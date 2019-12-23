المالية: مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% ، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه 2019 ، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019.

وأشارت المالية، إلى تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027؛ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، يأتى انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية