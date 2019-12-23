جريمة

كشف سر الهياكل العظمية بالإسكندرية: الطمع السبب

تحرير:محمد مجلي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م
جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية
كشفت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن رمي، داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة، إذ تبين أن الجثتين لرجل بالمعاش ويبلغ 70 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاما، وماتا قبل عدة سنوات داخل شقتهما بمنطقة سيدى جابر، وقادت أطماع 6 أشخاص الصدفة لاكتشافهم إذ اقتحم 3 منهم الشقة بهدف الاستيلاء عليها بعد ملاحظتهم عدم تردد أحد عليها فوجدوا هياكل عظمية داخلية واستعانوا بـ3 آخرين للتخلص من الجثتين.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ يفيد بالعثور على بقايا جثث هيكلين عظميين في حالة تعفن وبيد السيدة نحو 9 غوايش ذهبية.تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة بالتزامن مع طلب النيابة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد
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مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.
كلبش

«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.
طعنات-سكين-جريمة

سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.
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كوكايين (2)

ضبط كيلو كوكايين بحوزة عاطلين في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية ضربة أمنية كبيرة لتجار المخدرات، بعد أن أسقطت عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، بحوزتهما كيلو كوكايين، في أثناء وجودهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، شرق المدينة. وبدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من محل سكنهما بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
جثة

مصرع عاملي محارة سقطا من سقالة بالطابق الـ12

لقي عاملان محارة في العقدين الثالث والرابع مع عمرهما، مصرعيهما، اثر سقوطهما من الطابق الثاني عشر، بأحد العقارات، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بشرق محافظة الإسكندرية، أثناء العمل وذلك أثناء وقوفهما على السقالة إلا أن الواير انقطع بهما وسقطا فى الطريق العام. وبدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة العصافرة، بمصرع عاملين محارة سقطا من الطابق الثاني عشر.
جثة

انتحار شاب بـ«الحبة القاتلة» بسبب حالته النفسية

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاما، اليوم الثلاثاء، على الانتحار، بتناوله حبوب حفظ الغلال، ليلقى مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة ألمت به مؤخرا، وأنه كان في زيارة إلى منزل عمه أملا في تحسن حالته النفسية إلا أنه ظل وحيدا رافضا التعامل، حتى قرر التخلص من حياته وأقدم على تناول "الحبة القاتلة". بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثان الرمل، بورود بلاغ من مستشفى طلبة جامعة الإسكندرية "الأميري الجامعي"، بوصول شاب يدعى "أحمد. ج"، 20 عاما.
اقراص-مخدرة (1)

سقوط مسجل خطر بـ30 ألف قرص تامول في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن بالإسكندرية بالتنسيق مع ضباط قسم شرطة العامرية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، القبض على عنصر إجرامي خطر وبحوزته 30 ألف قرص من مخدر "التامول"، بـ2 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بدائرة قسم شرطة ثان العامرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوورد معلومات تفيد بقيام عنصر إجرامي، سبق إتهامه فى 10 قضايا متنوعة، بالتخصص في الإتجار بالعقاقير المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائه.
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