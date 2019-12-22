السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

تحرير:أ.ش.أ ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.

وأضاف أن الميزانية تقترح رفع الدعم عن البنزين والجازولين بصورة متدرجة، وأن ذلك سيقابله مضاعفة مرتبات العاملين بالدولة، فضلا عن الدعم الاجتماعي النقدي المباشر للقطاعات الفقيرة، إضافة إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة لتحقيق مجانية التعليم والعلاج بالمستشفيات الحكومية.وأشار إلى أن اللجنة الوزارية المصغرة