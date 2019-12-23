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5 يناير.. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أراضي الإسكان - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 23 يناير، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضي الأكثر تميزاً (المحجوزة إلكترونيا) بالمنطقة (1) بالحديقة الدولية. وقال محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه بالنسبة لأراضى "بيت الوطن"، سيتم تسليم القطع من 2 : 12 يوم الأحد 5 يناير.
وأضاف رجب، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الإثنين، أنه سيتم تسليم القطع من 13 : 23 يوم الإثنين 6 يناير، والقطع من 26 : 34 ومن 36 : 37، يوم الأربعاء 8 يناير، والقطع من 38 : 48 يوم الخميس 9 يناير.وفيما يتعلق بأراضي الأكثر تميزا، أوضح أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 11، يوم الأحد 5 يناير، والقطع من 12 : 22
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين يطالب بإقرار رسم وارد على السكر المستورد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
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نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
مجلس-النواب (1)

نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
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عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

انتهاء محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد بنسبة 95%

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، في بيان له، اليوم السبت، إنه جارٍي الانتهاء من تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، بطاقة إنتاجية 150 ألف م3/ يوم، قابلة للتوسع المستقبلي لتصل إلى (250 ألف م3/ يوم)، موضحا أن المحطة تخدم نحو 500 ألف نسمة بشرق بورسعيد والمنطقة الاقتصادية لتنمية قناة السويس، إذ أن نسبة الإنجاز بلغت حوالي 95%. من جانبه، أضاف رئيس جهاز تنمية المجتمع العمراني بشرق بورسعيد علاء منيع، أن المحطة تتكون من المأخذ البحري بطاقة 750 ألف م3/ يوم شاملة التوسعات المستقبلية، والمنشآت الفنية.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير..تسليم وحدات بالإسكان المتميز بالعلمين الجديدة

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أنه سيتم تسليم وحدات 33 عمارة بمشروع الإسكان المتميز بمدينة العلمين الجديدة بدءا من يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 3 مارس المقبل. وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة أسامة عبد الغني، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 160 يوم الأحد 5 يناير، ووحدات العمارة رقم 161 يوم الإثنين 6 يناير، ووحدات العمارة رقم 162 يوم الأربعاء 8 يناير، ووحدات العمارة رقم 163 يوم الأحد 12 يناير، ووحدات العمارة رقم 164 يوم الإثنين 13 يناير.
أراضي-وزارة-الإسكان (1)

يناير.. تسليم أراضي إسكان متميز في سوهاج الجديدة

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة سوهاج الجديدة، سيسلم بدءا من يوم الأربعاء 1 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 16 يناير، قطع أراضي إسكان عمارات متميزة بالمنطقة الجنوبية بحي الأشجار بالمدينة (214 فدانا)، والسابق حجزها بالقرعات العلنية بتواريخ 30 يوليو 2016، 11 نوفمبر 2017، 21 أبريل 2018، 22 سبتمبر 2018. وذكر رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية المدينة، أنه سيتم تسليم القطع من 100 إلى 120 يوم الأربعاء 1 يناير 2020.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

يناير.. تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيانا، اليوم الأحد، قال فيه إن جهاز مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الثلاثاء 11 فبراير المقبل، فى تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي، وقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا، موضحا أنه على الحاجزين التوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.
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