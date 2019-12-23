أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

الأهلي - الاتحاد السكندري

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.5 عام، ويمتلك الفريق 17 لاعبًا دوليًا، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب

وتبلغ القيمة السوقية لفريق الأهلي 31.65 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.5 عام، ويمتلك الفريق 17 لاعبًا دوليًا، و5 لاعبين بمنتخبات الشباب، علاوة على 5 لاعبين أجانب.



بينما تبلغ القيمة السوقية لفريق الاتحاد 5.98 مليون يورو، ويبلغ معدل أعمار الفريق 27.7 عام، ويمتلك الفريق 3 لاعبين دوليين بالمنتخب الأول.



وتشير الأرقام إلى أن الفريقان، تواجها في 112 مباراة على صعيد بطولة الدوري، ويتفوق الأهلي برصيد 73 انتصارًا مقابل 16 فوزًا لزعيم الثغر، فيما فرض التعادل نفسه في 23 مرة.



وبدأت اللقاءات على صعيد بطولة الدوري، 9 يناير 1949 في الجولة العاشرة موسم 1948-1949، وفاز الاتحاد 2-1، وأحرز ثنائية زعيم الثغر سعد راشد، وسجل للأهلي أحمد مكاوي، بينما انتهى آخر لقاء بين الفريقين في الدوري، الموسم الماضي، وفاز الأهلي بثنائية دون رد.

