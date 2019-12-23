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«كسارة البندق» في احتفالات الأوبرا بالكريسماس

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٦ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ضمن احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحي في الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.
باليه كسارة البندق تدور قصته حول أحلام الفتاة الصغيرة كلارا في ليلة عيد الميلاد بعد تلقيها عروس كسارة البندق من صديق عائلتها العراب وصانع الألعاب دروسليمر كهدية للعام الجديد وإعجابها باللعبة التى تحطمت على يد أخيها فريتز دون قصد فتحزن وتخلد إلى النوم لترى اللعبة عادت لحالتها الأصلية ثم تتحول إلى أمير
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