صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

كشفت نتائج الاختبارات بجماعة نيوكاسل أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2
تحرير:فيروز ياسر ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م
السكري من النوع 2
السكري من النوع 2
السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل. تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.
وكشفت نتائج الاختبارات التي أجريت في معهد البحوث الانتقالية والسريرية بجامعة نيوكاسل، أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني. إذا نجح هذا النظام الغذائي فإنه سيكون علاجًا فعالا ولا يكلف
اقرأ المزيد
المرأة-الحامل-والمواد-الكيميائية

مضغ اللبان والإبر| 5 طرق لعلاج الحرقة أثناء الحمل

فترة الحمل تعتبر رحلة شاقة على الأم، فهي تحاول جاهدة الحفاظ على صحة طفلها من جانب، وتحمل الأعراض التي تظهر خلال هذه الفترة، على سبيل المثال عدم القدرة على تناول الطعام والإمساك والمغص وتشنجات المعدة والشعور الدائم بالغثيان والقيء، وخاصة خلال الشهور الأولى، ولكن من أصعب ما يمر على الأم في هذه الفترة "الحرقة" أو حرقة المعدة، لذا لابد من الابتعاد عن بعض الأطعمة المحفزة، مثل الكافيين والشيكولاتة والمشروبات الغازية، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "insider".
زيت-التامانو

ما هي فوائد زيت الكافور؟ الوقاية من أمراض الجلد

نالت الزيوت الحيوية بمختلف أنواعها مكانة كبيرة في العلاجات المنزلية، على سبيل المثال زيت السمسم يعمل على علاج البشرة الجافة، ويساعد في الشفاء من الجروح، إضافة إلى الحماية من تجاعيد الوجه، بينما يساعد زيت اللافندر على التخفيف من التوتر والقلق وتحسين جودة النوم، والتعزيز من عملية الهضم، ولكن هل تعلم أن زيت الكافور أيضًا يتمتع بفوائد مشابهة؟ بالفعل أثبتت الأبحاث أنه غني بقيمة عالية ترجع إلى العناصر الهامة والمعادن والفيتامينات، نقلًا عن "organicfacts".
نقص-فيتامين-سي

هل الحصول على جرعات زائدة من فيتامين C ضار بصحتك؟

يعتبر فيتامين C من المغذيات المهمة الوفيرة في العديد من الفاكهة والخضروات، والحصول على الكميات الكافية منه ضروري من أجل الحفاظ على صحة الجهاز المناعي، كما أنه يلعب دورا في التئام الجروح، وإبقاء العظام قوية وتحسين وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام أن بعض العلماء أزعموا أن مكملات فيتامين C تمد بالفوائد السابق ذكرها مثلما يمكن الحصول عليه من الطعام، ومن أكثر الأسباب الشائعة لحصول العديد من الأشخاص على مكملات فيتامين C هو منع نزلات البرد والانفلونزا، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
اقرأ المزيد من الأخبار
اختلف-انواع-محبيها-وظل-مذاق-القهوة-الأفضل

دراسة: الكافيين يساعد على فقدان الوزن وحرق الدهون

لا يبدأ صباحك إلا بعد تناول كوب القهوة اللذيذ الذي يساعد على استقبال يومك وإنتاج الطاقة، ومالا تعرفه أنه يساعدك في فقدان الوزن، والجديد في الأمر أن تناول الكافيين يساعد في موازنة الآثار السلبية التي يتركها النظام الغذائي غير الصحي ويقلل من اكتساب الوزن، وذلك وفقا لما كشفه العلماء. واكتشف العلماء أن الكافيين يقلل من مخزون الليبيدات هي عبارة عن مواد عضوية لها القدرة على الذوبان في المركبات العضوية كالأيثرات أو البنزين، والدهون في الخلايا الدهنية والدهون الثلاثية التي تعتبر من أنواع الدهون الموجودة في الدم.
دعم-مريضة-سرطان-الثدي

دراسة: فقدان الوزن يخفض خطر الإصابة بسرطان الثدي

السمنة أو الوزن الزائد من المشكلات التي تصيب الرجال والنساء، لكن في الحقيقة تحمل مخاطر صحية كبيرة، وغالبا ما يكون لها دور في الإصابة بالسرطان بأنواعه المختلفة، لكن كشفت دراسة أن النحافة يمكن أن تساعد النساء في خفض خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى الربع. ويقول الخبراء إن الوزن المعتدل يساهم بشكل كبير في الحد من فرص تطور الأمراض القاتلة، حيث تتبعوا آلاف النساء متوسطات العمر لـ 10 سنوات. عندما فقدت المشاركات في الدراسة ما يعادل 2.5 - 6 كيلوجرام انخفض لديهن تطور الإصابة بسرطان الثدي لـ13%، مقارنة بالأخريات ذوات الوزن الزائد الثابت.
الحصبة

الصحة العالمية: تجاهل لقاح الحصبة أدى إلى تفشي المرض

ذكر تقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية أن آلاف الأشخاص تُوفوا نتيجة إصابتهم بالحصبة في عام 2018؛ ولهذا كانت هناك حاجة إلى السيطرة على المرض، على الرغم من وجود لقاح بالفعل للوقاية منه. والمحزن في الأمر أن أغلب الضحايا كانوا أطفالا أقل من 5 سنوات. قال تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "في الحقيقة، هناك الكثير من الأطفال ضحايا اللقاحات المضادة للأمراض مثل الحصبة؛ نتيجة إهمال الحصول عليها، وهذا الأمر يثير غضبا جماعيا حول العالم، ولحفظ الأرواح يجب التأكد من أن كل شخص يحصل عليه بطريقة صحيحة".
الحفاظ على الوزن في الويك إند

تجنب الـ«سناك».. اخسر وزنك قبل الكريسماس

باقي أقل من شهر على الاحتفال بالكريسماس؛ لهذا يستعد العديد من الأشخاص للحصول على وزن مثالي لارتداء الملابس التي تليق بالاحتفال، وغالبًا ما يلجأ البعض إلى الديتوكس الذي يخلّص الجسم من السموم ويساعد على زيادة معدلات الحرق. بعض الأشخاص يشعرون بأنهم بحاجة إلى الجلوس في "الساونا" أو تناول العصائر الطبيعية، وحتى تجويع أنفسهم ليكونوا أكثر نحافة، ومع ذلك تقودك سوزي بريل، إخصائية التغذية، إلى نقاش مهم حول استبدال التركيز على النظام الغذائي بالديتوكس الذي يزيل سموم الجسم. وذلك حسبما ذكر موقع "ذا صن" البريطاني.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]