فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

من بينها Avengers: Endgame..تعرف على أفضل أفلام 2019

صدر هذا العام سلسلة قوية من الأفلام الأجنبية تنوعت ما بين الأكشن، والدراما، والخيال العلمي، كما أنه شهد أيضا عودة نجوم كبار من بينهم ليوناردوا دي كابريو وبراد بيت
تحرير:إسراء زكريا ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مثلما كانت المنافسة قوية فى موسم الأفلام العربية، شهد أيضا البوكس أوفيس الأجنبي صراعا كبيرا على مدار العام، فصناع السينما دائما ما يستغلون إقبال الجمهور على دور العرض فى بعض المواسم، ويقومون بطرح أفضل أعمالهم بحثا عن الإيرادات والتصدر، وكان لدينا هذا العام مجموعة من الأفلام المميزة، إذ وصفه النقاد بأنه عام المجد لهوليوود، كونه ضم أكثر من فيلم انتظرهم الجمهور بفارغ الصبر، بين نجوم عادوا بعد غياب طال من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وأفلام أعادت شخصيات محببة للجمهور مثل فيلم الجوكر، والتي من المتوقع أن تنافس على الأوسكار بجدارة.
التقرير التالي يرصد أفضل المسلسلات الأجنبية التي عرضت في عام 2019 Avengers: Endgame يعد هذا الفيلم أحدث إصدارات سلسلة أفلام The Avengers، التي أنتجتها شركة "مارفل"، الذي استطاع أن يتصدر قائمة أعلى الإيرادات والتقييمات لعام 2019، فقد تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار منذ صدوره في دور العرض، محطماً بذلك
اقرأ المزيد
احمد-صلاح-حسنى

أبطال مسلسل «ختم النمر» ينتهون من تصوير مشاهد أسوان

عاد أبطال مسلسل "ختم النمر" إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادمين من أسوان، وذلك عقب انتهائهم من تصوير عدة مشاهد من المسلسل هناك، حيث استمر التصوير لأسبوعين متتاليين. وقالت الفنانة عفاف شعيب أحد أبطال المسلسل، إنها وأسرة المسلسل عادوا اليوم من محافظة أسوان عقب انتهائهم من تصوير معظم مشاهد العمل هناك ، مضيفة أنه من المقرر استئناف التصوير مطلع الأسبوع المقبل في أماكن متفرقة بالقاهرة. وينتمي "ختم النمر" لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، ومن المتوقع عرضه خارج السباق الرمضاني المقبل 2020، وتدور أحداثه فى إطار إجتماعي رومانسي تشويقي، حيث يتناول أكثر من خط درامي، الأول رومانسي والثاني أكشن.
الباليه الأمريكي

«كسارة البندق» في احتفالات الأوبرا بالكريسماس

ضمن احتفالات دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر بأعياد الكريسماس والعام الجديد تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو أحمد فرج رائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "كسارة البندق" من إخراج الدكتور عبد المنعم كامل وإعادة الإخراج لأرمينيا كامل وذلك فى 6 حفلات مسائية وصباحية على المسرح الكبير وذلك فى الثامنة مساء أيام الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد 25، 26، 27، 28، 29 ديسمبر، ويقام الحفل الصباحي في الحادية عشرة صباح الأحد 29 ديسمبر.
محمد-سامى

محمد سامي: «أنا نمبر وان»..وياسمين صبري نجمة بجمالها

فى عام 2009 قدم نفسه للجمهور بإخراجه فيديو كليب "80 مليون إحساس" للسوبر ستار هيفاء وهبى غازلت فيه المصريين لكنه لم يكتف بعمله فى مجال الأغانى المصورة، طرق باب السينما والدراما التليفزيونية، ليسطع نجمه فى سوق الدراما سريعا عبر 6 أعمال حققت رواجا كبيرا رغم تعرضه لموجة انتقادات بأنه يروج لأعمال البلطجة، لكن ثقة المخرج محمد سامى فى إمكاناته وموهبته كانت تمنحه دفعة قوية نحو مزيد من النجاح بتقديم أعمال جديدة تتهافت القنوات الفضائية على اقتناص حقوق بثها لا سيما "ماراثون رمضان".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]