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طارق شوقي يسند مهام منصب قطاع التعليم لنائبه «حجازي»

تحرير:أمينة محمود ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.
وأوضحت المصادر أن حجازي سوف يدرس ملف شؤون المعلمين ودراسة ما أنجزه الدكتور محمد عمر قبل رحيله عن المنصب خاصة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم جديد. وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقي سوف يجتمع صباح الغد الإثنين وعلى مدار يومين مع النواب الجدد له، الدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد الضاهر والدكتور
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خالد الجندي: الرجالة عايشة مجانًا على حقوق زوجاتهم

قال الشيخ خالد الجندي إن هناك نوعين من أشباه الرجال، أحدهما بلطجي يقبل بضرب الزوجات، ونوع آخر «كيوت»، لا يقبل بنقد هذه التصرفات، قائلا: «المرأة عاطفية عشان تقدر تتحمل تربية الأبناء وتتحمل مسؤولية المنزل، الناس مش قادرة تتحمل هذا الأمر، وبعد ده كله يقولك تضِّرِب ولا عارفين حاجة عن الدين، ضرب النساء ليس من الإسلام»، مشيرًا إلى أن الله يأمر بالعدل والإحسان والقسط والعدل، قائلا: «نحن نتحدث لمن لا يحسنون الظن، يعيدون حساباتهم، نحن لا نتحيز للمرأة على حساب الرجل، ومشكلتنا هي الاستقطاب، وسوء الظن من الناس، والجميع يدعي المعرفة ببواطن الأمور».
اللواء محمود شعراوى

شعراوي: 78 مليون جنيه تكلفة تطوير مسار العائلة المقدسة

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، أن المحافظات تعمل على قدم وساق للانتهاء من الأعمال المحددة لتطوير مشروع مسار العائلة المقدسة، طبقا للخطة الموضوعة، لتكون على استعداد لاستقبال السائحين والزوار، مشيرا إلى أن حجم الأعمال المطلوب تنفيذها تبلغ تكلفتها حوالي 78 مليون جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، اليوم الأحد ، مع عدد من قيادات الوزارة وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن مجلس الوزراء ووزارات السياحة والآثار والكنيسة القبطية، وممثلي المحافظات التي يمر بها مسار العائلة المقدسة، لاستعراض أهم الأنشطة والإجراءات التي قامت بها المحافظات المشاركة في تنفيذ المشروع وهي القاهرة، البحيرة، الشرقية، كفر الشيخ، المنيا، أسيوط، الغربية وشمال سيناء.
شوقى-علام

المفتي: جماعات الإسلام السياسي كابوس مزعج للعالم بأسره

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن العلم والثقافة ضرورة في تشكيل وعي الإنسان وتقدم ورقي الأمم والشعوب، مشيرا إلى أن حضارة كل أمة تقاس بمقدار ونوع ما يقرأ أبناؤها في شتى المعارف والعلوم، إذ قال علام خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، بمكتبة الإسكندرية: «نجتمع اليوم لبحث قضية ما يُطلق عليه مشروع (الإسلام السياسي) الذي شغل بال العلماء والمفكرين والكتاب المعاصرين، وذلك منذ نشوء هذه الظاهرة وحتى يومنا هذا».
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السيسي يوجه الوزراء الجدد بالتواصل المنتظم مع المواطنين

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية، إذ صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه، كما أكد الرئيس السيسي أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر.
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رضا حجازي

نائب وزير التعليم: المعلم «أوركسترا» تطوير المنظومة الجديدة

قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إنه سيبذل قصارى جهده من أجل إثبات الثقة الغالية من القيادة السياسية والدكتور طارق شوقي وزير التعليم، في حل مشكلات المعلمين. وأكد حجازي في تصريحات لـ"التحرير"، أنه يهتم ببناء كوادر المعلمين ومفهوم التنمية المهنية قائلًا: "التدريب واحد من التنمية المهنية وليس كل شيء والمعلمين لديهم مهارات جيدة للغاية سيتم نقلها وتبادلها بينهم، مشددًا على أن المعلم هو العمود الفقري والقوة الدافعة والأوركسترا في تطوير العملية التعليمية ومنظومة التعليم بأكملها وسأعمل علي حل مشكلاتهم"، موضحًا اهتمامه الفترة المقبلة بتأهيل المعلمين مهنيا وبناء كوادر جديدة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة حرمان الطالب من الامتحانات في حالة إتلاف التابلت

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن حرمان الطالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت. وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لحرمان أي طالب من دخول الامتحانات في حالة إتلاف التابلت، وأن هناك إجراءات إدارية أقرتها الوزارة للتعامل مع حالات إتلاف أو تعطل أجهزة "التابلت" ليس لها علاقة نهائياً بحرمان الطلاب من دخول الامتحانات.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«الوزراء» ينفي ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر

نفى مجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر. وقال البيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لا صحة لارتفاع نسبة خروج المعلمين على المعاش المبكر، مُوضحةً أن نسبة المعلمين المتقدمين للمعاش المبكر تعد طبيعية كباقي النسب بمؤسسات الجهاز الإداري للدولة، مُشيرةً إلى أن المعاش المبكر يعد حقاً اختيارياً للموظف، مع ضمان حصوله على كافة الامتيازات المقررة.
طارق-شوقى

التعليم: إعادة فتح باب التحويل لطلاب الصف الثاني الثانوي

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إعادة فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين «العلمية والأدبية» لطلاب الصف الثاني الثانوي، اعتبارًا من اليوم وحتى ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، وذلك حرصًا من الوزارة على تلبية رغبة أبنائها الطلاب، إذ ذكرت الوزارة، في بيان لها مساء اليوم، أنه تم إبلاغ جميع المدارس بالدخول على قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل، مشيرة إلى أن قطاعي التعليم العام ونظم وتكنولوجيا المعلومات قاما، اليوم الثلاثاء، بإرسال خطابًا للمديريات في هذا الشأن.
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