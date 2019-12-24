أفضل مسلسلات أجنبية في 2019.. أبرزها Game of Thrones

مع قرب انتهاء 2019، نستعرض مجمل ما عرض من المسلسلات الأمريكية خلال العام، لنقدم للجمهور العربي مقترحا بأفضل ما قدم، عسى أن ينال إعجابكم وتتابعوا المسلسل الذي يناسبكم

تحرير:إسراء زكريا ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أوشك عام 2020 على المجيء، ومعه نطوي صفحات العام الماضي، الذي امتلأ بحصيلة متميزة من المسلسلات التليفزيونية الأجنبية، التى كان ينتظر بعضها الجمهور، نظرا لشعبيتها الواسعة حول العالم، فدائما ما تلقى الدراما الأجنبية صدى واسع جدا فى المنطقة العربية، ولكثرة عدد تلك المسلسلات، قد تجد صعوبة في اختيار مسلسل يناسب تفضيلاتك وميولك الشخصية، وفي هذا التقرير نستعرض أفضل مسلسلات هذا العام ما بين دراما وخيال العلمي، والتى يمكنك أن تستغل أجازة الكريسماس وتبدأ فى متابعة بعضها.

Game of Thrones يعتبر هذا المسلسل أفضل المسلسلات الأجنبية على مر التاريخ، من حيث الإخراج والتصوير والجرافيكس، وصدر المسلسل لأول مرة عام 2011، واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مدى أجزائه الثمانية، التي عرض آخرها خلال هذا العام، محققا نسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء العالم. ويحكي المسلسل الأسطوري

Game of Thrones

يعتبر هذا المسلسل أفضل المسلسلات الأجنبية على مر التاريخ، من حيث الإخراج والتصوير والجرافيكس، وصدر المسلسل لأول مرة عام 2011، واستطاع أن يكون قاعدة جماهيرية كبيرة على مدى أجزائه الثمانية، التي عرض آخرها خلال هذا العام، محققا نسب مشاهدة عالية في جميع أنحاء العالم.

ويحكي المسلسل الأسطوري عن تصارع تسع عائلات للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة، والتي تقع في قارتين خياليتين هما "ويستروس" و"إيسوس"، وحبكة المسلسل رائعة وخيالية لدرجة أن صناعه ابتكروا لغة جديدة خاصة بالممالك، وشارك في بطولته كل من إميليا كلارك، كيت هارينجتون، بيتر دينكلاج، ومايسى ويليامز.

مسلسل Game of Thrones حاز على نقد إيجابي حول العالم، فقد وصل تقييمه على قاعدة بيانات الأفلام العالمية IMDB إلى 9.5/10، وحظى بـ94% من آراء النقاد على موقع Rotten Tomatoes الأمريكي.

Peaky Blinders

جذب مسلسل Peaky Blinders الجمهور كون قصته حقيقية، فهو يدور حول عائلة تعمل في السطو والجرائم، والتي بدأت ممارسة أعمالها في مدينة برمنجهام البريطانية بعد الحرب العالمية الأولى.

حصد المسلسل جائزة أفضل عمل درامى لعام 2018 فى حفل جوائز TV Choice Awards، كما حصل بطله "كيليان مورفي" على جائزة أفضل ممثل درامى في نفس العام عن دوره في هذا المسلسل، الذي يشارك في بطولته كل من بول أندرسون، وهيلين ماكروري، ومن إخراج أوتو باثورست.

وصدر المسلسل للمرّة الأولى في عام 2013، وهو عبارة عن 7 أجزاء، يتألّف كلّ منها من ست حلقات، وحاليا، يجري تصوير الجزء السادس الذي من المقرر أن يُعرض في 2020.

Stranger Things

هناك عدد من الجمهور يميل إلى قصص الخيال العلمي، فكان مسلسل Stranger Things هو اختيارهم الأمثل فى عام 2019، فقد نجح موسمه الثالث، الذي عرض مع بداية العام، في تحقيق نسب مشاهدة تخطت حاجز الـ 40.7 مليون مشاهدة، عبر شبكة قنوات نتفليكس التلفزيونية.

قصة المسلسل تقع في مدينة "هوكينز" الخيالية في ولاية "إنديانا"، في الثمانينيات من القرن العشرين، وفي وسط الأحداث الخارقة للطبيعة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، يختفي طفل صغير وسط الكثير من الألغاز، وتظهر فتاة تمتلك قدرات خارقة تساعد أصدقاء الطفل المفقود في بحثهم عن صديقهم.

ويقوم ببطولة المسلسل مجموعة من الأطفال، من بينهم، ميلى بوبى براون، ينونا رايدر، ديفيد هاربر، تشارلى هيتون، ناتاليا داير، وجاتن ماتارازو، وهو من تأليف الأخوين دفر، وإخراج كلا من شون ليفي، وأندرو ستانتون.

The Crown

وحقق الموسم الثالث من مسلسل The Crown نجاحات كبيرة وجذب إليه جمهور قناة "نتفيلكس"، حتى تم ترشيحه لعدة جوائز، أبرزها جائزة "جولدن جلوب"، التي حصل عليها العام الماضي في موسمه الثاني كأفضل مسلسل درامي، بالرغم من أنه لم يكن مطروحا بين قوائم التوقعات.

The Crown مسلسل درامي من إنتاج شركة "ليفت بانك"، ومقتبس من مسرحية The audience للكاتب بيتر مورجان، والتي تحكي عن الملكة إليزابيث الثانية أثناء تحضيرها لتولي العرش، وهى في الخامسة والعشرين من عمرها، وتقع في حب رئيس وزراء بريطانيا وينستون شرشيل، وأصبح عليها التوفيق بين حياتها الشخصية والسياسية، وتدور أحداث الجزء الجديد في الفترة ما بين عام 1964 وحتى أوائل السبعينات.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من مايلون بايلي، توبياس مينزيس، وجوش كونور، وانضم إلى هذا الموسم مجموعة جديدة من النجوم ومنهم هيلينا بونهام، التي تلعب دور مارجريت شقيقة الملكة، وأنتوني أرمسترونج جونز، الذي يلعب دور زوج مارجريت.

Killing Eve

استطاع مسلسل الدراما والإثارة Killing Eve، أن يحتل المركز الأول على شبكة BBC الأمريكية، من حيث المشاهدات التى وصلت فى نهاية الموسم لـ 1.25 مليون مشاهدة، بزيادة 86 % عن العرض الأول له.

تدور أحداث المسلسل حول المتحرية "إيف بولاستري"، التي تحاول القبض على القاتل المسؤول عن سلسلة من الجرائم، وفي حين أنه يظن كلّ من يعمل في القضية أن القاتل رجل، تدّعي إيف أن القاتل امرأة، ومن هنا بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة تدعى "فيلنيل".

المسلسل بطولة النجمة الأمريكية ساندرا أوه، بمشاركة النجمة البريطانية جودى كومر، والأيرلندية فيون اشو، ومن إخراج جون ايست، وعرضت أولى حلقات المسلسل فى 8 إبريل الماضي، وحققت تقييم وصل إلى8.7 على موقع IMDB.



The Walking Dead

ونختتم القائمة بالجزء التاسع من مسلسل الرعب الشهير The Walking Dead، والذى شهد الظهور الأول للممثلة العالمية الشهيرة "سامنتا مورتون" والتي لعبت دور قائدة جماعة الهامسون "ألفا"، وحرص جمهور السلسلة على متابعة العمل وكان حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

المسلسل مقتبس من سلسلة كتب تحمل نفس الاسم لروبرت كيركمان وتوني مور، ويشارك في بطولته نخبة من ألمع نجوم هوليود، أبرزهم أندرو لينكولن، ستيفين بون تشاندلي، ولوريان كوهان.

وتدور أحداثه حول "ريك غرايمر"، الذي يعمل ظابط شرطة يستيقظ في يوم بعد عدة أشهر من الغيبوبة، ليجد العالم قد تم اجتياحه من قبل الموتي الأحياء، وهو الناجي الوحيد، ويعود إلى منزله ليجد زوجته وابنه مفقودين وعليه أن يواجه الموتى الأحياء حتى يجدهم.