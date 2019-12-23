تنفيذ 8760 شقة بـ«جنة».. و17 ألف وحدة في «سكن مصر»

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

وحدة سكنية - صورة أرشيفية

تفقد عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، وعادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات. وبدأ عبد المطلب، والوفد المرافق له، الجولة بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بامتداد (التسعين الجنوبي)، مشددا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.

كما تفقد عمارة، مشروع محور العبور الرابط بين التسعين الجنوبي وطريق العين السخنة القديم، والذي يخدم المنطقة الصناعية (أكثر من 1400 مصنع)، والتي يعمل بها الآلاف من الأيادي العاملة، ويخدم أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة، ما بين مشروعات (دار مصر - JANNA للإسكان الفاخر - سكن مصر)، بالإضافة