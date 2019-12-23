الآثار: محافظة الجيزة الأولى في الاكتشافات لعام 2019

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٣ م

خالد العناني وزير السياحة والآثار - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن عام 2019 شهد العديد من الإنجازات في مجال العمل الأثري، إذ نجح العاملون بالوزارة من مفتشين ومرممين على مدار عام دفع حركة العمل بمختلف قطاعات الوزارة وعلى جميع الأصعدة، الأمر الذي أدى بدوره إلى عودة حركة السياحة الوافدة لمصر لسابق عهدها، مشيرة إلى أنها نجحت على مدار العام في العثور على العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة بمختلف محافظات مصر من خلال بعثاتها الأثرية بالتعاون مع عدد من البعثات الأجنبية.

وأضافت الوزارة: "احتلت محافظة الجيزة المرتبة الأولى في الاكتشافات الأثرية بـ 5 اكتشافات أبرزها (خبيئة الحيوانات والطيور المقدسة) بسقارة، تلتها محافظة الأقصر بـ 4 اكتشافات أهمها (خبيئة العساسيف) التي عثر بها على 30 تابوتا ملونا، ثم اكتشافين بمحافظات أسوان والمنيا وسوهاج، واكتشاف واحد في محافظات المنوفية،