نائب: إجماع على رفض قانون المحليات لمخالفته الدستور

تحرير:محمد محمود ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٩ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك إجماع بين نواب البرلمان على رفض قانون الإدارة المحلية والذى يتم مناقشته الان داخل البرلمان، وذلك نظرا لمخالفته بعض مواده للدستور، وأن نواب البرلمان سيرفضوا قانون الإدارة المحلية نظرا لوجود عوار دستورى فى مواد القانون تتعارض مع مواد الدستور من 176 حتى 183 وعدم الالتزام بهذه المواد، مؤكدا: "إننا كنواب نرحب بالقانون ولكننا نريده أن يخرج بشكل دستوري حتى لا يتم رفع أي دعاوي قضائية تنتهي بحل المجالس المحلية بعد انتخابها".

وأضاف عمر، أن رئيس مجلس النواب قرر تأجيل مناقشة قانون الإدارة المحلية، لشعوره بوجود حالة بين النواب رافضة لهذا القانون بصيغته الحالية التي بها عوار دستوري، موضحا أن نواب البرلمان عازمون على الانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الحالي، لكن بعد معالجة العوار الدستوري، خاصة أن هذا