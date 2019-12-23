سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ ص

بول بوجبا

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.

وقال النرويجي سولسكاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه ميزة كبيرة بعودة بول وهذا أمر إيجابي واحد، لقد أضاف سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات".وأضاف "يعمل اللاعب بجدية كبيرة ولقد أصبح جاهزا، سيمنحنا الكثير، إنه لاعب مهم، ويجعلنا نصنع الفرص".وتحسر سولسكاير على افتقار فريقه للسرعة في المباراة،

وقال النرويجي سولسكاير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذه ميزة كبيرة بعودة بول وهذا أمر إيجابي واحد، لقد أضاف سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات".



وأضاف "يعمل اللاعب بجدية كبيرة ولقد أصبح جاهزا، سيمنحنا الكثير، إنه لاعب مهم، ويجعلنا نصنع الفرص".



وتحسر سولسكاير على افتقار فريقه للسرعة في المباراة، حيث سيطر على فترات طويلة دون ترجمة الاستحواذ إلى فرص خطيرة.



وأكمل "الشوط الأول كان يمكن أن يمثل مباراة اعتزالي، وربما تكون الأجواء في مباراة اعتزالي أفضل، كنا نلعب ببطء شديد".



وأضاف "أشعر بالإحباط لأنه يجب الذهاب إلى مثل هذه الملاعب والحصول على مزيد من النقاط أمام مثل هذه الفرق".