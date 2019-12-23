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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
  وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي: عيار 21: 662 جنيهًا. عيار 24: 756 جنيهًا. عيار 18: 567 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5296 جنيهًا. وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وانخفض
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
بنزين

رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بالقرى الفقيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
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الذهب (2)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 664 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأحد، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بحوالي جنيها واحدا، وذلك على الرغم من ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 662 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1473 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
الذهب (2)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 659 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1459 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تواصل الصعود وعيار 21 يسجل 661 جنيها

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في السوق المحلية، ليرتفع سعر الجرام بنحو 3 جنيهات، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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