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بعد رحيل صالح.. من هو رئيس أركان جيش الجزائر الجديد؟

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالإنابة الذي يقود القوات البرية في الجزائر، وكان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة
تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
اللواء سعيد شنقريحة
اللواء سعيد شنقريحة
"رجل المرحلة الجزائرية".. لقب أطلق على أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، أثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عامًا. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أثر وفاة نائب وزير الدفاع، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية فور وفاة قايد صالح. جاء رحيل أركان الجيش بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.
وأهدى الرئيس الجديد وسام الاستحقاق لقايد صالح، تقديرًا لجهوده في ثورة التحرير، ومساهمته في تحديث الجيش الوطني، ولعمله في صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب في انتفاضاته بسلمية ومسؤولية. ترك قايد صالح بصمة في تاريخ الجزائر الحديث، فخلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد
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جمال خاشقجى

نجل خاشقجي على «تويتر»: نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي

أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على "تويتر"، ثقته في القضاء السعودي، وذلك بعد صدور أحكام بحق المتهمين في قضية مقتل والده الصحفي، بحسب "روسيا اليوم". وكتب خاشقجي الابن على "تويتر": "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة". وأضاف: "اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم جمال خاشقجي".
محمد حمدان دقلو

سلفاكير ومشار ودقلو يبحثون مفاوضات السلام في السودان

عقد رئيس دولة جنوب السودان، الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، وزعيم المعارضة بدولة جنوب السودان، رياك مشار، اجتماعا تشاوريا في جوبا، اليوم الاثنين. وقال توت قلواك مستشار رئيس دولة الجنوب للشئون الأمنية، في تصريح صحفي، إن اللقاء تركز حول ملف السلام بجنوب السودان، وترتيبات استئناف المفاوضات بعد عطلة أعياد الميلاد. وأكد قلواك أن العام القادم سيكون عام السلام وتحقيق والاستقرار بدولة الجنوب.
احمد-قايد-صالح

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة يوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفي، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.
جمال-خاشقجي (1)

إعدام 5 وسجن 3 آخرين في قضية مقتل خاشقجي

قالت النيابة العامة السعودية يوم الاثنين إن أحكاما بالإعدام صدرت بحق خمسة أشخاص، كما عوقب ثلاثة آخرون بالسجن 24 عاما في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول في أكتوبر من العام الماضي. وأضافت أن سعود القحطاني، وهو مستشار سابق بارز للديوان الملكي، خضع للتحقيق لكنه لم يواجه اتهامات وتم الإفراج عنه.
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احمد-قايد-صالح

وفاة رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح

قالت قناة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة يوم الاثنين إن رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح توفي، وذلك في وقت يشهد انقسامات سياسية مريرة حول الدور المهيمن للجيش في البلاد.
عبد المجيد تبون رئيس الجزائر

غدًا.. الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية

يؤدي الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون، غدا الخميس اليمين الدستورية لتولي رئاسة البلاد لفترة مدتها خمسة سنوات، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الخميس الماضي بنسبة 58.15%. ويؤدي تبون اليمين الدستورية بـ«قصر الأمم» بالجزائر العاصمة، أمام أعضاء البرلمان وبحضور أعضاء الحكومة، وعدد من الشخصيات السياسية، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وممثلي وسائل الإعلام. وعقب أداء اليمين الدستورية، سيتوجه الرئيس تبون لقصر المرادية الرئاسي لمباشرة مهام عمله، حيث ستجرى مراسم تسليم وتسلم بين الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، والرئيس تبون.
انتخابات-الجزائر

انتخابات الجزائر.. احتجاجات بالداخل وتصويت في الخارج

بدأ الجزائريون في الخارج فى اختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال منذ أبريل الماضي على وقع موجة احتجاجات عارمة عاشتها البلاد، انطلقت في فبراير الماضي ضد إعلان الرئيس السابق الترشح لولاية جديدة، ورغم رحيل بوتفليقة عن العرش فإن الاحتجاجات لا تزال مستمرة. وانطلقت أمس السبت، الانتخابات الرئاسية لأفراد الجالية المقيمين في الخارج، والتي تستمر لأسبوع كامل، أي حتى موعد الاقتراع داخل البلاد، الخميس 12 ديسمبر. وحسب إحصاءات السلطة المستقلة للانتخابات، فإن عدد الناخبين من أبناء الجالية في الخارج يقدر بنحو 914 ألف شخص.
الفريق-قايد-صالح

الجزائر: الانتخابات الرئاسية تستكمل مشوار ثورة نوفمبر 1954

أكد نائب وزيرالدفاع رئيس الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر الجاري تمثل استكمالا لمشوار ثورة نوفمبر 1954 التحريرية، إذ قال الفريق قايد صالح في كلمة اليوم الثلاثاء، بولاية وهران بشمال غربي الجزائر: «ما تشهده بلادنا في الفترة الأخيرة من هبّة شعبية قوية ومسيرات سلمية تعكس قوة الإرادة الشعبية لتخطي هذه المرحلة الحساسة في تاريخها، وتبشر باقتراب انفراج الوضع والمرور بالجزائر إلى بر الأمان، بفضل تصميم الشعب الجزائري وإصراره، عبر كامل ربوع الوطن على المشاركة بقوة في الاستحقاق الرئاسي المقبل والتفافه حول جيشه الوطني الشعبي، دعما لموقفه الصادق والمخلص، وإيمانا تاما وعن قناعة، بصواب استراتيجيته العقلانية والموضوعية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد».
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