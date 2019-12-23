الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٢ ص

الإسماعيلي

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 6 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 19 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات، فاز 6 وتعادل 1 وخسر 2، وسجل الفريق 11 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق المقاولون العرب 5.63 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.8 عام، ويمتلك الفريق لاعبا دوليا بالمنتخب الأول، ولاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



من جانبه، يحتل الإسماعيلي المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل و4 هزائم، وسجل الفريق 6 أهداف، بينما استقبلت شباكه 8 أهداف.



وتبلغ القيمة السوقية لفريق الإسماعيلي 6.50 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 23.8 عام، ويمتلك الدراويش 6 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول، و4 لاعبين بمنتخبات الشباب.

