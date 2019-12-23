وزير القوى العاملة: نستهدف خفض البطالة إلى 6.3%
٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٦ م
محمد سعفان وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، في بيان له، اليوم الإثنين، عقب تجديد الثقة فيه كوزير لحقيبة القوى العاملة، أن تكليف القيادة السياسية للوزراء والقيادات بالدولة يعتبر دافعا للاستمرار في انجاز الملفات الجسيمة خلال المرحلة المقبلة، وبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن وعمال مصر، قائلا: "لقد رفعت الوزارة شعار 2019 عاما للتدريب المهني، كي تعمل كل يد لتبني وتعمر للنهوض بالدولة المصرية، والوصول إلي ما تصبو إليه من تقدم، وذلك بإعداد شباب قادر علي العمل والبناء من خلال الحرف والمهن التي يحتاجها سوق العمل للبناء والتعمير".
وأضاف سعفان: "ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتا، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة".وذكر أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف
وأضاف سعفان: "ذلك ما بدأت فيه وزارة القوي العاملة وأخذت على عاتقها تطوير وتحديث 38 مركزا ثابتا، و13 وحدة تدريب متنقلة تابعة لها بمديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة بعد أن تم إهمالها لسنوات كثيرة".
وذكر أنه سيتم استكمال تطوير منظومة التدريب المهني، واستكمال اطلاق وحدات التدريب المهني المتنقلة بمختلف المحافظات تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، من خلال مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك"، لنصل للشباب لمحل اقامتهم بالقرى الأكثر احتياجاً في 27 محافظة، وذلك بعد أن تم اطلاق 8 وحدات تجوب قري ونجوع 8 محافظات: الفيوم، الدقهلية، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، المنيا، أسيوط، كفر الشيخ.
وتابع أن بدايات العام الجديد ستشهد إطلاق 5 وحدات متنقلة لتصل إلى 13 وحدة للتدريب المتنقل، ثم يتم متابعة هذه الآلية الجديدة لمدة عام لتقييمها.