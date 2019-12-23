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الأرصاد: غدا سقوط أمطار غزيرة.. والصغرى بالقاهرة 12

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.
وحالة البحر المتوسط مضطربة جدا وارتفاع الموج فيه 3 أمتار إلى 4 أمتار، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 12 20شبين الكوم 11 20طنطا 11 20دمنهور 12 20الإسكندرية 12 21بلطيم 12 20مطروح 12 18السلوم 11 18 سيوة
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين يطالب بإقرار رسم وارد على السكر المستورد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
مجلس-النواب (2)

نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
مجلس-النواب (1)

نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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طقس-معتدل (2)

غدا الحرارة تعود لمعدلاتها.. وانحسار الأمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، وحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (15)

الأرصاد: اليوم أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
طقس-بارد (2)

الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة.. وأمطار غزيرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالا حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.
سحب-منخفضة-وأمطار-متوسطة-تسقط-على-الإسكندرية (3)

غدا أمطار على الوجه البحري.. والصغرى بالقاهرة 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الإثنين، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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