الأرصاد: غدا سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه 3 أمتار إلى 4 أمتار، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 20شبين الكوم 11 20طنطا 11 20دمنهور 12 20الإسكندرية 12 21بلطيم 12 20مطروح 12 18السلوم 11 18 سيوة