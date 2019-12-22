جريمة

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
جثة_أرشيفة
جثة_أرشيفة
لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، إلى المستشفى، وتبين وصول «إ. م. ر»، 18 عامًا، طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، ومقيمة بقرية بني مسالم بمركز ديرمواس «جثة هامدة»، ادعاء سقوطها
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
شادي محمد

حبس زوجة شادي محمد وشقيقها وآخرين 3 سنوات

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته. ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب، وإتلاف ممتلكاته الخاصة. وفي وقت سابق، تسلمت النيابة التحريات التي أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره، وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به، حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، وقد تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها.
وزارة الخارجية

السيطرة على حريق محدود في مبنى وزارة الخارجية

حريق محدود في أحد طوابق مبنى وزارة الخارجية، أدى إلى انطلاق أجهزة إنذار الحريق داخل المبنى، وأعقب ذلك تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي، التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية التي تتعلق بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى، وفقًا لما صرَّحَ به المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وأضاف حافظ، في بيان له مساء اليوم، أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، داخل مبنى الوزارة.
وزارة-المالية

القضاء الإداري تلغي قرار وزير المالية بتغريم تاجر 1.8 مليون جنيه

قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و"أساتيك" مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من 2010-2015.
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مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
الطفل -مروان (2)

والد الطفل «مراون»: طليقتي جواها قسوة ووحشية وإجرام

قال عادل نافع، والد الطفل مروان ضحية التعذيب، الذي ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتدي فيه والدته عليه بالضرب والتسبب في سقوطه على الأرض، لإكراهه على مناشدة والده بأن يحضر لاصطحابه والعيش معه، لأنها لا تريد بقاءه معها وتربيته، إن والدته تعاني من خلل نفسي. وأضاف نافع، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «القاهرة الآن»، المذاع على قناة «الحدث»، مساء اليوم الأحد، أن طليقته أرسلت له قبل ذلك فيديوهات ورسائل صوتية أثناء ضربها لـ«مروان»، مضيفًا: «جواها قسوة ووحشية وإجرام في حق الطفولة.. ابني أنا ذنبه إيه».
الحريق (10)

السيطرة على حريق بمصنع سجاد في العاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق هائل شب بمصنع للسجاد في المنطقة الصناعية الثالثة، بدائرة قسم شرطة أول العاشر، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، إذ دفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة المقدم عبدالحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، بـ6 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها. والتهمت النيران أغلب محتويات السجاد الموجود بموقع الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
الطفل -مروان (2)

النيابة تصدر 4 قرارات في واقعة تعذيب طفل على يد أمه

4 قرارات أصدرتها نيابة جنوب الجيزة الكلية فجر اليوم السبت، في واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء بالضرب على طفلها "مروان" في مقطع فيديو أثار موجة غصب عارمة لدى الكثيرين خلال الساعات الماضية، وأمرت النيابة برئاسة المستشار هشام حاتم بحجز الأم وتدعى "تهاني.إ." 36 سنة، لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، وعرضها على إخصائين بمجلس الأمومة والطفولة، لبيان حالتها النفسية وسلامة الطفل معها، وإيداع الطفل دار رعاية تابعة لمجلس الأمومة والطفولة، وتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان وجود إصابات به من عدمه.
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