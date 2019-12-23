سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

جريمة قتل - صورة أرشيفية

قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.

حيث أن المجني عليها أقامت ضد طليقها دعوة تطالب فيها بالحصول على نفقتها وأبنائها الثلاث وأكبرهم يعاني من ضمور في المخ، وحينما أنصفها القضاء وأقرت محكمة الأسرة مبلغ 2200 كنفقة شهرية لها وأولادها الثلاث وهم: محمد "يعاني من ضمور بالمخ"، حمزه، زهران، فقرر تعقب طليقته وطالبها بالتنازل عن النفقة أو قتلها،