«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، إلى المستشفى، وتبين وصول «إ. م. ر»، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيمة بقرية بني مسالم بمركز ديرمواس «جثة هامدة»، ادعاء سقوطها