الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري

تحرير:أحمد سعيد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص

الأهلي - الاتحاد

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها المارد الأحمر، حيث خاض سبعة مباريات في مسابقة الدوري فاز في جميعهم، مسجلا 19 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد. ويطمح أبناء رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر بصدارة ترتيب مسابقة الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 21 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.

على الجانب الأخر، يعيش فريق الاتحاد السكندري تحت قيادة طلعت يوسف فترة رائعة بالنسبة للحالة الفنية والمعنوية لزعيم الثغر، حيث يأتي الفريق السكندري وصيفًا في ترتيب جدول المسابقة برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مباريات فاز في ستة مباريات وتعادل في 2 وخسر مباراة وحيدة.واستقر السويسري رينيه فايلر، على تشكيل القلعة