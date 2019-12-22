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السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني
فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني
قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.
وأضاف أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، وأن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة
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المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

اعتراضًا على «دياب».. المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق في لبنان

احتشد المتظاهرون اللبنانيون في عدد من الميادين والساحات الرئيسية، وفي محيط مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، كما لجأوا إلى قطع عدد من الطرق لاسيما في بعض مناطق بيروت ومدن الشمال اللبناني، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مناطق متفرقة من محافظة جبل لبنان، وكذلك في الجنوب لاسيما مدينتي صيدا وصور، إذ ردد المحتجون الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة الشعبية حتى رحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، والاعتراض على تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
سيارة -مفخخة (1)

ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير في سوريا

ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية، إذ قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد: «إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف».
غارات-إسرائيلية-على-سوريا

مقتل زعيم تنظيم «حراس الدين» في غارة للتحالف بسوريا

أفادت مصادر ميدانية سورية، اليوم الأحد، بمقتل قائد تنظيم «حراس الدين» الإرهابي، المدعو أبو خديجة الأردني، في ريف إدلب شمالي سوريا، إذ قالت المصادر الميدانية، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندنك «إن أبو خديجة الأردني لقي مصرعه اليوم إثر استهداف سيارته بطائرة دون طيار تابعة لقوات التحالف الدولي قرب بلدة (ترمانين) في ريف إدلب». ويضم تنظيم «حراس الدين» كلا من مجموعات «جيش الملاحم»، و«جيش الساحل»، و«جيش البادية»، و«سرايا الساحل»، و«سرية كابل»، و«جند الشريعة»، وفلول «جند الأقصى».
مستوطنين

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

وضعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، «شمعدانا» على الحرم الإبراهيمي الشريف وسط الخليل، فيما اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحجة عيد «الحانوكا». ففي الخليل، جنوب الضفة الغربية، قال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين برفقة جيش الاحتلال وضعوا شمعدانا على السطح الخارجي للحرم الإبراهيمي الشريف. ويعد الحرم الإبراهيمي هو رابع مكان مقدس للمسلمين جاءت قدسيته كونه بني فوق مغارة مدفون فيها كل من النبي إبراهيم وزوجته سارة، وولدهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما، رفقة وليئة.
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فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

رئيس وزراء السودان: الحكومة مستعدة لسماع الآراء وتقبل النقد

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك أن الحكومة على استعداد كامل لسماع كل الآراء، وتقبل النقد الهادف والبنّاء. وقال حمدوك - في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال فعاليات "ملتقى الإعلام البديل" الذي يناقش دور الإعلام البديل في الفترة الانتقالية - إن الديمقراطية تفترض احترام الرأي والرأي الآخر، مشددا على أنه لا يوجد نموذج ديمقراطي جاهز للتنفيذ، ولكن هناك ممارسة تحتاج إلى قبول الرأي والرأي الآخر، بعيدا عن الاستعلاء. وأضاف: "ثورتنا تقف في مصاف الثورات العظيمة في العالم"، منوها بدور الإعلام البديل ووسائل التواصل الاجتماعي في اندلاع الثورة، حيث إنها تمتلك القدرة على ابتكار أشكال التواصل، وأسهمت بدور كبير جدا في هذه الثورة.
مجلس السيادة بالسودان

مجلس السودان: مفاوضات السلام تمضي بصورة مرضية

أكد اللواء الركن إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص الحكومة على إقرار سلام شامل بالبلاد، مشيرًا إلى أن مفاوضات السلام التي تجري بمدينة جوبا بين وفد الحكومة والحركات المسلحة تمضي بصورة مرضية نحو غاياتها. وشدد جابر لدى لقائه بالقصر الجمهوري اليوم الإثنين مع جاكلين أونيل المبعوثة الكندية لشئون المرأة والأمن والسلام، على التزام الحكومة السودانية بمشاركة المرأة وتمكينها في كل مستويات الحكم الانتقالي، حسب ما نصت على ذلك الوثيقة الدستورية.
علم السودان

النائب العام السوداني: التحقيقات في بلاغات شهداء الثورة مستمرة

أكد النائب العام السوداني، تاج السر علي الحبر، أن كافة بلاغات شهداء ثورة ديسمبر، تجري فيها التحريات أمام النيابات العامة المختلفة، لافتا إلى رفع بعض من حصانات المتهمين، مشددًا في بيان اليوم الأحد، أنه ليست هناك أية جهة، مخول لها قانونا سحب هذه الدعاوى، إلا النائب العام أو بناء على طلب من محكمة مختصة، نافيا ما تردد عن سحب دعاوى وملفات الشهداء من أمام النيابة العامة، موضحًا أنه بخصوص بلاغات فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي، وتداعيته، سيتم التنسيق مع اللجنة الوطنية في التعامل مع البلاغات المفتوحة لأغراض التحقيق.
السودان

السودان: إحياء الذكرى الأولى للثورة طوال الشهر الجاري

أعلنت الحكومة السودانية، أنها ستُحيي الذكرى الأولى للثورة، طوال الشهر الجاري، مشددة على أن الفعاليات لن تكون "احتفالات، لكنها إحياء لذكرى الثورة"، إذ قال رئيس الوزراء المفوض عمر بشير مانيس، «كون رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في زيارة إلى واشنطن»، في بيان اليوم الأحد، إن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية انطلقت اليوم، وستتواصل حتى نهايته، كي تتزامن نهاية هذه الفعاليات مع احتفالات الذكرى الثالثة والستين للاستقلال.
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