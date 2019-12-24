من بينها Avengers: Endgame..تعرف على أفضل أفلام 2019

صدر هذا العام سلسلة قوية من الأفلام الأجنبية تنوعت ما بين الأكشن، والدراما، والخيال العلمي، كما أنه شهد أيضا عودة نجوم كبار من بينهم ليوناردوا دي كابريو وبراد بيت

تحرير:إسراء زكريا ٢٤ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

مثلما كانت المنافسة قوية فى موسم الأفلام العربية، شهد أيضا البوكس أوفيس الأجنبي صراعا كبيرا على مدار العام، فصناع السينما دائما ما يستغلون إقبال الجمهور على دور العرض فى بعض المواسم، ويقومون بطرح أفضل أعمالهم بحثا عن الإيرادات والتصدر، وكان لدينا هذا العام مجموعة من الأفلام المميزة، إذ وصفه النقاد بأنه عام المجد لهوليوود، كونه ضم أكثر من فيلم انتظرهم الجمهور بفارغ الصبر، بين نجوم عادوا بعد غياب طال من بينهم ليوناردو دي كابريو وبراد بيت، وأفلام أعادت شخصيات محببة للجمهور مثل فيلم الجوكر، والتي من المتوقع أن تنافس على الأوسكار بجدارة.

التقرير التالي يرصد أفضل المسلسلات الأجنبية التي عرضت في عام 2019 Avengers: Endgame يعد هذا الفيلم أحدث إصدارات سلسلة أفلام The Avengers، التي أنتجتها شركة "مارفل"، الذي استطاع أن يتصدر قائمة أعلى الإيرادات والتقييمات لعام 2019، فقد تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار منذ صدوره في دور العرض، محطماً بذلك

التقرير التالي يرصد أفضل المسلسلات الأجنبية التي عرضت في عام 2019

Avengers: Endgame

يعد هذا الفيلم أحدث إصدارات سلسلة أفلام The Avengers، التي أنتجتها شركة "مارفل"، الذي استطاع أن يتصدر قائمة أعلى الإيرادات والتقييمات لعام 2019، فقد تجاوزت إيراداته 2 مليار دولار منذ صدوره في دور العرض، محطماً بذلك الرقم القياسي لأكثر الأفلام نجاحاً مالياً على الإطلاق.

ويأتي نجاح هذا الفيلم المبني على عالم قصص الكوميكس "مارفل" بمثابة تتويج لهذه السلسلة، التي تضم نحو 20 فيلماً عن فريق الأبطال الخارقين، وكان أولها فيلم "Iron Man"، الذي صدر في عام 2008.

تبدأ أحداث الجزء الأخير من السلسلة بمحاولات فريق "المنتقمون" وحلفاؤهم للاجتماع مجددًا والعمل سويًا، للتغلب على "ثانوس"، الذي ظهر في نهاية الجزء السابق، قادما من الظلال الكونية من أجل الاستيلاء على الأحجار الستة والقضاء على كوكب الأرض.

ويقوم ببطولة الفيلم نخبة من ألمع نجوم هوليوود، على رأسهما الممثلان روبرت داوني جونيور وكريس هيمسوورث وسكارليت جوهانسون، ومارك رافلو، ومن تأليف كريستوفر ماركوس وإخراج جو روسو.

Joker

استطاع هذا الفيلم أيضا أن يتصدر قائمة أعلى الإيرادات والتقييمات في عام 2019، فهو بشهادة الجمهور والنقاد من أفضل أفلام "دي سي"، فقد تخطت إيراداته في الأسابيع الأولى من عرضه المليار دولار، بتكلفة إنتاج وصلت لـ62.5 مليون دولار.

تدور أحداث الفيلم في مدينة "جوثام" حيث يعيش "أرثر فليك" المهرج الذي يتمنى أن يصبح ممثل كوميدي معروف، ويعاني آرثر من اضطرابات عقلية، تجعله يتصرف على نحو غريب أحيانا، لكنه بشكل عام إنسان مسالم يتمنى فقط أن يحصل على التقبل من الجميع، لكن ما يحدث هو عكس هذا تماما، حيث يعامله الجميع بطريقة سيئة، فيتم ضربه وإهانته، والسخرية منه من قبل إحدى ممثلين الكوميديا، والذي يعتبره مثله الأعلى، ففجأة يتحول من شخص مسالم إلى قاتل محترف مطارد من الجميع ومن الصعب السيطرة على شره.

ويضم الفيلم عددا من نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو، وزازى بيتز، ومارك مارون، وبيل كامب وبراين كالين، ومن إخراج تود فليبس، والذي شارك في كتابة السيناريو مع سكوت سيلفر.

Aladdin

يعد هذا الفيلم إعادة لإنتاج الفيلم الكرتونى الشهير Aladdin فى نسخة سينمائية حية، والذى طرح عام 1992.

نجح الفيلم في اكتساح شباك التذاكر العالمي، في أول أسابيع عرضه، محققا ما يقرب من مليار دولار، في مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات.

يحكي الفيلم عن الصراع القديم بين الخير والشر، حيث يتنافس شاب صغير فقير يدعى "علاء الدين"، مع رئيس وزراء مملكة "أغربة" للحصول على المصباح السحري، لتحقيق أمانيهم في الحياة، حيث يتمنى الشاب أن يصبح أميرا حتى يفوز بقلب الأميرة "ياسمين" ابنة الحاكم، ويحلم رئيس الوزراء بأن يصبح هو حاكم أغربة ويسجن الملك وابنته.

الفيلم من تأليف جون أوجست، ومن إخراج جاي ريتشي، وبطولة المصري الكندي مينا مسعود، والبريطانية نعومي واتس، والأمريكي ويل سميث.

Once Upon a Time ... in Hollywood

يعتبر هذا الفيلم أحد العلامات التي من المستحيل أن تنسى في تاريخ السينما العالمية، كونه يجمع بين اثنين من عمالقة هوليوود، براد بيت، وليوناردو دي كابريو، وهو ما جعل الفيلم يحظى بتقييمات مرتفعة وآراء جيدة للنقاد حوله، فقد بلغت إيرادته ما يقرب من نصف مليار دولار منذ طرحه في دور العرض.

الفيلم يسافر بك عبر الزمن ليجعلك تحيا حياة نجوم هوليوود في أواخر الستينات وأوائل السبعينات، لنرى كيف كانوا يواجهون العديد من المخاوف من أجل الحفاظ على مكانتهم، كذلك كيف كانوا يعيشون حياتهم بعيدًا عن الكاميرات، وكيف كانت تتم الاتفاقات على الأفلام واختيار الممثلين والمنتجين، وعالم ما وراء الكاميرا بالكامل.

تدور أحداث الفيلم حول "ريك دالتون" الممثل الذي يبدأ في طريق الفشل والبعد عن الأدوار بسبب اختياراته السيئة للأفلام التي يؤديها، وصديقه المقرب هو "كليف بوث" وهو الدوبلير الذي يصطحبه معه في جميع أفلامه ليؤدي المشاهد الخطرة، فيحاول الاثنان معًا أن يعودا إلى طريق الشهرة والنجاح مرة أخرى، ثم يتغير بالفعل كل شيء بعد حصول دالتون أخيرًا على دور مميز قد يغير حياته ويظهر مهاراته.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من آل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

Ad Astra

يمثل هذا الفيلم عودة النجم الكبير براد بيت بعد فترة طويلة من الابتعاد عن السينما، كما أنه واحد من أفلام الخيال العلمي المهمة، التي تدور أحداثها في المستقبل القريب.

عرض الفيلم للمرة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط خلال افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد عرضه عالميا خلال فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي.

تدور أحداث الفيلم حول رائد الفضاء "روي ماكبرايد"، الذي يقرر الذهاب في مهمة فضائية لمعرفة ما حدث لوالده، الذي انطلق في رحلة إلى نبتون للبحث عن دلائل على وجود حياة خارج الأرض ولكنه لم يعد مطلقا، وبعد أن يجد والده المفقود يكشف لغزًا يهدد بقاء كوكبنا.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من تومي لي جونز، روث نيجا، جيمي كينيدي، ومن إخراج جيمس جراي، الذي شارك في تأليفه مع إيثان جروس.