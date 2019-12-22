«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

إطلاق نار - أرشيفية

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

على الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة النقيب شريف سليم، والنقيب حازم عسقلاني معاون المباحث، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «ع. ا. ا»، وذلك على خلفية قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته والتحرش بها لفظيا، فقام المتهم باستدراجه داخل منزله وأطلق النيران عليه مما أدى إلى إصابته. تم تشكيل فريق