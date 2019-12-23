سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

12.5 مليار دولار حصيلة الإيرادات السياحية في مصر

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م
السياحة في مصر
السياحة في مصر
أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى 12,5 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 28.2% بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة ويترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل؛ باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي. ولفت التقرير إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة 50% ليواجه الطلب المحلي.
وأوضح التقرير، أنه تم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية، والمنطقة الصناعية بالسويس وبورسعيد، وخطوط سكك حديد ومترو أنفاق جديدة، وإنشاء محطة بنبان، والصوب الزراعية، التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأضاف، أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى
اقرأ المزيد
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
بنزين

رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: مصر ثاني أكثر الدول تحملاً للصدمات

أكدت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم بعنوان: التحدي والإنجاز، أن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6% ، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى 2018/ 2019 خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه 2019 ، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى 2018/ 2019.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: التنمية البشرية أكبر ضمانة لنجاح موازنات البرامج والأداء

بدأت وزارة المالية، تنفيذ برنامج بناء القدرات للعاملين المختصين بموازنات البرامج والأداء ، بإعداد المدربين الذين سوف يقومون بتأهيل الموظفين المعنيين فى 600 هيئة موازنية خلال الفترة من 8 إلى 11 ديسمبر الحالي؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى هذا المشروع الطموح؛ باعتبارها أكبر ضمانة للتطبيق الأمثل لموازنات البرامج والأداء بالوزارات والهيئات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة بحيث يتم توحيد الأنشطة المتشابهة، على النحو الذى يرسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط: مصر تفوز بالمركز الثاني في مسابقة الإبداع الإداري

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن الفائزين بجائزة الإبداع الإداري التي أقيمت على هامش مؤتمر المائدة المستديرة الـ40 للجمعية الأفريقية للإدارة العامة AAPAM؛ والذي تستضيفه مصر هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر الجاري. وقالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد في بيان اليوم الجمعة، إن مصر فازت بالمركز الثاني والميدالية الفضية في المسابقة متمثلة في وزارة التنمية المحلية بمشروع "تحسين الخدمات العامة" ودليل الخدمات العامة الإلكتروني المتاح عبر بوابة الحكومة المصرية، وهو المشروع الذي يعد ثمرة للتعاون بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية، وتسلم الكأس وزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
رئاسة-مجلس-الوزراء

«الوزراء» يوافق على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات منها الموافقة علي مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك حرصاً من الحكومة على تيسير سُبل الإسراع بإنهاء المنازعات الضريبية والجمركية، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة لجان الطعن ولجان التوفيق أو المحاكم، ومراعاة للأثر الإيجابي الذي نتج عن تطبيق القانون رقم 79 لسنة 2016، مع انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات إنهاء المنازعات وفق أحكام هذا القانون.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]