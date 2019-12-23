كشف سر الهياكل العظمية بالإسكندرية: الطمع السبب

كشفت جهود البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، لغز العثور على هيكلين عظميين لشخصين بالغين في حالة تعفن رمي، داخل أجولة بالقرب من كوبري الزهور، بطريق ترعة المحمودية بدائرة قسم شرطة محرم بك، وسط المحافظة، إذ تبين أن الجثتين لرجل بالمعاش ويبلغ 70 سنة، وزوجته ربة منزل تبلغ من العمر 65 عاما، وماتا قبل عدة سنوات داخل شقتهما بمنطقة سيدى جابر، وقادت أطماع 6 أشخاص الصدفة لاكتشافهم إذ اقتحم 3 منهم الشقة بهدف الاستيلاء عليها بعد ملاحظتهم عدم تردد أحد عليها فوجدوا هياكل عظمية داخلية واستعانوا بـ3 آخرين للتخلص من الجثتين.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ يفيد بالعثور على بقايا جثث هيكلين عظميين في حالة تعفن وبيد السيدة نحو 9 غوايش ذهبية.تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة بالتزامن مع طلب النيابة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد
بدأت الواقعة بتلقى اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة محرم بك بورود بلاغ يفيد بالعثور على بقايا جثث هيكلين عظميين في حالة تعفن وبيد السيدة نحو 9 غوايش ذهبية.
تم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة بالتزامن مع طلب النيابة تحليل البصمة الوراثية "DNA" لتحديد هوية الجثتين والاستعانة بكاميرات المراقبة والتى تم تفريغها وكشفت قيام 3 أشخاص قهوجي، 38 سنة، وعامل خردة، 30 سنة، وفني تكييف، 29 سنة، باستقلالهم "تروسيكل" وتخلصوا من الهيكلين العظميين بمحل العثور عليهما.
بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة وبمواجهتهم كشفوا عن مفاجأة أخرى وهي أن 3 أشخاص وراء تحريضهم على التخلص من الهيكلين العظميين وهم: موظف بالمعاش، 66 سنة، وحاصل على ليسانس، 28 سنة، وتاجر سيارات، 24 سنة، -تم ضبطهم فيما بعد- واتفقوا معهم على التخلص من بعض المخلفات بإحدى الشقق بسيدى جابر.
أفاد المتهم الرابع، بأنه يعمل لدى المتهمين الخامس والسادس بالاتجار في بيع الشقق القديمة، وأنه تلاحظ لهم اختفاء ملاك إحدى الشقق السكنية لمدة تزيد عن 7 سنوات بمنطقة سيدي جابر، فتم الاتفاق بين المتهمين "الرابع والخامس والسادس" على تزوير عقد ملكية الشقة واستبدالها بعقود مصطنعة " مزورة" تثبت ملكيتهم للشقة.
وأضاف، خلال التحقيقات، أنه تم تحرير عقود ملكية وأوراق تثبت ملكيتهم للشقة وقدموها إلى رئيس اتحاد ملاك العقار وحارس العقار، وتم الاتفاق مع نجار لكسر باب الشقة فى حضور رئيس الاتحاد والحارس.
وأشار المتهم إلى أنه عقب دخول الشقة اكتشفوا وجود هيكلين عظميين لجثتين -تبين أنهم رجل وامرأة، بحسب ما كشفته أجهزة البحث الجنائي- كما تم العثور على غوايش ذهبية بحوزة السيدة المتوفاة.
تحرر المحضر رقم 11085 لسنة 2019 إداري قسم شرطة محرم بك، وتم نقل الجثتين "الهيكلين وبهما بقايا من الجسدين" إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، لاستصدار القرارات القانونية في الواقعة.