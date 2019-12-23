وزير المالية يطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

تحرير:أحمد جاد ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٧ م

محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

دعا الدكتور محمد معيط وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى إجراء تعديل تشريعي بقانون الخدمة المدنية، بما يسمح بانتداب العاملين بالصناديق الخاصة إلى جهات حكومية يحكمها قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين على الصناديق الخاصة يعانون من بعض المشكلات من بينها عدم تمتعهم بامتيازات قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على هذه المشكلة، خلال أسابيع قليلة سيكون هناك نتائج، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة العاملين على الصناديق الخاصة، والعمالة المؤقتة.

وأشار معيط إلى أن المشكلة الثانية تتمثل في نقلهم إلى الباب الأول بالموازنة العامة للدولة مؤكدا أن ذلك يحتاج إلى تعديل قانون الخدمة المدنية، مؤكدا أنه يحق لمن يتم انتدابه التثبيت بعد مرور 4 سنوات في حال توافر الدرجة الوظيفية، مشيرا إلى أنه تم بالفعل انتداب مجموعة من العاملين على الصناديق الخاصة إلى الجمارك.من