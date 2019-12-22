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خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

تحرير:محمد فتحي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ م
خالد الجندي
خالد الجندي
قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
وأضاف الجندي خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن أهم شيء في الرجولة هو رد حقوق الناس، لافتا إلى أن 95 % من الرجال لم يدفعوا مؤخر الصداق لزوجاتهم، مضيفًا: «يا علماء الأمة بينوا حقوق المرأة التي ضاعت في المجتمع، مؤخر الصداق هو المهر، ولازم
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اللواء محمود شعراوى

شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
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المفتي: جماعات الإسلام السياسي كابوس مزعج للعالم بأسره

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العلم والثقافة ضرورة في تشكيل وعي الإنسان وتقدم ورقي الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها في شتى المعارف والعلوم، إذ قال علام خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية: «نجتمع اليوم لبحث قضية ما يُطلق عليه مشروع (الإسلام السياسي) الذي شغل بال العلماء والمفكرين والكتاب المعاصرين، وذلك منذ نشوء هذه الظاهرة وحتى يومنا هذا».
السيسي (5)

السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
صالح-عباس-وكيل الازهر-الشريف

الأزهر: نعمل على نشر الصورة المشرقة للدين الإسلامي

استقبل فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأحد، فضيلة الشيخ مهاجري زيان سيفان، رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإسلامية عضو مجلس حكماء المسلمين، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، إذ قال عباس إن الأزهر الشريف مؤسسة دينية تربوية تقوم على حفظ المنهج الإسلامي الوسطي ونشر رسالته إلى كل الشعوب، لإظهار الصور الحقيقية للإسلام وأثره في تقدم البشر ورقي حضاراتهم الإنسانية، مؤكدًا أن مناهج الأزهر ترتكز على مراعاة التعددية الفكرية، واحترام الآراء وكفالة حق الآخر في الاختلاف، وترسيخ التنوع والتأكيد عليه من خلال الانفتاح على الثقافات المعاصرة.
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رئيس -الوزراء -الهندي -ناريندرا- مودي

الهند: قانون المواطنة الجديد لن يُشكل أي تأثير ضد المسلمين

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، أن قانون المواطنة الجديد، الذي أعلنته حكومته مؤخرًا، لا يتصف بالعنصرية، في ظل موجة الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا على خلفية إصداره، إذ يعتبره المسلمون تمييزًا ضدهم، إذ قال مودي، خلال خطابه أمام تجمع نظمه حزبه الحاكم «بهاراتيا جانتا»: «إن القانون لا يؤثر على 1.3 مليار هندي، ويجب أن أؤكد للمواطنين المسلمين أن هذا القانون لن يُحدِث أي تغيير بالنسبة لهم»، مُضيفًا: «أننا لم نسأل أحدًا الذهاب إلى المعبد أو المسجد عندما يتعلق الأمر بتنفيذ مشروعات الرعاية الاجتماعية»، حسبما أوردت صحيفة «إنديا توداي الهندية».
احمد-الطيب (1)

أحمد الطيب لبرلمان الطلاب: رسالة الأزهر أمانة في أعناقكم

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الأزهر يوفر الغطاء العلمي والثقافي للطلاب الوافدين، لمواجهة أي أفكار تتعارض مع وسطية المناهج الأزهرية ورسالتها السمحة، مشددا على أهمية تفعيل الدور المنوط بالبرلمان وأعضائه، وأن تتشكل من بينهم لجان تختص بمتابعة كافة شئون الطلاب الوافدين. جاء ذلك خلال لقاء الإمام الأكبر، اليوم الإثنين، مع برلمان الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، في دورته الجديدة.
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