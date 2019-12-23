جريمة

«عاوز اتجوز».. طلب انتهى بمقتل مزارع برصاص نجله

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
إطلاق نار
إطلاق نار
كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز، استوقفهما شخصان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببنى سويف أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المتوفى.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة نظراً لسوء معاملة والده له. وبتاريخ الواقعة وأثناء سيره صحبة والده طلب منه بيع مساحة من الأرض
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مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.
كلبش

«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.
طعنات-سكين-جريمة

سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.
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وزارة-الداخلية

مكافحة المخدرات تستقبل وفدا من طلاب حقوق عين شمس

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عددا من طلبة كلية الحقوق جامعة عين شمس (أعضاء جمعية البحث الجنائى التابعة للجنة الثقافية بالكلية) ومشرفيهم. خلال الزيارة تم الترحيب بالحضور ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، والتأكيد على حرص أجهزة الوزارة على التواصل والمشاركة المجتمعية الرامية إلى التوعية من أخطار تعاطى المواد المخدرة، وإبراز نتائج جهود كافة أجهزة الوزارة فى مجال مكافحة وضبط القائمين على ترويجها، فضلاً عن دور الإدارة التوعوى الذى تنيذه من خلال برامج متخصصة وحملات توعية مستمرة بمخاطر المخدرات.
قوات-الشرطة (3)

60 ثانية ترصد استعدادات تأمين منتدى شباب العالم

60 ثانية هي مدة مقطع فيديو أعده قطاع العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية، يرصد استعدادات الوزارة لتأمين منتدى شباب العالم بشرم الشيخ ديسمبر 2019، والذي يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي النسخة الثالثة منه اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وذلك لمناقشة العديد من القضايا المحورية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الجديدة والثرية.
جلسة صلح بين عائلتين في البحيرة بحضور المفتي-6

الشرطة تنهي نزاع عائلتين في القوصية بأسيوط

جهود متواصلة تبذلها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في حفظ الأمن بمختلف ربوع البلاد، فدائما هناك حملات مكثفة لضبط تجار ومتعاطي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تتزامن معها مداهمات لبؤر إجرامية، حيث أوكار اختباء الهاربين من الأحكام والعناصر الخطرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على إشعار المواطنين بالأمن والأمان، إلا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل تهدف سياسة الوزارة برئاسة اللواء محمود توفيق، إلى إنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات بشكل مستمر.
كلبش

طالب بدرجة نصاب.. استولى على بيانات العملاء وسرقهم

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال المصرفى والاستيلاء على أموال البنوك وشركات التسوق الإلكترونى وعملائهم، فقد تبلغ للإدارة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى بتعرض الشركة لوقائع نصب واحتيال واختراق حسابات بعض التجار عملاء الشركة، وإجراء العديد من العمليات الشرائية لبعض الأجهزة على موقع الشركة ودفع قيمتها خصماً من حسابات التجار عملاء الشركة بدون وجه حق، وإعتراضهم على تلك العمليات وهو ما عرض الشركة وعملائها لخسائر مادية بلغت قيمتها 167 ألف جنيه.
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