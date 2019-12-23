جريمة

«هعينكم في الحكومة».. مسجل خطر بدرجة نصاب في الغربية

٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٤ م
ضبط متهم - تعبيرية
ضبط متهم - تعبيرية
ألقت قوات الأمن القبض على مسجل خطر لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم، دهاء المتهم كشفه بلاغ ورد إلى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من مواطنين اثنين يقيمان بمحافظة الغربية، اتهما أحد الأشخاص (مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية – "له معلومات جنائية") بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى التعيين فى الوظائف الحكومية، والاستيلاء من الشاكيين على 42 ألف جنيه كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية.
الاتفاق ينص على دفع المبلغ مقابل تعيين أحدهما بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً نفوذه وعلاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة ، وكذا تسهيل سفر الثانى لإحدى الدول العربية وتوفير فرصة عمل له بها ، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة
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كواليس إحباط الداخلية لصفقة «حشيش الكريسماس»

فى ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، في الإيقاع بثلاثة عناصر إجرامية بمطروح، عُثر بحوزتهم 200 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائهم، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة. البداية تعود إلى متابعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط ثلاثة من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهم.
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السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.
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سائق يقتل طليقته في المنيا بسبب النفقة

قتل سائق طليقته في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الإثنين، بسبب نفقة شهرية أقرتها محكمة الأسرة لها ولأبنائها الثلاث، وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات. البداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي، بمقتل سيدة تدعي "أ. م"، 28 عاما، ربة منزل. وأفادت تحريات المباحث التي جرت بإشراف العميد خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتورط "أحمد. ز"، يعمل سائقا، في قتل طليقته.
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«عاوز اتجوز».. طلب انتهى بمقتل مزارع برصاص نجله

كشفت أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بمديرية أمن بنى سويف من إحدى المستشفيات بوصول (مزارع - مقيم بدائرة المركز) جثة هامدة إثر إصابته بعيار نارى "خرطوش" بالصدر وجروح بالرأس ، وما قرره (نجله - حاصل على دبلوم) أنه حال عودته صحبة والده من واجب عزاء بدائرة مركز شرطة إهناسيا مستقلان دراجة نارية بطريق فرعى بدائرة المركز، استوقفهما شخصان يستقلان دراجة نارية "تروسيكل" وتعدى أحدهما على والده بالضرب بعصا على رأسه، وأطلق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
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«قتلته بدم بارد».. مأساة طفل عذبته زوجة أبيه حتى الموت

زيجة لم تدم طويلا، 4 سنوات فقط وصل معها قطار الزوجين محطته الأخيرة، عصفت المشكلات والخلافات المستمرة باستقرار عش الزوجية البسيط، انفرطت حبات عقد الأسرة سريعا واحدة تلو أخرى، ولم يتبق منها شئ وأضحى الانفصال هو الخيار الأخير، واتفقا على بقاء طفلهما مع أبيه للاعتناء به وتلبية احتياجاته والسماح لوالدته برؤيته والمبيت معها حال طلبها، لكن جسد "الملاك البرئ" الهزيل، والذي لم يتعد عمره الثلاث سنوات انتهى به الحال جثة هامدة بعدما سئم وصلات الضرب التي يتلقاها على يد زوجة أبيه.
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كواليس جريمة أرشد ضحيتها عن قاتليه قبل وفاته

كشفت مباحث الجيزة ملابسات مقتل سائق توك توك عثر عليه بالطريق، إذ تبلغ لمركز شرطة كرداسة بالعثور على سائق "توك توك" مُقيم بمنطقة الهرم مصابا بجروح فى الرأس وجرى نقله إلى أقرب مستشفى، وبمناقشته قررأنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثان إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفى وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثراً بإصابته.
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ضبط عصابة استولت على 6 ملايين من حساب خليجية

ضربة أمنية ناجحة وجهتها وزارة الداخلية لعناصر تشكيل عصابي استولوا على 6 ملايين جنيه من حساب سيدة بمستندات مزورة، وذلك بعدما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من "الضحية" تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من مسئول بأحد البنوك باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصري بموجب مستندات مزورة. وجرى تشكيل فريق بحث جنائى توصل إلى أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة.
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«شماريخ على فيسبوك».. الشرطة تكشف حيلة عامل بالمطرية

تصدى ضباط مباحث القاهرة وإدارة تكنولوجيا المعلومات إلى مخطط شخصين بطرح كمية من الألعاب النارية للبيع، البداية كانت برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بنشر صور ومشاركات تتضمن الإعلان عن بيع ألعاب نارية "شماريخ" مجهولة المصدر على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك". وأسفرت التحريات أن مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وأمكن ضبطه بمحل إقامته عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة.
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