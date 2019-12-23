نائب عن التعديل الوزاري: خالف التوقعات

تحرير:محمد محمود ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، في بيان له، اليوم الإثنين، إن التعديل الوزاري الذي تم إجرائه أمس الأحد جاء مخالف لكل التوقعات، إذ أنه ينم عن استمرار السياسات الاقتصادية التي أدت إلى وجود احتقان كبير لدي كافة قطاعات الشعب، فضلا عن أنه تم الحفاظ على عدد كبير من الوزراء الذين توقع الناس تغييرهم ويعتبرونهم مسؤولين عن سوء أداء الحكومة خلال الفترة السابقة، مضيفا: "إننا مع الشعب كنا ننتظر منذ سبتمبر الماضي تعديلا يفتح آفاق التغيير في السياسات الاقتصادية والوزارات الخدمية التي يعاني منها المواطنين".

وذكر عبد الغني: "كنا ننتظر أن يكون هناك استجابة لإحساس المواطنين بعدم رضاهم تجاه السياسات الفاشلة والأداء المتراجع للوزارات الخدمية والقصور الواضح في أداء المجموعة الاقتصادية"، متابعا: "انتظر الجميع تغيير وزارات: الصحة، والتموين، والتربية والتعليم، لأن الجمهور غير راضي عن أدائهم وهذا لم