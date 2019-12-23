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31 ديسمبر.. آخر فرصة لتصويب وضع العمالة في الأردن

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أكدت وزارة القوى العاملة، بدء العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة الأردنية، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، وذلك كتمديد نهائي وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجاري، موضحة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين: "فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل على إزالتها فورا".ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من أخر مهلة لتصويب أوضاعهم، وحثهم على ذلك، فضلا عن الاستفادة من التخفيض
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين يطالب بإقرار رسم وارد على السكر المستورد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
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نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
مجلس-النواب (1)

نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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علم الاردن

5 وفيات و 200 مصابًا ضحايا إنفلونزا الخنازير بالأردن

أعلن وزير الصحة الأردني، سعد جابر، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء انتشار إنفلونزا الخنازير في المملكة إلى 5 حالات، بالإضافة إلى نحو 200 مصابًا، إذ قال جابر، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن الوفيات المثبتة بفيروس إنفلونزا الخنازير في الأردن وصلت إلى 5 حالات حتى تاريخ اليوم، بينما سجلت وزارة الصحة 199 إصابة مؤكدة، فضلا عن 20 ألف مصاب بإنفلونزا عادية. وفي وقت سابق صرح جابر بأن انتشار مرض الإنفلونزا، وخاصة إنفلونزا الخنازير، يجري ضمن المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من كل عام في جميع الدولـ، وفقًا لروسيا اليوم.
محمد-سعفان

وزير القوى العاملة: نحلم بإقامة مليون مشروع صغير

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة: "فكرة التوظيف قد تغيرت في الوقت الحالي، وانتقلت إلى فكرة إقامة المشروعات الصغيرة، التي نستطيع من خلالها استقبال آلاف من الشباب نحو مستقبل أفضل، ونحن نحلم بإقامة مليون مشروع صغير"، مضيفا: "تم توقيع بروتوكول مع جامعة قناة السويس في ريادة الأعمال، ولا بد من العمل الجماعي والبعد عن الفردية من أجل تحقيق النجاح والتجمع حول هدف واحد هو نجاح الدولة المصرية"، جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء قبل افتتاح الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الذي تنظمه جامعة قناة السويس.
محمد-محمود-سعفان-وزير-القوى-العاملة

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة تراجعت إلى 7.8%

أعلنت مصر أمام 54 دولة إفريقية في الاجتماع الإقليمي الإفريقي الـ14 لمنظمة العمل الدولية في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار، أنها في ظل القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، تمر بنهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، وأن ما تحقق من نتائج اقتصادية مؤخرا بشهادة العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية يؤكد أن ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات إصلاحية كان لابد منها في هذا التوقيت. وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان: "بلادي تصدرت قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018".
الاردن

محاكمة متسلل إسرائيلي رسالة أردنية لسياسات الاحتلال

شهد الأردن محاكمة تاريخية هي الأولى منذ اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994 "وادي عربة"، حيث بدأت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الإسرائيلي "كونستانتين كوتوف"، الذي تسلل إلى الأراضي الأردنية بتاريخ 29 أكتوبر الماضي، كما أسندت محكمة أمن الدولة الأردنية تهمة حيازة مواد مخدرة، والتهمة الثانية دخول الأراضي الأردنية بطريقة غير شرعية. كوتوف وصل الحدود برفقة صديقه في مركبة خاصة، ووقفا بقرب الحدود الأردنية الإسرائيلية وتابع السير وحده مشيًا على الأقدام، واجتاز الحدود.
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