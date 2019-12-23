معيط: الاستقرار السياسي أدى إلى نجاح برنامج الإصلاح

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذى شهد نهاية موازنة العام المالي 2018/ 2019، فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت معيط إلى حرص الوزارة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها عام 2019؛ وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية.

وأوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: التحدي والإنجاز، أنه لولا الاستقرار السياسي في مصر، الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية، ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام 2015، وما تحقق التقدم الاقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية مازالت تحظى