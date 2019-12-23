«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م

ضبط متهم - تعبيرية

ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.

الاتفاق ينص على دفع المبلغ مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثانى لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة



الاتفاق ينص على دفع المبلغ مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثانى لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، انطلقت مأمورية بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، وأمكن ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالى قدره 6 آلاف جنيه وهاتف محمول بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات على تطبيق "واتس آب" مع بعض ضحاياه.



كما تم ضبط مستندات شخصية خاصة ببعض الأشخاص وإيصالات إيداع نقدية بمبالغ مالية مختلفة، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.



