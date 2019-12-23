جريمة

سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
جريمة قتل - صورة أرشيفية
جريمة قتل - صورة أرشيفية
قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.
حيث أن المجني عليها أقامت ضد طليقها دعوة تطالب فيها بالحصول على نفقتها وأبنائها الثلاث وأكبرهم يعاني من ضمور في المخ، وحينما أنصفها القضاء وأقرت محكمة الأسرة مبلغ 2200 كنفقة شهرية لها وأولادها الثلاث وهم: محمد "يعاني من ضمور بالمخ"، حمزه، زهران، فقرر تعقب طليقته وطالبها بالتنازل عن النفقة أو قتلها،
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مخدر-الحشيش (2)

كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.
كلبش

«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.
إطلاق-نار (1)

«عاوز اتجوز».. طلب انتهى بمقتل مزارع برصاص نجله

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز، استوقفهما شخصان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

«بسبب معاكسة فتاة».. إصابة طالب بطلق ناري في المنيا

أصيب طالب بكلية التربية الرياضية بطلق ناري بالبطن بعد قيام فلاح باستدراجه لمنزله، لتحرشه لفظيا بشقيقته في إحدى قري مركز المنيا، اليوم الأحد، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة المنيا، من المستشفى العام بوصول «ع. ه. ح»، 22 عاما، طالب بكلية تربية رياضية، مصاب بطلق ناري أسفل البطن وفي حالة خطر، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.
جثة طفل

«بسبب الدش».. مصرع طالبة سقطت من أعلى منزلها بالمنيا

لقيت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري مصرعها، مساء اليوم الأحد، حينما حاولت إصلاح سلك الدش أعلى سطح منزلها، فاختل توازنها وسقطت بمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالي إلى مركز شرطة ديرمواس، بوصول طالبة في الصف الثالث الثانوي إلى مستشفى المنيا العام جثة هامدة.
تعذيب طفلة

القاتل أبي.. حفلة تعذيب انتهت بمقتل طالبة في المنيا

جثة هامدة لفتاة في مقتبل العمر وصلت مستشفى بنطاق مركز مطاي بمحافظة المنيا، زعم مرافقها أن وفاتها ناتجة عن إصابتها بكسور ونزيف داخلي دى سقوطها من علو لكن الفحص الطبي المبدئي حمل مفاجأة ووجود شبهة جنائية في الوفاة، ليتم تحرير محضر بنقطة الشرطة الملحقة بالمستشفى التي أخطرت بدورها غرفة عمليات شرطة النجدة التي أبلغت مأمور مركز شرطة مطاى بمديرية أمن المنيا بوصول (طالبة - مقيمة بدائرة المركز) جثة هامدة وادعاء سقوطها من علو، وبالفحص وسؤال نجلى عمومتها (عامل، حاصل على دبلوم - مقيمان بذات العزبة) لم يتهما أحد بالتسبب فى إحداث إصابتها التى أودت بحياتها.
محكمة-ارشفية

«خطفوا طفل وقتلوه».. جنايات المنيا تُحيل 5 متهمين للمفتي

أحالت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين محمد طه عبد الله ومحمد صلاح، وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلي العسلي، مساء اليوم الخميس، أوراق 5 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في قرار إعدامهم بتهمة اختطاف طفل وقتله بإحدى القرى التابعة لمركز سمالوط عام 2014، وقال مصدر قانوني إن المحكمة قضت بإحالة أوراق كل من: «عبدالظاهر. م»، 24 عاما، و«محمد. م»، 38 عاما، مزراعين، و«سيد. ش»، 32 عاما، عاطل، و«رضا. م»، 25 عاما، وشقيقه «أمين»، 23 عاما، عاطلين.
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