طارق شوقي يسند مهام منصب قطاع التعليم لنائبه «حجازي»

تحرير:أمينة محمود ٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أسند مهام قطاع التعليم العام للدكتور رضا حجازي بجانب شغله للمنصب الجديد كنائب الوزير لشؤون المعلمين، مؤكدة أنه من المتوقع أن يسند مهام رئاسة امتحانات الثانوية العامة لنائب الوزير الدكتور رضا حجازي بعد أن أسند له منصب قطاع التعليم العام وإدارته للملف بأكمله، مشيرة إلى أن وزير التعليم يبحث حاليا اختيار مدير لصندوق تطوير العملية التعليمية التابع للوزارة خلفا للدكتور محمد عمر الذي رحل عن المنصب.

وأوضحت المصادر أن حجازي سوف يدرس ملف شؤون المعلمين ودراسة ما أنجزه الدكتور محمد عمر قبل رحيله عن المنصب خاصة فيما يتعلق بمسابقة التعاقد مع 120 ألف معلم جديد. وأشارت إلى أن الدكتور طارق شوقي سوف يجتمع صباح الغد الإثنين وعلى مدار يومين مع النواب الجدد له، الدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد الضاهر والدكتور