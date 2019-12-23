محمد عواد يفتح النار على مواقع التواصل الاجتماعي

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

محمد عواد

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك والمنتخب الوطني، على صورة متداولة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تظهره ومكتوب فيها "دائما الجبال خلفي"، وفسرها البعض على أنها سخرية من زميله محمد أبو جبل. وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.

وكتب عواد عبر حسابه الرسمي في تويتر: "مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى ويجيلى 3000 تليفون من النادي (إنت نزلت ستورى على زميلى وأخويا أبو جبل).. أنا بجد مش عارف أقول ايه بس موضوع السوشيال ميديا بقى مقرف أوى".مينفعش أكون نايم عندي تمرين بدرى و يجيلى 3000 تليفون من النادي " انت نزلت ستورى على زميلى و اخويا