وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3%

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م

محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له، اليوم الإثنين، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر، قائلا: "لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم، وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير".

وأضاف سعفان: "ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتا، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة".وذكر أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف