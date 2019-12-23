بعد رحيل صالح.. من هو رئيس أركان جيش الجزائر الجديد؟

عين الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اللواء سعيد شنقريحة رئيسا لأركان الجيش بالإنابة الذي يقود القوات البرية في الجزائر، وكان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة

تحرير:وفاء بسيوني ٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

"رجل المرحلة الجزائرية".. لقب أطلق على أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي رحل عن عالمنا اليوم الإثنين، أثر نوبة قلبية عن عمر ناهز 80 عامًا. وأعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام على أثر وفاة نائب وزير الدفاع، ولمدة سبعة أيام بالنسبة لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وفق ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية فور وفاة قايد صالح. جاء رحيل أركان الجيش بعد يومين من تكريمه فى حفل تنصيب الرئيس الجزائري الجديد عبدالمجيد تبون.

وأهدى الرئيس الجديد وسام الاستحقاق لقايد صالح، تقديرًا لجهوده في ثورة التحرير، ومساهمته في تحديث الجيش الوطني، ولعمله في صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب في انتفاضاته بسلمية ومسؤولية. ترك قايد صالح بصمة في تاريخ الجزائر الحديث، فخلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد

وأهدى الرئيس الجديد وسام الاستحقاق لقايد صالح، تقديرًا لجهوده في ثورة التحرير، ومساهمته في تحديث الجيش الوطني، ولعمله في صون سيادة الجزائر، وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته الشعب في انتفاضاته بسلمية ومسؤولية.

ترك قايد صالح بصمة في تاريخ الجزائر الحديث، فخلال الأحداث المتلاحقة التي شهدتها البلاد مؤخرًا، والتي بدأت باحتجاجات شعبية عارمة رافضة لترشح عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وانتهت بتنحيه، برز اسم قايد صالح، رئيس الأركان، بقوة خلال هذه المرحلة، واستحق لقب "رجل المرحلة".

كان له دور بارز في رحيل بوتفليقة عن العرش عندما تعهد في كلمة تليفزيونية، بأن الجيش "لن يسمح بعودة الجزائر إلى حقبة سفك الدماء".

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آخر ما قام به صالح هو تهنئة الشعب وأفراد الجيش على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا، قائلا: "حرصنا على عدم إراقة قطرة دم واحدة والجزائريون تأكدوا من صدق نوايانا".



وفور إعلان وفاة قايد صالح عين عبدالمجيد تبون اللواء سعيد شنقريحة رئيسًا لأركان الجيش بالإنابة الذي يقود القوات البرية في الجزائر، وكان يشغل منصب قائد الناحية العسكرية الثالثة، التي تشرف على المنطقة الجنوبية الغربية للجزائر.

شغل اللواء سعيد شنقريحة منصب قائد القوات البرية منذ سبتمبر 2018 خلفًا للواء أحسن طافر الذي أحيل حينها للتقاعد، ليكون بعدها الرجل الثاني في قوات الجيش الوطني الشعبي من حيث الأهمية بعد منصب رئيس الأركان وهو تقليد معروف في الجيش الوطني الشعبي.

يعرف اللواء سعيد شنقريحة في أوساط الجيش الوطني الشعبي بخبير حرب الدبابات والقوات البرية وأحد مهندسي التكتيكات التي تنتهجها القوات البرية الجزائرية اليوم، حصل على كل الدورات التكوينية لقيادات الجيش الوطني الشعبي في الجزائر وروسيا.





قضى شنقريحة أغلب سنوات خدمته في أقاليم الناحيتين العسكريتين الغربية والجنوبية الغربية في سيدي بلعباس بشار تيندوف ووهران، وعرف عنه أنه قضى سنوات طويلة قائدًا ميدانيًّا متنقلا من مناصب قائد كتيبة قائد لواء وقائد فرقة وقائد جمهرة وهو عسكري محترف بامتياز بعيد تماما عن الأضواء.

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ولمع نجم اللواء سعيد شنقريحة أثناء عمله ضمن الفرقة الثامنة المدرعة بالغرب الجزائري قائدا للواء مدرع أثناء الحرب على الإرهاب بسبب بطولاته ونجاحاته وتقلد بعدها قيادة الفرقة الثامنة المدرعة، ثم نقل قائدًا للناحية العسكرية الثالثة في بشار، وساهم في تنظيم القوات البرية والجوية في المنطقة، وحقق نجاحات كبيرة في مكافحة التهريب في الإقليم الجنوبي الغربي للجزائر، وهو من أبناء مدينة القنطرة بولاية بسكرة جنوب شرق الجزائر، شارك في حربي 1967 و1973 على الجبهة المصرية.

سنة 1998، رقي إلى رتبة عميد، ثم رقي إلى رتبة لواء سنة 2003، ثم قائد القوات البرية التي تشكل سبعين بالمائة من قوات الجيش في عام 2018.







سعيد شنقريحة حائز على وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثالثة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حروب الشرق الأوسط 1967 و1973 ووسام الاستحقاق العسكري وكذا وسام الشرف.

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وتعيش الجزائر على وقع الاحتجاجات الرافضة لانتخاب الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي أدى اليمين القانونية الخميس، فيما يدرس مؤيدون للاحتجاجات الرد على عرض تبون إجراء محادثات.