فقدان الوزن يساعد على التعافي من السكري النوع 2

كشفت نتائج الاختبارات بجماعة نيوكاسل أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2

تحرير:فيروز ياسر ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٧ م

السكري من النوع 2

السكري من النوع 2 من أكثر الأمراض المنتشرة في الوقت الحالي لأسباب متعددة، وغالبا ما يبحث العلماء عن علاجات أو نظام غذائي يساعد المرضى، وبالفعل توصلوا إلى نظام غذائي جديد يعتمد على السوائل للتعافي من المرض، حيث يتم تقييد السعرات الحرارية للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة من خلال حصولهم على 800 سعر حراري في اليوم بتناول الحساء، ويبدأ البرنامج في أبريل للعام المقبل. تصدر NHS حاليا إرشادات حول كيفية تناول طعام صحي وممارسة الرياضة، ولكن هذا هو أول نظام غذائي من نوعه يتم اختباره.

وكشفت نتائج الاختبارات التي أجريت في معهد البحوث الانتقالية والسريرية بجامعة نيوكاسل، أن 9 من 10 مرضى الذين تمسكوا بنظام تقييد السعرات الحرارية لمدة عام كانوا في مرحلة التعافي من السكري من النوع 2، وذلك حسبما ذكر موقع "الديلي ميل" البريطاني. إذا نجح هذا النظام الغذائي فإنه سيكون علاجًا فعالا ولا يكلف