقب بواقع 8 مرات، أعوام: 1995 و1997 و2002 و2003 و2012 و2013 و2015 و2018، وحل وصيفًا 6 مرات نسخ 1990 و1998 و2005 و2014 و2016 و2017، أما لاتسيو الملقب بالبيانكوتشيلستي فتوج باللقب 4 مرات أعوام 1998 و2000 و2009 و2017، وحل وصيفًا 3 مرات أعوام 2004 و2013 و2015.
يوفنتوس

رأسية رونالدو تقود يوفنتوس للفوز على سامبدوريا

حقق فريق يوفنتوس، فوزًا صعبًا، على نظيره سامبدوريا، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «لويجي فيراريس»، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم لليوفي، وأدرك كابراري هدف التعادل لأصحاب الأرض، وخطف كريستيانو رونالدو هدف الفوز للسيدة العجوز، الذي انفرد بصدارة الكالتشيو برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط عن فريق إنتر الذي سيواجه جنوى، يوم السبت المقبل، فيما تجمد رصيد سامبدوريا عند 15 نقطة، في المركز السادس عشر.
انتر- روما

التعادل السلبي يحسم لقاء الإنتر وروما

حسم التعادل السلبي، مواجهة إنتر ميلان وروما في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة عشر، من عمر بطولة الدوري الإيطالي، والتي أقيمت علي ملعب سان سيرو (معقل فريق الإنتر) . وبهذه النتيجة يحتل الإنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 38 نقطة -بصفة مؤقتة- جمعهم من 15 مباراة فاز في 12 وتعادل في مبارتين ، وخسر مرة وحيدة، بينما توقف رصيد فريق روما عند 29 نقطة في المركز الرابع بعد أن حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراتين .
رونالدو وساري

ساري عن أزمته مع كريستيانو رونالدو: علاقتنا جيدة

علق المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، على حالة الغضب التي انتابت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد استبداله خلال مواجهة ميلان، ضمن مواجهات الجولة الثانية عشر من منافسات الكالتشيو، التي انتهت بفوز السيدة العجوز، بهدف نظيف، جاء عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا. وتحدث ساري في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أتلتيكو مدريد، التي ستقام غدًا الثلاثاء، بدوري الأبطال، قائلًا: "الفريق يلعب بشكل ممتاز وأرغب في رؤية المزيد من الاستمرارية في جوانب معينة، لكن يجب أن نأخذ في الاعتبار خصائص اللاعبين، لدينا مجال للتحسن".
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