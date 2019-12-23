31 ديسمبر.. آخر فرصة لتصويب وضع العمالة في الأردن

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أكدت وزارة القوى العاملة، بدء العد التنازلي لانتهاء فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة في المملكة الأردنية، والتي لا تحمل تصريح عمل سار، وذلك كتمديد نهائي وأخير بنهاية 31 ديسمبر الجاري، موضحة أن وزير القوى العاملة محمد سعفان، يتابع بصفه شبه يومية مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان أعداد العمالة المصرية بالمملكة التي تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التي تم التصويب فيها أو إليها.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين: "فضلا عن أهم المعوقات التي تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها، للعمل على إزالتها فورا".ودعا سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من أخر مهلة لتصويب أوضاعهم، وحثهم على ذلك، فضلا عن الاستفادة من التخفيض