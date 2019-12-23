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المالية: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الأمن والأمان

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية
أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الأمن والأمان ، الصادر عن مؤسسة جالوب لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام 2016/ 2017، إلى 90.5% بنهاية يونيه 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.
وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
بنزين

رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: الاستقرار السياسي أدى إلى نجاح برنامج الإصلاح

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الاقتصادي خلال عام 2019، الذى شهد نهاية موازنة العام المالي 2018/ 2019، فى يونيه 2019، بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها، وبداية العام المالي الحالي 2019/ 2020 فى يوليو 2019، بما نتطلع إليه من مستهدفات، وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. ولفت معيط إلى حرص الوزارة على نشر ما يجسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، كان قد شهدها عام 2019؛ وذلك ترسيخا لمبدأ الشفافية.
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وزير المالية: نظام الضرائب الإلكتروني هدفه التيسير على الممولين

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن نظام الإقرارات الضريبية الإلكتروني يهدف إلى التيسير على الممولين، موضحا أن عدد الفواتير التي كانت تقدم لمصلحة الضرائب كان يبلغ نحو 10 آلاف شهريا بينما ارتفعت إلى نحو 9 ملايين فاتورة يتم فحصها شهريا بعد تطبيق الإقرار الإلكتروني. جاء ذلك في كلمته، اليوم الأحد، أمام مؤتمر مجلة الأهرام الاقتصادي والذي يعقد تحت عنوان "الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو" تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وزير-الماليه

وزير المالية: تحصيل 104 مليارات جنيه ضرائب مستحقة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنهاء 126 ألفًا من إجمالى 163 ألف ملف بلجان الطعن الضريبي حتى نهاية نوفمبر الماضي بنسبة إنجاز 77%، وقد بلغت قيمة الضرائب المستحقة 137 مليار جنيه تم تحصيل 104 مليارات جنيه منها ويجرى حاليًا العمل على تحصيل 33 مليار جنيه، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء المنازعات الضريبية وتقليل مدة النزاع وتحصيل حق الدولة بما يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار، والنهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يؤدى إلى تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
وزير-الماليه

المالية: نستهدف تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، اجتماعًا مشتركًا، اتفقا خلاله على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية؛ بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» على النحو الذي يساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، وجذب استثمارات جديدة، وتشجيع المستثمرين على التوسع في مشروعاتهم بما يخلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.
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