فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

كشفت نتائج الاختبارات بجماعة نيوكاسل أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2
السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل.
تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.
وكشفت نتائج الاختبارات التي أجريت في معهد البحوث الانتقالية والسريرية بجامعة نيوكاسل، أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
إذا نجح هذا النظام الغذائي فإنه سيكون علاجًا فعالا ولا يكلف
وكشفت نتائج الاختبارات التي أجريت في معهد البحوث الانتقالية والسريرية بجامعة نيوكاسل، أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني.
إذا نجح هذا النظام الغذائي فإنه سيكون علاجًا فعالا ولا يكلف الكثير مثلما تنفق NHS المليارات في العام الواحد على مرض السكري من النوع 2.
أظهرت الأدلة أن مرض السكري من النوع 2 يحدث نتيجة وجود دهون زائدة في الكبد تصل إلى البنكرياس، حيث قالت تايلور، قائد الدراسة إنه عند تخزين الدهون تحت الجلد لفترات طويلة فإنها تتراكم في الكبد الذي يسربها إلى باقي أجزاء الجسم ومن بينها البنكرياس، وبناء على ذلك، فإن الدهون التي تتسرب إلى البنكرياس تعمل على انسداده وإيقاف الجينات التي تعمل على إنتاج الأنسولين.
يُصاب الأشخاص بمرض السكري من النوع 2 عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين وأداء وظيفته أو أن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين، وبالتالي فإن الجلوكوز يظل موجودا في مجرى الدم ولا يستخدم كوقود من أجل الحصول على الطاقة.
قالت روي تايلور إنه خلال هذا النظام الغذائي ومثابرة المرضى سيكونون قادرين على خسارة الدهون وربما تقليل مضاعفات مرض السكري، ولهذا يمكن اتباع هذا النظام بعد تشخيص المرض.
وأضافت أن ربع المرضى الذين يحصلون على 800 سعر حراري من خلال النظام الغذائي المعتمد على السوائل لمدة عام خسروا نحو 41 كيلوجرام.
أغلب الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كان السبب فيما حدث لهم هو روتين الحياة، وإذا وصل الأمر إلى حدوث مضاعفات، فغالبا ما سيصابون بالعمى وأمراض القلب، والفشل الكلوي، وفي بعض الأحيان قد يواجهون بترًا من الأوعية الدموية الضيقة وهذا الأمر قد يسبب العدوى.
وجد الباحثون أن الأشخاص الذين يخفضون وزنهم قادرون على تخفيف مشكلات مرض السكري من النوع 2، وبالرغم من أن ثلث الأشخاص ليسوا في حاجة إلى الدواء لمدة عامين على الأقل، إلا أن من ازداد أوزانهم مرة أخرى تطور المرض للمرة الثانية.
تشمل أعراض النوع الثاني التبول المتكرر، التعب، زيادة الجوع، عدم وضوح الرؤية، وخز أو تنميل في اليدين والقدمين وكذلك الحكة والتهابات الخميرة.
كما أن النوع 2 هو أكثر عدوانية في الأطفال والشباب الذين يعانون من ارتفاع خطر الإصابة بمضاعفات في وقت مبكر، والمثير للقلق أن الحالات يتراوح عمرها بين 18 و40 عامًا.
الطعام منخفض السعرات والكربوهيدرات يكافح السكري
هناك أدلة جديدة على أن المكسرات قد تساعد في الوقاية من مرض السكري من النوع 2، لذلك لا تؤجل تناولها بسبب المخاوف بشأن السعرات الحرارية العالية، وليست كل الكربوهيدرات متساوية، لذا فالحبوب الكاملة والألياف هي خيارات أفضل من الحبوب المكررة.
يعتقد أن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية أو منخفض الكربوهيدرات يجبر الكبد على التغلب على العجز في السعرات الحرارية عن طريق استخدام مخازن الدهون، وهذه الآلية البسيطة تجعل الكبد حساسًا للأنسولين مرة أخرى، وبالإضافة إلى ذلك، ينخفض محتوى دهون البنكرياس على مدى نحو 8 أسابيع، وتعمل خلايا بيتا بشكل أفضل ويبدأ البنكرياس في إنتاج الأنسولين مرة أخرى.