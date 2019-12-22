لاتسيو يتوج بالسوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس

تحرير:علي الزيني ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٦ م

لاتسيو

توج فريق لاتسيو بلقب بطولة السوبر الإيطالي، بعدما حقق الفوز على يوفنتوس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب «استاد جامعة الملك سعود»، أحرز لويس ألبيرتو وسيناد لوليتش ودانيلو كاتالدي أهداف لاتسيو، فيما سجل باولو ديبالا هدف السيدة العجوز الوحيد. فريق لاتسيو توج بلقب بطولة السوبر الإيطالي للمرة الخامسة في تاريخه، ليعادل رقم فريق إنتر ميلان، فيما ظل فريق يوفنتوس في الصدارة برصيد 8 ألقاب، بفارق لقب ميلان الثاني.

فريق لاتسيو نجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة عشرة، عن طريق لويس البيرتو، بعدما استقبل كرة عرضية، بتسديدة صاروخية في الشباك، وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أدرك باولو ديبالا، هدف التعادل لليوفي، بعدما تابع كرة عائدة من الحارس، الذي تصدى لتصويبة رونالدو، ببراعة لكن الكرة وصلت لديبالا