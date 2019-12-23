شكري: نتطلع لمزيد من العمل مع مجلس الشئون الخارجية

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، الدور الذي يقوم به المجلس المصري للشئون الخارجية كمؤسسة مرموقة تحظى بعضوية عدد كبير من أساتذة الدبلوماسية المصرية والمتخصصين في الشئون الخارجية، قائلا إن المجلس يشغل دائما بمكانة خاصة لدى وزارة الخارجية حيث يستفاد منه كثيرا في اطار العلاقة القائمة بينهما، معربا عن تطلعه لمزيد من العمل مع المجلس المصري للشئون الخارجية، وأن يستمر هذا الجهد ويتعاقب فيه الأجيال القادمة لخدمة مصالح الوطن، جاء ذلك في تصريح له، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمجلس الشئون الخارجية.

وأضاف شكري أن تشهد السنوات المقبلة من عمر المجلس مزيدا من التطور في عمله والحيوية في إسهاماته، خاصة على صعيد إصدار الدراسات والبحوث الرصينة للتفاعل مع الجهات المناظرة من مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشرح الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لسياسة مصر الخارجية.وأشار إلى أن أعضاء المجلس من القامات الدبلوماسية