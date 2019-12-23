رياضة

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
وقال النرويجي سولسكاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه ميزة كبيرة بعودة بول وهذا أمر إيجابي واحد، لقد أضاف سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات".وأضاف "يعمل اللاعب بجدية كبيرة ولقد أصبح جاهزا، سيمنحنا الكثير، إنه لاعب مهم، ويجعلنا نصنع الفرص".وتحسر سولسكاير على افتقار فريقه للسرعة في المباراة،
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الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
الاهلى والاتحاد السكندري (31)

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها المارد الأحمر، حيث خاض سبعة مباريات في مسابقة الدوري فاز في جميعهم، مسجلا 19 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد. ويطمح أبناء رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر بصدارة ترتيب مسابقة الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 21 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.
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تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
محمد صلاح (1)

صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ليفربول

واصل محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، تألقه مع الريدز بعد أن قاد فريقه عصر اليوم السبت للفوز على نظيره واتفورد بهدفين نظيفين، سجلهما الفرعون المصري، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.. ونجح محمد صلاح في تحقيق عدة أرقام جديدة في مسيرته الكروية بعد الهدفين اللذين سجلهما في شباك واتفورد.
محمد صلاح (2)

الصحف الإنجليزية تتغنى بهدفي صلاح في مرمى واتفورد

تغنت الصحف الإنجليزية بتألق محمد صلاح، نجم المنتخب المصري وفريق ليفربول، وذلك بعد تقديم الأخير مستوى رائعًا في مباراة الريدز وواتفورد بالدوري الإنجليزي، وسجل صلاح هدفي ليفربول اللذين منحا الفريق الثلاث نقاط، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة الـ37، ثم جاء بالهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز واصل الريدز تربعه على صدارة البريميرليج، برصيد 49 نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسع نقاط في المركز الأخير.
محمد صلاح (2)

صلاح يقود ليفربول للفوز على واتفورد بالبريميرليج

حقق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره واتفورد، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن مواجهات الأسبوع الـ17 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، ليواصل الريدز تربعه على الصدارة برصيد 49ى نقطة، بينما تذيل واتفورد الجدول برصيد تسعة نقاط في المركز الأخير. المباراة بدأت بضغط مفاجئ من لاعبي واتفورد في مفاجأة غير متوقعة لأصحاب الأرض، وصادف الضيوف سوء تويفق في العديد من الهجمات بشكل ملحوظ الأمر الذي علر رمته حاول ليفربول إثبات الذات، حتى مرت أول 20 دقيقة بدون تسجيل أي أهداف.
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