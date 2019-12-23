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نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

تحرير:محمد محمود ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م
مجلس النواب - صورة أرشيفية
مجلس النواب - صورة أرشيفية
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".
وأضاف عمر، أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري، موضحا أن نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، لكن بعد معالجة العوار الدستوري، خاصة أن هذا
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وزير-التموين - على المصيلحي (2)

وزير التموين يطالب بإقرار رسم وارد على السكر المستورد

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أهمية وجود تعديل تشريعي لإقرار رسم وارد علي سلعة السكر المستورد، وذلك لدعم الصناعة الوطنية، مضيفا: "نحتاج هذا الأمر في أسرع وقت"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، وذلك لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة بشأن إعادة النظر في تسعير توريد المحاصيل الإستراتيجية، وخاصة محصولي قصب وبنجر السكر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
مجلس-النواب (2)

نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.
وحدة سكنية اقتصادية

تنفيذ 8760 شقة بـ«جنة».. و17 ألف وحدة في «سكن مصر»

تفقد عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، رافقه جمال طلعت مساعد نائب رئيس الهيئة، وعادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الهيئة وجهاز المدينة والشركات العاملة بالمشروعات. وبدأ عبد المطلب، والوفد المرافق له، الجولة بالمدينة، بتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بامتداد (التسعين الجنوبي)، مشددا على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير القائمة بكفاءة وجودة عالية.
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نائبة تطالب بهيئة مستقلة للشهر العقاري

قالت النائبة عبلة الهواري عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، إن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، لم يحضر جلسة عامة ولا لجنة نوعية داخل البرلمان منذ تولية الوزارة، بالرغم من أن هناك قضايا هامة كانت تستوجب حضوره، من بينها "التعديلات الدستورية وتعديل قانون السلطة القضائية وبعض مواد قانون الإجراءات الجنائية"، موضحة أن الوزير تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من قبل رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وحل مشكلات المواطنين في المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستعد اللجنة التشريعية قانونا للشهر العقاري.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

عبد العال يهاجم اتفاق حكومة الوفاق الليبي ووزير التموين

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب إن البرلمان المصري لا يقبل أي إهانة للشعب المصري من أي مسئول، معلنا رفضه أي إساءة لأي مواطن، وأن أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون، جاء ذلك جاء ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، بشأن ما بدر من وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، من إساءة لمستحقي الدعم، بقوله: "المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر". وطالب محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.
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الأدوية: إعفاء المواد الخام من القيمة المضافة ضروري

أكد رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية الدكتور أحمد العزبي، على حتمية إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء من الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أنه من غياب العدالة أن يتم فرض الضريبة على المنتج المحلى وإعفاء المستورد منها. وأبدى العزبي، تفاؤله بشأن تعيين الدكتور تامر عصام، رئيسا لهيئة الدواء المصرية، مشددا على أن استقلالية قطاع الدواء عن وزارة الصحة أمر مطلوب، ولطالما طالب به مصنعو الدواء، لما له من آثار إيجابية على هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة.
مجلس-النواب (2)

علاء عابد: نعيش توازن أمني غير مسبوق

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تقدم إلى اللجنة بتقرير متكامل حول الانجازات التي حققتها الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والبرلمان والمجالس المتخصصة، وأبرزها تمكين المرأة الفترة الماضية، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عابد، اليوم الإثنين، لعرض ما تم خلال مناقشة تقرير مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، وممثلي وزارة الخارجية.
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