برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

البنك المركزي المصري

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".

وأضافت بدير: "الضغوط على سعر الصرف محدودة، كما من المتوقع أن تظل تدفقات رأس المال قوية، ومن المتوقع أن تحافظ دورات التيسير النقدي عالميا على زخمها خاصة في الدول الناشئة، بالإضافة إلى غياب الضغوط التصاعدية على أسعار النفط". وقررت لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة بواقع 1% خلال شهر نوفمبر الماضي،