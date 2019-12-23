لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

فرانك لامبارد

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".

ونفى لامبارد هذا الحديث قائلًا: "لا أحاول تقليد أسلوب أي شخص، الأسلوب الذي لعبت به والرسالة التي قدمتها كانا مختلفين، اللاعبون استخدموا الخطة بشكل مذهل كما شاهدنا".وأشار لامبارد إلى أنه لجأ لثلاثة مدافعين في محاولة لإيقاف تهديد توتنهام بقدرته إيصال مهاجميه خلف الدفاع، بينما ساعد الاعتماد على ظهيرين

ونفى لامبارد هذا الحديث قائلًا: "لا أحاول تقليد أسلوب أي شخص، الأسلوب الذي لعبت به والرسالة التي قدمتها كانا مختلفين، اللاعبون استخدموا الخطة بشكل مذهل كما شاهدنا".



وأشار لامبارد إلى أنه لجأ لثلاثة مدافعين في محاولة لإيقاف تهديد توتنهام بقدرته إيصال مهاجميه خلف الدفاع، بينما ساعد الاعتماد على ظهيرين في تفكيك الدفاع المكثف المعتاد لصاحب الأرض.



وقال "كان لدينا عامل حماية بهذا الشكل، كما سمح لنا أيضا بالاستحواذ على الكرة".



ورفض مدرب تشيلسي حديث مورينيو عن أن أنطونيو روديجر يستحق جائزة "الأوسكار" لدوره في الواقعة التي تركت توتنهام يكمل آخر 30 دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد سون هيونج-مين، الذي وجه ضربة غير ضرورية إلى المدافع الألماني.



وقال لامبارد: "مواجهة مدرب أحترمه كثيرا منذ أن كنت لاعبا ولكل ما فعله في كرة القدم، تمثل شعورا جيدا".