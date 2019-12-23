السيطرة على حريق داخل مدرسة في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٦ م

حريق - صورة أرشيفية

سيطر رجال الدفاع المدني في محافظة المنيا، على حريق اندلع داخل غرفتين، بمدرسة طه حسين الابتدائية بمدينة المنيا، وتكثف إدارة البحث الجنائي من جهودها لكشف الظروف والملابسات وتحديد المتهم. وكانت البداية بتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغ من إدارة مدرسة طه حسين الابتدائية، بنشوب حريق داخل غرفتين بالمدرسة، وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع الحريق في غرفة خفير المدرسة وغرفة خاصه بالمجال الزراعي والصناعي.

وأسفر الحريق عن خسائر في الأثاث وعهدة المجال الصناعي والزراعي، ولا يوجد أي إصابات أو خسائر في الأرواح. وأفادت التحريات الأولية بوجود شبهة جنائية وراء الحريق، واتهمت إدارة المدرسة خفير سابق يدعي "ع. ن"، بإشعال الحريق بالمدرسة انتقاما من إدارتها، بعدما صدر قرارا بنقله من المدرسة منذ 3 أشهر لعدم انتظامه