رياضة

محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
محمد عواد
محمد عواد
علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
وكتب عواد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى ويجيلى 3000 تليفون من النادي (إنت نزلت ستورى على زميلى وأخويا أبو جبل).. أنا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوى".مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى 3000 تليفون من النادي " انت نزلت ستورى على زميلى و اخويا
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محمد عبد الشافى و ابو جبل مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (11)

أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.
الاهلى والاتحاد السكندري (30)

أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي وزعيم الثغر

يحتضن استاد القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر الدوري الممتاز. ويتصدر النادي الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري ريني فايلر، جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 21 نقطة، (جمعهم من 7 مواجهات، وسجل الفريق 19 هدفًا فيما استقبلت شباكه هدف وحيد). فيما يحتل الاتحاد السكندري بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، برصيد 20 نقطة، جمعهم من 9 مواجهات فاز 6 وتعادل 2 وخسر 1، وسجل الفريق 12 هدفًا،ـ فيما استقبلت شباكه 5 أهداف.
الإسماعيلي (1)

الإسماعيلي ضيفًا ثقيلآ على المقاولون في الدوري

يحتضن استاد المقاولون العرب، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء نادي المقاولون العرب أمام الإسماعيلي، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019-2020. ويقود المباراة تحكيميا الحكم أحمد جمال، ويعاونه الثنائي وائل شعبان وخالد حسين، بينما سيكون محمد نهاد حكمًا رابعًا، وذلك حسبما أفادت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور، علمًا بأنه تم وقف الاستعانة بالحكم الإضافي (الحكم الخامس) في الدوري، بالاتفاق مع الحكام المختارين لإدارة المسابقة.
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شيكابالا 1) (3)

استبعاد شيكابالا من قائمة الزمالك لموقعة بيراميدز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري الممتاز لموسم 2019- 2020، المقرر لها غدا الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السابعة. وشهدت قائمة القلعة البيضاء استبعاد باتريس كارتيرون لقائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" من المباراة بسبب إصابته بنزلة برد شديدة، كان قد غاب على أثرها عن تدريبات الفريق الأخيرة، ليمثل خسارة لأبناء ميت عقبة.
ميتشو

ميتشو: حققت حلمي في «شهر العسل» مع الزمالك

أكد الصربي ميتشو، المدير الفني السابق لنادي لزمالك، أنه يكن كل الاحترام للنادي ومجلس إدارته، مشيرًا إلى أنه تعلم الكثير خلال الفترة التي قضاها بين أسوار القلعة البيضاء، متمنيا التوفيق للفريق في الفترة المقبلة، وذلك حسبما أفاد في فيديو نشره الموقع الرسمي للزمالك رفقة مرتضى منصور رئيس النادي. وقال مدرب الزمالك السابق: "كل الاحترام للجماهير وتاريخ النادي الذي تأسس قبل 108 عاما ورئيس النادي والمشرف على كرة القدم والجهاز المعاون وكل اللاعبين الذين توليت تدريبهم وأحببتهم للغاية".
الزمالك- والشرقية (2)

الزمالك يحشد أسلحته لإسقاط أول أغسطس في دوري الأبطال

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي "بريميرو دي أوجوستو"، المقرر إقامتها غدًا السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى من منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، والتي يتذيلها الفارس الأبيض بلا نقاط، عقب السقوط أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الأولى بملعب مازيمبي في لوبومباشي.
ميتشو

رسالة عاطفية من ميتشو إلى لاعبي الزمالك

وجه ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لجماهير القلعة البيضاء بعد أيام من رحيله عن الفريق. وقرر مجلس الزمالك إقالة ميتشو قبل أيام بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق مؤخرا، قبل تعيين المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلفًا له، ورفض ميتشو (الذي أقيل عقب الخسارة في مباراتين متتاليتين أمام إنبي في الدوري، ومازيمبي الكونغولي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا) التعليق على قرار تعاقد الزمالك مع كارتيرون لخلافته، مكتفيا بتمني التوفيق له في قيادته مع الأبيض.
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