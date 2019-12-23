المالية: مصر تقدمت 8 مراكز في مؤشر الأمن والأمان

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠١ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر تقدمت 8 مراكز فى مؤشر الأمن والأمان ، الصادر عن مؤسسة جالوب لعام 2019؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار. وأوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.2% في موازنة العام المالي الحالي بما يسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة، بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من 108% عام 2016/ 2017، إلى 90.5% بنهاية يونيه 2019، ومن المتوقع أن يبلغ 83% خلال العام المالي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام وترشيد الاستهلاك وتوصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية والدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم من 115 مليار جنيه في 2014 إلى 210 مليارات جنيه في 2019، وزيادة دعم الغذاء من 39.4