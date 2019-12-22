خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

تحرير:محمد فتحي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م

خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».

وأضاف الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن أهم شيء في الرجولة هو رد حقوق الناس، لافتا إلى أن 95 % من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم، مضيفًا: «يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع، مؤخر الصداق هو المهر، ولازم