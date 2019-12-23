رياضة

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الأهلي - الاتحاد
الأهلي - الاتحاد
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها المارد الأحمر، حيث خاض سبعة مباريات في مسابقة الدوري فاز في جميعهم، مسجلا 19 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد. ويطمح أبناء رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر بصدارة ترتيب مسابقة الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 21 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.
على الجانب الأخر، يعيش فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة طلعت يوسف فترة رائعة بالنسبة للحالة الفنية والمعنوية لزعيم الثغر، حيث يأتي الفريق السكندري وصيفًا في ترتيب جدول المسابقة برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فاز في ستة مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة وحيدة.واستقر السويسري رينيه فايلر، على تشكيل القلعة
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الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
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محمود- كهربا

أسامة نبيه: الأنسب لكهربا مشاركته خلف المهاجم

علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني السابق، على صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" إلى النادي الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لقناة "أم بي سي مصر". وقال نجم الزمالك السابق: "نجاح أو فشل صفقة كهربا مسؤوليته هو فقط في الوقت الحالي، والمسؤولية الآن على كهربا وليست على الأهلي أو الزمالك أو غيره، والأهم ما يدور في عقل كهربا وما يرغب في تحقيقه. هل يرغب في صنع التاريخ مع الأهلي أم المرور مرور الكرام؟ هل تكون محطته الأخيرة مع الكرة، أم هناك محطات أخرى؟ هل يكون مجرد صفقة بضجة إعلامية فقط؟ كل تلك الأمور يحسمها اللاعب نفسه".
محمود- كهربا

رسميًا.. الأهلي يتعاقد مع «كهربا»

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، وجاء ذلك في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام. وتأتي صفقة انتقال كهربا للقلعة للحمراء، في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.
الاهلي

السيطرة على حريق بفرع الأهلي في الشيخ زايد

شهد مقر النادي الأهلي، فرع الشيخ زايد، حريقا هائلا، اليوم الأربعاء، بعد أن التهمت النيران مطعمين داخل الفرع، بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو أضرار على المستوى البشري. ويحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكما رابعا.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

الأهلي يستهدف صدارة الدوري عبر بوابة دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم سعيد حمزة، ويعاونه الثنائي تحسين السادات وخالد حسين، بينما سيكون عمرو عبد الفتاح حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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