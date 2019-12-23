12.5 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

السياحة في مصر

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12,5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي. ولفت التقرير إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50% ليواجه الطلب المحلي.

وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف، أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى