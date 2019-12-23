أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلي: عيار 21: 662 جنيهًا. عيار 24: 756 جنيهًا. عيار 18: 567 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5296 جنيهًا. وكان قد تراجع الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 7%، بحسب تقرير المجلس العالمي للذهب. وانخفض