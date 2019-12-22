خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم
تحرير:محمد فتحي٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
وأضاف الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن أهم شيء في الرجولة هو رد حقوق الناس، لافتا إلى أن 95 % من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم، مضيفًا: «يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع، مؤخر الصداق هو المهر، ولازم
وأضاف الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن أهم شيء في الرجولة هو رد حقوق الناس، لافتا إلى أن 95 % من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم، مضيفًا: «يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع، مؤخر الصداق هو المهر، ولازم يدفع للزوجة، والعرف أن يدفع الرجل مقدم مهر تيسيرًا على الزواج، ويهرب من دفع مؤخر الصداق إللي هو المهر، الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم، وحساب الشريعة، وعندهم الفلوس مكدسة في البنوك، وبيسألوا عن أسباب الكوارث إللي في المجتمع».
وتابع: «المهر دين واجب السداد، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يرفض إقامة صلاة الجنازة على المدين، وإللي مش هيدفع المهر لزوجته هتتقطع مصارينه في الآخرة، إلا لو تنازلت برضا وطيب خاطر».
وأشار إلى أن الإسلام متحيز لرفع شأن المرأة، ولكن الواقع عكس ذلك، فالواقع متحيز للرجل دائما، قائلا: «كلنا بنقول إن كل الرجالة كويسين، والراجل مش محتاج مدح، ونتحدث عن نوعين من أشباه الرجال، واحد بلطجي إللي بيأيد ضرب المرأة، والثاني كيوت إللى بيقول إنت جيت عليا وعايز تقف جنبي».