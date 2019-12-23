5 يناير.. تسليم قطع أراضي «بيت الوطن» بدمياط الجديدة

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٢ م

أراضي الإسكان - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 5 يناير المقبل، وحتى يوم الخميس 23 يناير، فى تسليم قطع الأراضي للحاجزين بالمرحلة السادسة بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، بمنطقة (B)، بالحديقة الدولية، وكذا قطع الأراضي الأكثر تميزاً (المحجوزة إلكترونيا) بالمنطقة (1) بالحديقة الدولية. وقال محمد السيد مصطفى رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه بالنسبة لأراضى "بيت الوطن"، سيتم تسليم القطع من 2 : 12 يوم الأحد 5 يناير.

وأضاف رجب، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الإثنين، أنه سيتم تسليم القطع من 13 : 23 يوم الإثنين 6 يناير، والقطع من 26 : 34 ومن 36 : 37، يوم الأربعاء 8 يناير، والقطع من 38 : 48 يوم الخميس 9 يناير.وفيما يتعلق بأراضي الأكثر تميزا، أوضح أنه سيتم تسليم القطع من 1 : 11، يوم الأحد 5 يناير، والقطع من 12 : 22