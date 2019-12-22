جريمة

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
إطلاق نار - أرشيفية
إطلاق نار - أرشيفية
أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
على الفور انتقلت قوات الأمن بقيادة النقيب شريف سليم، والنقيب حازم عسقلاني معاون المباحث، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى «ع. ا. ا»، وذلك على خلفية قيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته والتحرش بها لفظيا، فقام المتهم باستدراجه داخل منزله وأطلق النيران عليه مما أدى إلى إصابته. تم تشكيل فريق
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جثة طفل

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
شادي محمد

حبس زوجة شادي محمد وشقيقها وآخرين 3 سنوات

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة شادي محمد لاعب النادي الأهلي السابق و3 آخرين لمدة 3 سنوات مع النفاذ؛ لاتهامهم بسرقة شقته. ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب، وإتلاف ممتلكاته الخاصة. وفي وقت سابق، تسلمت النيابة التحريات التي أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره، وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به، حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب ووسام الجمهورية، وقد تبين وجود كسر في أبواب الشقة وبعض المتعلقات الخاصة بها.
وزارة الخارجية

السيطرة على حريق محدود في مبنى وزارة الخارجية

حريق محدود في أحد طوابق مبنى وزارة الخارجية، أدى إلى انطلاق أجهزة إنذار الحريق داخل المبنى، وأعقب ذلك تفعيل أجهزة الإطفاء الذاتي، التي عملت بكفاءة، وتم اتخاذ جميع إجراءات السلامة المدنية التي تتعلق بأمن وسلامة العاملين بالوزارة والمبنى، وفقًا لما صرَّحَ به المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية. وأضاف حافظ، في بيان له مساء اليوم، أن عملية إخلاء المبنى تمت بشكل منظم، ولم ينتج عنها أية إصابات بشرية أو خسائر مادية، داخل مبنى الوزارة.
وزارة-المالية

القضاء الإداري تلغي قرار وزير المالية بتغريم تاجر 1.8 مليون جنيه

قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار على أسماعيل وعضوية المستشارين أشرف عبد الحليم ومحمد عبد الوهاب وحضور المستشار يوسف سامي وسكرتارية رمضان أبو العلا، بإلغاء قرار وزير المالية بشأن تغريم صاحب محل إبر خياطة وخيوط و"أساتيك" مطاطية بدفع مبلغ مقداره مليون و800 ألف جنيه مقابل تأخر عن سداد الضريبة الأصلية لعدد خمس سنوات متتالية في الفترة من 2010-2015.
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جثة طفل

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
مخدر-الحشيش (2)

بـ«قيمة مليون جنيه».. ضبط 72 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، إذ تكمن رجال المباحث الجنائية من ضبط عاطل بحوزته 72 طربة حشيش، تزن 18 كيلو من مخدر الحشيش، أثناء وجوده بدائرة قسم العامرية، بغرب المدينة. البداية كانت بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد برصد عنصر إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من محل سكنه بدائرة قسم شرطة العامرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
نصف -مليون -جنيه

مسعفان يسلمان نصف مليون جنيه عثرا عليه في حادث بالمنيا

سلم مسعفان بالمنيا مبلغ نصف مليون جنيه لمركز شرطة بني مزار، عثرا عليه في موقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي قبل مدخل الشيخ فضل ببني مزر، وتحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بين سيارتين. على الفور انتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، وبرفقته الرائد عبدالرحمن شعبان رئيس مباحث بني مزار، إذ تبين تصادم سيارة نقل بأخرى نصف نقل شمال مدخل الشيخ فضل.
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