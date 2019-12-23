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فائدة 10%.. كيف تستفيد بمبادرة المركزي لمتوسطي الدخل

مبادرة جديدة من الحكومة لدعم متوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بفائدة بنكية مخفضة على فترة سداد تصل لـ20 عامًا، فمن هم متوسطو الدخل الذين تستهدفهم المبادرة
تحرير:أمل نبيل ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م
أرشيفية
أرشيفية
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10 %، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط. تستهدف المبادرة الجديدة توفير الوحدات السكنية للشباب والأسرة متوسطي الدخل، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه. وحددت مبادرة البنك المركزي الثمن الأقصى الوحدة ضمن مبادرة الإسكان متوسطي الدخل بـ2.25 مليون جنيه.
وفي ظل تحديد سعر وحدة الإسكان لمحدودي الدخل بـ240 ألف جنيه ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الوحدات التي تتراوح قيمتها بين 241 ألف جنيه حتى 2.25 مليون جنيه تدخل ضمن المبادرة. وحدد البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% متناقصة أي تنخفض مع كل عام يبدأ العميل سداد أقساطه، وفترة السداد القصوى 20 عامًا
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تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الاثنين

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء ، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 650 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 701.71 مليار جنيه وسط مبيعات عربية وأجنبية. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إى جى إكس 30" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13902.43نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إى جى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 528.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إى جى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1390.74 نقطة.
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السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
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أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
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رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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البنك-المركزي

تفاصيل مبادرة «البنك المركزي» لتمويل الإسكان المتوسط

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن الشروط الخاصة بتمويل قروض الإسكان المتوسط وفقا لمبادرة البنك المركزي الجديدة، تشمل ألا تزيد مساحة الوحدة السكنية على 150 مترًا مربعًا مشطبة لضمان أن يسكن بها العميل، وألا يزيد سعرها على 2.25 مليون جنيه، ولم يستفد من أي مبادرة تم طرحها للتمويل العقاري أو الإسكان المتوسط، على أن يسدد 20% مقدمًا لضمان الجدية. وقال نجم، إن المركزي حدد دخل المستفيدين من مبادرة تمويل إسكان متوسطي الدخل، فوق 4200 جنيه شهريا للفرد، و5700 جنيه للأسرة، وبحد أقصى 50 ألف جنيه للأسرة شهريا، و40 ألف للفرد.
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تصل لـ23%.. أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري

تتنافس البنوك الحكومية والخاصة في تقديم أفضل العروض لعملائها، من خلال إتاحة العديد من الأدوات التمويلية المناسبة لهم؛ مثل قروض التمويل العقاري. وفى عام 2014، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة خاصة بالتمويل العقاري، وذلك بهدف تحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع فى هذا المجال، مع توجيه الاهتمام بمحدودي ومتوسطى الدخل. وشملت المبادرة إتاحة التمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة من 5% إلى 10.5%، وذلك لضمان توفير الدعم المناسب لمعظم فئات المجتمع وفقا لشرائح الدخل المختلفة.
البنك-المركزى-المصرى

إطلاق مبادرة التحصيل الإلكتروني لقسط التمويل العقاري

أطلق البنك المركزي المصري، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مبادرة للتحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك بالشراكة مع البنوك المانحة للتمويل. وتأتي المبادرة في إطار تحقيق أهداف المجلس القومي للمدفوعات بتطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل، والتعاون مع كل مؤسسات الدولة لإيجاد أفضل السبل نحو تقديم خدمة أيسر للمواطن المصري. وتساعد الخدمة عملاء الصندوق المخصص لهم وحدات سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي على سداد أقساط وحداتهم السكنية من خلال محفظة الهاتف المحمول أو البطاقات المصرفية.
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