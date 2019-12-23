فائدة 10%.. كيف تستفيد بمبادرة المركزي لمتوسطي الدخل

مبادرة جديدة من الحكومة لدعم متوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بفائدة بنكية مخفضة على فترة سداد تصل لـ20 عامًا، فمن هم متوسطو الدخل الذين تستهدفهم المبادرة

تحرير:أمل نبيل ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٣ م

أرشيفية

أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10 %، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط. تستهدف المبادرة الجديدة توفير الوحدات السكنية للشباب والأسرة متوسطي الدخل، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه. وحددت مبادرة البنك المركزي الثمن الأقصى الوحدة ضمن مبادرة الإسكان متوسطي الدخل بـ2.25 مليون جنيه.

وفي ظل تحديد سعر وحدة الإسكان لمحدودي الدخل بـ240 ألف جنيه ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الوحدات التي تتراوح قيمتها بين 241 ألف جنيه حتى 2.25 مليون جنيه تدخل ضمن المبادرة. وحدد البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% متناقصة أي تنخفض مع كل عام يبدأ العميل سداد أقساطه، وفترة السداد القصوى 20 عامًا