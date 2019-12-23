رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

شهد عام 2019 اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية المهمة والتي أثرت على حياة المواطن سلبا أو إيجابا مثل رفع أسعار الوقود، وزيادة الأجور، وإطلاق أكبر حركة ترقيات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.

وجاءت أهم القرارات الاقتصادية في 2019 كما يلي: حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية في فبراير الماضي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف غير مستحقي الدعم التمويني من البطاقات التموينية، وبدأت المرحلة الأولى بحذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية، ثم تم حذف نحو 420 ألف بطاقة في المرحلة الثانية

وجاءت أهم القرارات الاقتصادية في 2019 كما يلي:

حذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية

في فبراير الماضي، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حذف غير مستحقي الدعم التمويني من البطاقات التموينية، وبدأت المرحلة الأولى بحذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية، ثم تم حذف نحو 420 ألف بطاقة في المرحلة الثانية خلال شهر مارس 2019، ونحو 460 ألف بطاقة في المرحلة الثالثة بإجمالي 1.29 مليون بطاقة، مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما استمر صرف الخبز المدعم لهم.

كما بدأت وزارة التموين المرحلة الرابعة خلال شهر يوليو الماضي، وتم حذف ما يقرب من نحو 250 ألف بطاقة تموينية.

إعادة 1.8 مليون مواطن للبطاقات التموينية

في سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، مؤكدة أنه جار أيضًا تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.

طرح الشرقية للدخان في البورصة

في مارس 2019، بدأت الحكومة برنامج الطروحات بطرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان للاكتتاب العام والخاص، بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه، واستحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرون سعوديون على أكثر من 25% من هذا الطرح.

تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وإطلاق بطاقة ميزة

في مايو 2019، بدأت الحكومة في تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لكل مستحقات ورسوم الدولة، من خلال إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المدفوعات المالية الحكومية، والتي تزيد قيمتها على 500 جنيه باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، في مقابل سداد ما دون هذا المبلغ بوسائل الدفع الأخرى.

وتعاقدت وزارتا المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والبنك المركزي، مع 5 بنوك حكومية وخاصة (الأهلي المصري، القاهرة، مصر، الزراعي المصري، التجاري الدولي CIB) لإصدار كروت مسبقة الدفع والمعروفة باسم "ميزة" مجانا للمواطنين.

وهي عبارة عن بطاقة بنكية تتيح التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني داخل مصر فقط، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضًا في خدمات التجارة الإلكترونية.

رفع الحد الأدنى للأجور وإطلاق حركة الترقيات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، وذلك بداية من شهر يوليو 2019.

كما أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

منح العلاوات

وافق مجلس النواب على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، وينص مشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مبلغ 75 جنيه شهريًّا، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2019، حيث نص القانون على "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

كما منح القانون أيضًا العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول شهر يوليو 2019.

كما منح القانون الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، حافزًا شهريًّا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهًا.

زيادة المعاشات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2019 بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيهًا شهريًّا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًّا شاملة جميع الزيادات والإعانات، بدلا من 750 جنيهًا.

رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء

في يوليو 2019، رفعت الحكومة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 16 و30%، حيث ارتفع سعر بنزين 80 والسولار والكيروسين من 5.50 جنيه إلى 6.75 جنيه، وارتفع سعر بنزين 92 من 6.75 إلى 8 جنيهات.

كما ارتفع سعر بنزين 95 من 7.75 إلى 9 جنيهات، وسعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه إلى 3.50 جنيه، وأيضا شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز زيادة بلغت 15%، إذ وصل سعر الأسطوانة المنزلي 65 جنيها بدلا من 50 جنيها، والأسطوانة التجاري إلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه.

كما قررت وزارة الكهرباء رفع الأسعار بنسبة 15% خلال شهر يوليو الماضي، وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أيضا رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بنسبة بين 20% إلى 34% على شرائح الاستهلاك الثلاثة التي حددها مجلس الوزراء.

تطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود

في يوليو الماضي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ببدء تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة، ووفقًا لهذه الآلية من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقًا لتغير عوامل التكلفة.

خفض أسعار الوقود

في أكتوبر 2019، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشًا للتر، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95.

كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيهًا ليصبح بنحو 4250 جنيهًا.

إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي

في سبتمبر 2019، قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري.

وبداية من شهر سبتمبر، تم إلغاء التعامل بسعر الدولار الجمركي لكل السلع سواء كانت أساسية أو ترفيهية، وإخضاعها لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري بنحو 16.62 جنيه.

خفض أسعار الفائدة

شهد عام 2019، قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 4 مرات، لتنخفض بمقدار 4.5% على مدار هذا العام، حيث تم خفضها خلال شهر فبراير الماضي، وفي اجتماعات اللجنة خلال أشهر أغسطس وسبتمبر، ونوفمبر 2019.

وقررت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الأخير في نوفمبر الماضي، خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، لتصل إلى مستوى 12.25% و13.25% للإيداع والإقراض على التوالي.