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أفضل مسلسلات أجنبية في 2019.. أبرزها Game of Thrones

مع قرب انتهاء 2019، نستعرض مجمل ما عرض من المسلسلات الأمريكية خلال العام، لنقدم للجمهور العربي مقترحا بأفضل ما قدم، عسى أن ينال إعجابكم وتتابعوا المسلسل الذي يناسبكم
تحرير:إسراء زكريا ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أوشك عام 2020 على المجيء، ومعه نطوي صفحات العام الماضي، الذي امتلأ بحصيلة متميزة من المسلسلات التليفزيونية الأجنبية، التى كان ينتظر بعضها الجمهور، نظرا لشعبيتها الواسعة حول العالم، فدائما ما تلقى الدراما الأجنبية صدى واسع جدا فى المنطقة العربية، ولكثرة عدد تلك المسلسلات، قد تجد صعوبة في اختيار مسلسل يناسب تفضيلاتك وميولك الشخصية، وفي هذا التقرير نستعرض أفضل مسلسلات هذا العام ما بين دراما وخيال العلمي، والتى يمكنك أن تستغل أجازة الكريسماس وتبدأ فى متابعة بعضها.
Game of Thrones يعتبر هذا المسلسل أفضل المسلسلات الأجنبية على مر التاريخ، من حيث الإخراج والتصوير والجرافيكس، وصدر المسلسل لأول مرة عام 2011، واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مدى أجزائه الثمانية، التي عرض آخرها خلال هذا العام، محققا نسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء العالم. ويحكي المسلسل الأسطوري
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من بينها Avengers: Endgame..تعرف على أفضل أفلام 2019

مثلما كانت المنافسة قوية فى موسم الأفلام العربية، شهد أيضا البوكس أوفيس الأجنبي صراعا كبيرا على مدار العام، فصناع السينما دائما ما يستغلون إقبال الجمهور على دور العرض فى بعض المواسم، ويقومون بطرح أفضل أعمالهم بحثا عن الإيرادات والتصدر، وكان لدينا هذا العام مجموعة من الأفلام المميزة، إذ وصفه النقاد بأنه عام المجد لهوليوود، كونه ضم أكثر من فيلم انتظرهم الجمهور بفارغ الصبر، بين نجوم عادوا بعد غياب طال من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وأفلام أعادت شخصيات محببة للجمهور مثل فيلم الجوكر، والتي من المتوقع أن تنافس على الأوسكار بجدارة.
احمد-صلاح-حسنى

أبطال مسلسل «ختم النمر» ينتهون من تصوير مشاهد أسوان

عاد أبطال مسلسل "ختم النمر" إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمين من أسوان، وذلك عقب انتهائهم من تصوير عدة مشاهد من المسلسل هناك، حيث استمر التصوير لأسبوعين متتاليين. وقالت الفنانة عفاف شعيب أحد أبطال المسلسل، إنها وأسرة المسلسل عادوا اليوم من محافظة أسوان عقب انتهائهم من تصوير معظم مشاهد العمل هناك ، مضيفة أنه من المقرر استئناف التصوير مطلع الأسبوع المقبل في أماكن متفرقة بالقاهرة. وينتمي "ختم النمر" لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2020، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تشويقي، حيث يتناول أكثر من خط درامي، الأول رومانسي والثاني أكشن.
الباليه الأمريكي

«كسارة البندق» في احتفالات الأوبرا بالكريسماس

ضمن احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحي في الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.
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peaky blinders

Peaky Blinders ينضم لأفضل 10 أعمال درامية في 2019

نجح مسلسل العصابات الشهير Peaky Blinders في الانضمام إلى القائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية في عام 2019، عبر موقع IMDB، وذلك بعد حصوله على تقييمات مرتفعة وصلت إلى 8.8 عبر هذا الموقع، كونه أحد المسلسلات الناجحة التي تحقق نسب مشاهدة عالية على مدى أجزائها الخمسة، والتي عرض آخرها في سبتمبر الماضي، وشملت القائمة مسلسلات أخرى أبرزها : Game of Thrones، و Stranger Things، وKilling Eve، و Chilling Adventures of Sabrina، و Orange Is the New Black، وThe Act، وBarry.
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