أبو جبل: تحية لحراس الزمالك الذين يتحملون الشائعات

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢١ م

محمد أبو جبل

نشر محمد أبو جبل، حارس مرمى نادي الزمالك، قصة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" يرد فيها على صورة متداولة في الأخير يظهر فيها زميله محمد عواد ومكتوب عليها "دائما الجبال خلفي". وجلس محمد عواد احتياطيا لمحمد أبو جبل في آخر مباراة للزمالك والتي تعادل فيها أمام ضيفه سموحة بلا أهداف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، علمًا بان عواد صاحب الـ27 عاما، هو الحارس الأساسي للفارس الأبيض منذ انتقل للنادي مطلع الموسم الحالي قادما من الإسماعيلي.

وكتب أبو جبل: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن أكون حارسا في نادي الزمالك أكبر أندية إفريقيا هذا في حد ذاته شرف لأي شخص ووسام أتشرف به طول العمر. المنافسة الحالية بين حراس نادي الزمالك قائمة على قيم ومبادئ النادي والحب والاحترام الحقيقي. المبادئ الحقيقية وليست المزيفة".واستمر صاحب الـ30 عامًا:

وكتب أبو جبل: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أن أكون حارسا في نادي الزمالك أكبر أندية إفريقيا هذا في حد ذاته شرف لأي شخص ووسام أتشرف به طول العمر. المنافسة الحالية بين حراس نادي الزمالك قائمة على قيم ومبادئ النادي والحب والاحترام الحقيقي. المبادئ الحقيقية وليست المزيفة".



واستمر صاحب الـ30 عامًا: "تحية لحراس نادي الزمالك الذين يتحملون الكثير من الشائعات المغرضة في مواقع التواصل الاجتماعي للنيل من نادي الزمالك. اسم نادي الزمالك شرف لي ولأي لاعب يرتدي القميص الملكي".



يذكر أن محمد أبو جبل انتقل إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية قادما من سموحة، بعدما ترك الفريق منذ 3 سنوات.

