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السعيد: ملف التنمية الاقتصادية مرتبط باستقرار الدولة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٧ م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنها منذ توليها مهام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عام 2017، اضطلعت الوزارة بملف الإصلاح الإداري بالغ الأهمية، وتم بذل جهود كبيرة في طريق هذا الإصلاح الإداري والهيكلي والمؤسسي، بما تضمنه من محاور متعددة أبرزها محورا التطوير المؤسسي وبناء القدرات، وهو ما توازى مع عملية إصلاح اقتصادي دقيقة في فترة استثنائية. وأوضحت السعيد أن الوزارة استطاعت تقديم العديد من البرامج التدريبية المهمة والتي تم توجيهها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة كافة بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
وأضافت السعيد أن الوزارة قد تم تكليفها الآن بملف شديد الأهمية والمتعلق بالتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الدولة حاليًّا تسعى في اتجاهين إصلاحيين أحدهما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتنفيذ رؤية مصر 2030 موضحة أن الهدف الرئيس حاليًّا يسير في اتجاه تحقيق نمو اقتصادي شامل
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اسعار-الذهب-دهب (5)

أسعار الذهب تعاود الصعود وعيار 21 يسجل 662 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، في السوق المحلي، ليرتفع سعر الجرام بنحو جنيهين، وذلك نتيجة صعود سعر المعدن الأصفر عالميًّا، وسجل سعر الأوقية نحو 1482 دولارًا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017، وارتفعت صادرات مصر من قطاع الحلي والأحجار الكريمة بنسبة بلغت 12.8% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 لتسجل 1.6 مليار دولار.
بنزين

رفع سعر الوقود وزيادة الأجور.. أبرز القرارات في 2019

اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاقتصادية خلال عام 2019، وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم الانتهاء منه خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث يعد أفضل وأنجد برنامج إصلاح اقتصادي بالمقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب تقارير المؤسسات الدولية. وبدأت الحكومة في تنفيذ البرنامج خلال عام 2016، وتضمن إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصري، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
البنك-المركزى

برايم: توقعات باستمرار خفض سعر الفائدة حتى عام 2021

توقع بنك استثمار برايم، في تقرير له اليوم، الإثنين، أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وهي السياسة التي بدأ في انتهاجها خلال عام 2018، وشهدت تسارعا في تنفيذها خلال العام الحالي. وقالت منى بدير محلل أول اقتصاد كلي ببرايم: "مستقبل السياسة النقدية في مصر يظل لصالح تبني سياسات تيسيرية نحو خفض مستمر لأسعار الفائدة، على مدى العامين القادمين، حيث من المتوقع أن يظل التضخم في نطاق المستهدف المعلن حتى نهاية عام 2020، ومن غير المرجح أن يتعرض هذا الهدف إلى أي مخاطر كبيرة".
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بالقرى الفقيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: «حياة كريمة» تستهدف الارتقاء بالقرى الفقيرة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف من مبادرة "حياة كريمة" يتمثل في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها في أعمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة لهم، إضافة إلى تنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز الثقة في كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلًا عن تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

التخطيط تعد دراسة حول سوق العمل وخلق الوظائف في مصر

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة الاقتصاد الكلي بالوزارة دائرة حوارية عالية المستوى لمناقشة نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول بحث سوق العمل وخلق الوظائف في مصر. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الازدياد الفعال الذى تشهده مصر في مجال التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، يخلق المزيد من الحاجة نحو النتائج التفصيلية عن أصغر المستويات الجغرافية، والأنشطة الاقتصادية، والتي تمثل القاعدة الأساسية للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بما توفره من إجابة على السؤال الأول وهو: أين نحن الآن؟.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

التخطيط: 3.8 مليار جنيه استثمارات موجهة لوسط الصعيد

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لبحث سبل توفير الفرص التنموية بالمحافظة واستغلال ما تنعم به المحافظة من موارد وفرص حقيقية. وأشارت السعيد إلى أهمية عملية التوطين بالمحافظة للاستفادة من الموارد التي تتمتع بها واستغلالها موضحة ضرورة بحث الأسلوب الأمثل لتلك العملية، مؤكدة أن محافظة الوادي الجديد تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقدرات التنافسية الكبيرة التي تسهم في خلق مزيد من فرص العمل اللائق.
وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

10.2 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أننا نمر الآن بمرحلة فارقة في مسيرة العلاقات التجارية الإفريقية بعد دخول اتفاق التجارة الحرة القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، بوصفه أكبر تكتل تجارى من حيث عدد الدول منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية، ويستهدف تحرير حركة السلع والبضائع بين دول القارة. وأضافت السعيد أننا أمام فرصة تاريخية علينا اغتنامها لتعزيز دور التجارة البينية الإفريقية كمحرك ومحفز لخلق فرص العمل، وخفض معدلات الفقر لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
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