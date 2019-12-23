فائدة 10%.. كيف تستفيد بمبادرة المركزي لمتوسطي الدخل

مبادرة جديدة من الحكومة لدعم متوسطي الدخل في الحصول على وحدات سكنية بفائدة بنكية مخفضة على فترة سداد تصل لـ20 عامًا، فمن هم متوسطو الدخل الذين تستهدفهم المبادرة
أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي مبادرة جديدة لدعم الإسكان المتوسط بقيمة 50 مليار جنيه، بفائدة 10 %، وفترة سداد تصل إلى 20 سنة بالتقسيط. تستهدف المبادرة الجديدة توفير الوحدات السكنية للشباب والأسرة متوسطي الدخل، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للدخل الشهرى للأسرة متوسطة الدخل على 50 ألف جنيه، بينما الحد الأقصى للفرد الأعزب يجب ألا يزيد على 40 ألف جنيه.
وحددت مبادرة البنك المركزي الثمن الأقصى الوحدة ضمن مبادرة الإسكان متوسطي الدخل بـ2.25 مليون جنيه.
وفي ظل تحديد سعر وحدة الإسكان لمحدودي الدخل بـ240 ألف جنيه ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الوحدات التي تتراوح قيمتها بين 241 ألف جنيه حتى 2.25 مليون جنيه تدخل ضمن المبادرة.
وحدد البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% متناقصة أي تنخفض مع كل عام يبدأ العميل سداد أقساطه، وفترة السداد القصوى 20 عامًا
وفي ظل تحديد سعر وحدة الإسكان لمحدودي الدخل بـ240 ألف جنيه ضمن إعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن الوحدات التي تتراوح قيمتها بين 241 ألف جنيه حتى 2.25 مليون جنيه تدخل ضمن المبادرة.
وحدد البنك المركزي الفائدة بنسبة 10% متناقصة أي تنخفض مع كل عام يبدأ العميل سداد أقساطه، وفترة السداد القصوى 20 عامًا تختلف حسب سن العميل وملاءته المالية.
مواصفات الوحدة السكنية
اشترط البنك المركزي ألا تتجاوز مساحة الوحدة 150 مترًا، وأن تكون كاملة التشطيب ليسكن العميل فور الاستلام ومسجلة في الشهر العقاري.
وحدد المركزي 20% حدا أدنى من ثمن الوحدة يدفع مقدما للبنك حتى يكون ضمانا لجدية العميل، فإذا كان ثمن الوحدة 500 ألف جنيه يسدد العميل مقدما قيمته 100 ألف جنيه.
وتوقع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن يكون إجمالي عدد المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل التي يعتزم البنك طرحها من 50 إلى 60 ألف عميل.
وحدد المركزي 20% حدا أدنى من ثمن الوحدة يدفع مقدما للبنك حتى يكون ضمانا لجدية العميل، فإذا كان ثمن الوحدة 500 ألف جنيه يسدد العميل مقدما قيمته 100 ألف جنيه.
شركات التمويل العقاري تنضم للمبادرة
وأكد حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال أن مبادرة البنك المركزي تعد إجراء جيدًا جدا لخدمة الطبقات المتوسطة “المنسية”، وستدفع شركات القطاع الخاص للتوجه إلى تنفيذ مشروعات لمتوسطي الدخل، حيث إن الحكومة ركزت على توفير وحدات لأصحاب الدخول المنخفضة بشكل كبير، للحد من ظاهرة العشوائيات، وتوفير مسكن لائق بالشرائح الفقيرة.
وأضاف حسين أن المبادرة ستنعكس بصورة إيجابية على القطاع العقاري، وستعمل على ترويج مشروعات الإسكان المتوسط والتي كان يعزف عنها الجميع خاصة شركات القطاع الخاص.
وكشف حسين عن انضمام شركات التمويل العقاري لمبادرة البنك المركزي والحكومة الخاصة بالإسكان المتوسط.
سد الفجوة التمويلية في سوق العقارات
وأكد قسم البحوث في شركة بلتون المالية القابضة أن مبادرة البنك المركزي ستنعكس بشكل إيجابي على الشركات العقارية، بشكل عام، حيث إن مبادرة التمويل العقاري، وسيلة لسد الفجوة التمويلية في سوق العقارات الثانوية، بين هؤلاء الذين قاموا بشراء وحدات في سوق العقارات السكنية لأغراض استثمارية، ولكن لديهم صعوبة في تسييل استثماراتهم، وهؤلاء الذين لا يمكنهم شراء وحدات جاهزة على التسليم".
وتوقع التقرير أن يساعد التمويل العقاري في إحياء سوق إعادة البيع، حيث سيخلق طلبًا أكبر على سوق العقارات السكنية بين المطورين؛ متوقعًا أن تستفيد غالبية الشركات من المبادرة.
المبادرة تصب في صالح المواطن البسيط
وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات إن مبادرة البنك المركزي والحكومة للنهوض بقطاع الصناعة ستصب في مصلحة المواطن البسيط.
وأضاف شكري أن المبادرة تخدم الطبقة المتوسطة، حيث قدمت الدولة لمحدودي الدولي إسكانًا يتجاوز 250 ألف وحدة سكنية على مدار السنوات الماضية بدعم مباشر وغير مباشر في قيمة الأرض وتكلفة البناء ودعم في التمويل العقاري.
وكشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الطبقة المتوسطة تمثل 40% من عدد السكان.