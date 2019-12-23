«عاوز اتجوز».. طلب انتهى بمقتل مزارع برصاص نجله

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

إطلاق نار

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز، استوقفهما شخصان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة نظراً لسوء معاملة والده له. وبتاريخ الواقعة وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة نظراً لسوء معاملة والده له. وبتاريخ الواقعة وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض الزراعية ملكه، فرفض وتعدى عليه بعصا "عكاز" كانت بيده ، مما أثار غضبه فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته "فرد خرطوش"، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واختلق واقعة قيام مجهولين بإستيقافهما والتعدى على والده.



بإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم وفارغ طلقة من ذات العيار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.



