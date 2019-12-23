رياضة

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
الأهلي - الاتحاد السكندري
الأهلي - الاتحاد السكندري
يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.5 عام، ويمتلك الفريق 17 لاعبًا دوليًا، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب
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محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
محمد-عواد (1)

محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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بليسنج -إيليكي -مهاجم- لوزيرن -السويسري‎

فايلر يتمسك بالتعاقد مع بليسينج إليكي

أبلغ السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي الأحمر، رفضه للمهاجمين التي تم عرضهم عليه خلال الفترة الماضية، لتدعيم خط الهجوم بالفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقرر لها في يناير المُقبل. وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل أروقة النادي الأهلي أن مدير التعاقدات عرض على المدير الفني عدة مهاجمين أجانب من أجل اختيار أحدهم للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي ورفضهم السويسري جميعهم.
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تعرف على تشكيل الأهلى المتوقع أمام وادي دجلة

يحتضن استاد السلام، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي وادي دجلة أمام الأهلي، ضمن مواجهات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019- 2020. ويتذيل وادي دجلة بقيادة مديره الفني اليوناني تاكسيس جونياس، جدول ترتيب الدوري، حيث يأتي في المركز الثامن عشر، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات و3 هزائم. من جانبه يحتل الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري رينيه فايلر، المركز الثالث في جدول الترتيب، برصيد 12 نقطة (جمعها من 4 مواجهات)، بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.
الاهلي- والهلال السوداني (2)

فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة وادي دجلة

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد السلام ضمن الجولة السابعة في بطولة الدوري العام، بعد أن اختتم الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على استاد مختار التتش بالجزيرة، حيث سيدخل المارد الأحمر معسكرا مغلقا استعدادا للفريق الدجلاوي. ويدخل الأهلي هذه المواجهة وهو في المركز الثالث، برصيد 12 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة، بينما يدخل دجلة اللقاء وهو متذيل جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط.
سعد سمير

فايلر يضم 20 لاعبًا لقائمة الأهلي استعدادًا للهلال

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها مساء غد الجمعة على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم على استاد مختار التتش، بمقر النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة نظيره الهلال السوداني المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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