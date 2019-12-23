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إعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

تحرير:وكالات ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
خاشقجي
خاشقجي
قالت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي. وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
وقال المتحدث باسم النيابة السعودية شلعان الشلعان، اليوم الإثنين "أصدرت النيابة أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي"، متابعا "أصدرت النيابة أحكاما بإعدام 5 من المتهمين". وأضاف المتحدث "الأحكام الصادرة بحق المتهمين لا تعتبر قطعية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا، وإقامة
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احمد-قايد-صالح

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة يوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفي، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.
فيصل محمد صالح وزير الإعلام السوداني

السودان: تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات رفع الدعم

قال فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة لمناقشة خيارات موضوع رفع الدعم. وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا استثنائيا، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، خصص لمناقشة مشروع ميزانية العام 2020. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، في تصريحات صحفية، أن هذا الاجتماع هو الثاني لمجلس الوزراء للتداول حول الميزانية، لافتا إلى أن الحوار حول الميزانية مازال متواصلا.
المتظاهرين- والشرطة -في -لبنان

اعتراضًا على «دياب».. المتظاهرون يقطعون عددا من الطرق في لبنان

احتشد المتظاهرون اللبنانيون في عدد من الميادين والساحات الرئيسية، وفي محيط مقر مجلس النواب بوسط العاصمة بيروت، كما لجأوا إلى قطع عدد من الطرق لاسيما في بعض مناطق بيروت ومدن الشمال اللبناني، وتنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية في مناطق متفرقة من محافظة جبل لبنان، وكذلك في الجنوب لاسيما مدينتي صيدا وصور، إذ ردد المحتجون الهتافات التي تؤكد استمرار الانتفاضة الشعبية حتى رحيل كافة الطبقة السياسية الحاكمة، والاعتراض على تكليف الدكتور حسان دياب برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
سيارة -مفخخة (1)

ضبط سيارة مفخخة بألغام إسرائيلية معدة للتفجير في سوريا

ضبطت عناصر الأمن الداخلي السوري سيارة مفخخة معدة للتفجير على الطريق الدولي دمشق درعا بين بلدتي صيدا والغارية الغربية، وقاموا بتفكيكها، وذلك وفقا لما أفادت به مصادر رسمية سورية، إذ قال أحد الضباط الذين شاركوا في العملية حسبما نقلت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الأحد: «إن السيارة المفخخة التي تم ضبطها كانت تحتوي على 21 لغما بينها ألغام إسرائيلية الصنع معدة للتفجير بطريقتين- الأولى سلكية، والثانية لاسلكية- عن بعد؛ بهدف تأكيد عملية التفجير، علما بأن الألغام كانت موضوعة ضمن براميل، ومموهة بالعشب الجاف».
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احمد-المسماري (2)

المسماري: سنُدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني الليبي ستدمر أي سفينة أو طائرة شحن تركية تدخل أراضي البلاد. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن المسماري خلال مؤتمر صحفي قوله إن :"الجيش الوطني الليبي يرصد الأسلحة التي تزود بها تركيا "المليشيات" في مدينة مصراتة، في إشارة إلى قوات تدعم حكومة الوفاق، مشيرا إلى أن "الجيش الوطني" الذي يخوض حاليا المعركة على العاصمة الليبية طرابلس، تحت قيادة المشير خليفة حفتر استهدف "مواقع المليشيات ومواقع تخزين الأسلحة التركية في مصراتة".
الجيش-الليبي

معركة الحسم تتواصل.. الجيش الليبي يسيطر على مواقع مهمة في طرابلس

سيطرت إحدى الكتائب الليبية التابعة للجيش الليبي على مراصد ومواقع مهمة لقوات حكومة الوفاق، وحققت تقدما في محور عين زارة جنوب شرقي طرابلس، وأكدت سرية المشاة بالكتيبة 127 مجحفلة التابعة للجيش، اليوم السبت، أن عناصرها تمكنت من الاستيلاء على مخازن "الهناقر" في منطقة الأبيار بعين زارة، مكبدة تشكيلات الوفاق خسائر فادحة في الأرواح والمعدات والعتاد، وفقا لما ذكرته قناة "العربية".
عقيلة صالح

«البرلمان الليبي» يطالب بسحب الاعتراف الأممي من فايز السراج

قال رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، إن الشعب الليبي يقف الآن صفا واحدا، مؤكدا أن ليبيا ليست للبيع، مطالبا الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا خلال تصريحات لقناة "العربية"، إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي، مضيفا أن اتفاقية السراج وتركيا سرعت العملية العسكرية في طرابلس، وتوقع حسم معركة طرابلس في أسرع وقت، متابعا:"نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس".
القمة الخليجية 2

بعد ابتسامة الملك سلمان.. هل اقترب حل أزمة قطر؟

كانت تلوح في الأفق مؤشرات إيجابية باقتراب الأزمة القطرية من الحل، إلا أن تلك المؤشرات قد تبددت بعد القمة الخليجية الـ40، التي عُقدت بالعاصمة السعودية الرياض، إذ لم يتضمن البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي أي إشارات مباشرة إلى تلك الأزمة. وربما زاد من تعقيد المشهد عدم حضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، رغم توجيه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الدعوة له للمشاركة في القمة، لكنه شارك رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، بتكليف من تميم.
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