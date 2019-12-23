ارتفاع مخصصات الدعم إلى 327 مليار جنيه خلال 5 سنوات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ م

دعم التموين

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من 198.5 مليار جنيه بميزانية 2014/ 2015 إلى نحو 327.7 مليار جنيه بموازنة 2019/ 2020 بنسبة 65%، موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص 82.6 مليار جنيه منه فى موازنة 2019/ 2020 لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها 50 مليار جنيه فى ميزانية 2014/ 2015، حيث تم ترشيد دعم الطاقة المواد البترولية، والكهرباء ليصل إلى 57 مليار جنيه، مقابل 97.5 مليار جنيه في 2014.

وأضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي.ولفت التقرير إلى أن مصر أصبحت، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة