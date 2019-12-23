رياضة

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
فرانك لامبارد
فرانك لامبارد
حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
ونفى لامبارد هذا الحديث قائلًا: "لا أحاول تقليد أسلوب أي شخص، الأسلوب الذي لعبت به والرسالة التي قدمتها كانا مختلفين، اللاعبون استخدموا الخطة بشكل مذهل كما شاهدنا".وأشار لامبارد إلى أنه لجأ لثلاثة مدافعين في محاولة لإيقاف تهديد توتنهام بقدرته إيصال مهاجميه خلف الدفاع، بينما ساعد الاعتماد على ظهيرين
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الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
الاهلى والاتحاد السكندري (31)

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها المارد الأحمر، حيث خاض سبعة مباريات في مسابقة الدوري فاز في جميعهم، مسجلا 19 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد. ويطمح أبناء رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر بصدارة ترتيب مسابقة الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 21 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
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تشيلسي

صدام ناري بين توتنهام وتشيلسي في البريميرليج

تختتم اليوم الأحد مباريات الجولة رقم 18 من الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال قمة مباريات الجولة، عندما يستقبل توتنهام هوتسبير نظيره تشيلسي على ملعب توتنهام هوتسبير، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساء، ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة، وتواجه الفريقان في عصر البريميرليج في 54 مباراة سابقة، حقق خلالها تشيلسي الانتصار في 28 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى وتعادل في 19 مباراة،ـ وسجل لاعبو البلوز في تلك المباريات 98 هدفًا، واستقبلت شباكهم 54 هدفًا.
فرانك-لامبارد

لامبارد يعلق على مواجهة جوزيه مورينيو في البريميرليج

تحدث فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن المواجهة القادمة للبلوز، أمام توتنهام بقيادة جوزيه مورينيو المدير الفني، وقال: "توتنهام قضى سنوات رائعة مع ماوريسيو بوكيتينو، الأمر الذي جعلهم أكثر قوة ويمثلون تحديًا كبيرًا لكل الفرق التي واجهتهم من قبل"، مضيفا: "كان لدينا بعض الأوقات من الراحة خلال الأسبوع الماضي، لم يكن هناك أي مواجهات في الكأس في منتصف الأسبوع، لقد تدربنا كثيرًا بدلًا من الحديث عن قلة الإمكانيات، وأعتقد أننا رأينا نتاج هذا العمل وهو ما يجعلنا مستعدين لبذل المزيد".
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مورينيو: لن أكشف عن محادثاتي مع إيركسن

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، عن طبيعة علاقته بنجم الفريق الدنماركي كريستيان إيريكسن، مؤكدًا على عزمه عدم الكشف عن طبيعة المحادثات التي تجرى بينهما، في الوقت الذي ينتهي فيه عقد النجم الدنماركي مع السبيرز بنهاية الموسم الجاري، وقال مورينيو في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس "أعرف فقط أن عقده سينتهي بنهاية هذا الموسم، المحادثات التي أجريتها معه، تبقى خاصة ولن أفصح عنها"، وأضاف "كان صادقًا معي وكنت صادقًا معه، علاقتنا جيدة منذ اليوم الأول، لن أخون تلك الثقة".
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سولسكاير يؤكد عدم خوفه من الإقالة في اليونايتد

«لا، الأمر لا يقلقني، أركز فقط في عملي، وتقديم أفضل ما لدي، أتطلع للمباراة المقبلة، وأنظر للتخطيط للمدى البعيد مع الإدارة، وأنا في حالة جيدة، ولا أعاني من أي مشاكل، في هذا الوقت من العام، ليس من اللطيف أن تجد زملاء لك يخسرون وظائفهم في مساحة صغيرة للغاية من الوقت». بتلك الكلمات أكد النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عدم خوفه من الإقالة، وذلك قبل عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مانشستر غدًا الأربعاء رفقة توتنهام، لمواجهة الشياطين الحمر في الجولة رقم 15 من الدوري الإنجليزي.
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