رياضة

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 6 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك
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لامبارد‎ (2)

لامبارد بعد إدعاء مورينيو: لا أحاول تقليد أي شخص

حقق تشيلسي انتصار ثمين أمس الأحد، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد في الدوري الإنجليزي، في مباراة شهدت تفوق فرانك لامبارد على مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفوجئ توتنهام بالخطة التي لجأ إليها الفريق الزائر بالاعتماد على ثلاثة مدافعين وعودة الظهير الأيسر ماركوس ألونسو ليضيف إلى الخطورة الهجومية، وقال مورينيو إن لامبارد لجأ لوجود ثلاثة مدافعين وهو الأسلوب المألوف للفريق تحت قيادة المدرب السابق أنطونيو كونتي عندما نال اللقب في موسم 2016-2017، وأضاف مورينيو "تشيلسي لعب بالأسلوب الذي يشعر براحة معه وهو أسلوب استخدمه قبل عامين مع أنطونيو كونتي".
الاهلى والاتحاد السكندري (31)

الأهلي يستضيف الاتحاد السكندري في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة الدوري الممتاز. ويدخل المارد الأحمر المباراة طامحًا في مواصلة سلسلة الانتصارات التي يحققها المارد الأحمر، حيث خاض سبعة مباريات في مسابقة الدوري فاز في جميعهم، مسجلا 19 هدفًا وسكن شباكه هدف وحيد. ويطمح أبناء رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي في الفوز في هذه المباراة والابتعاد أكثر بصدارة ترتيب مسابقة الدوري، حيث يمتلك المارد الأحمر 21 نقطة، ولديه مباراتين مؤجلتين.
بول بوجبا

سولسكاير: بوجبا مكسب مانشستر الوحيد أمام واتفورد

تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مفاجآة أمس الأحد، بالخسارة بهدفين دون رد أمام متذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي واتفورد بهدفين دون رد، وذلك ضمن لقاءت الجولة رقم 18 من البريميرليج لموسم 2019- 2020، ومع ذلك حاول مدرب الشياطين الحمر، أولي جونار سولسكاير، الخروج بأي إيجابيات من تلك الهزيمة، مشيرًا إلى أن عودة الفرنسي بول بوجبا للمشاركة من جديد في المباريات يعد الأمر الإيجابي الوحيد من تلك المواجهة، خاصة أن بوجبا ابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وتحديدًا منذ يوم 30 سبتمبر الماضي في التعادل أمام آرسنال بالدوري الإنجليزي، ليتعرض بعدها لإصابة قوية في الكاحل.
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تدريبات-حرس-الحدود (1)

حرس الحدود يستضيف المقاولون في الدوري

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، لقاء نادي حرس الحدود أمام المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفى وأحمد رشدى، بينما سيكون عصام نوحى حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
بيراميدز (1)

تعرف على تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
الزمالك- والشرقية (2)

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز.. 5 في خط الوسط

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي الزمالك أمام بيراميدز، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويحتل نادي الزمالك بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مواجهات، فاز 3 وتعادل 1 وخسر 1. من جانبه، يحتل نادي بيراميدز بقيادة مديره الفني الفرنسي سباستيان ديسابر، المركز الرابع في الجدول، برصيد 12 نقطة، جمعهم من 6 مواجهات، فاز في 3 وتعادل في 3.
ميودراج يسيتش - مدرب الإسماعيلي (1)

رسميا.. الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يسيتش

أقال النادي الإسماعيلي مدربه الصربي ميودراج يسيتش من منصبه، اليوم الإثنين، وذلك بعد الخسارة من الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز يوم السبت الماضي، بعد أن كان ميودراج قد تولى قيادة الدراويش مطلع هذا الموسم، وقاد الفريق للتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية. وقرر مجلس الإسماعيلي بقيادة إبراهيم عثمان، تعيين أدهم السلحدار مديرًا فنيا مؤقتا، وتم تعيين محسن أبو جريشة مدربا مؤقتا، ويقود السلحدار الفريق في لقاء طنطا، يوم الأربعاء المقبل، على أن يتم تعيين مدير فني أجنبي بعد ذلك.
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