سعر الدولار اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2019 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٢ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.98 جنيه، ونحو 16.08 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك سئيب ليسجل نحو 16.09 جنيه للبيع، و15 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في المصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.14 جنيه للبيع، و16.04 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الكويت الوطني، والمصرف المتحد نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك التنمية الصناعية، وبنك المشرق نحو 16.09 جنيه للبيع، و15.99 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري